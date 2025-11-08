Todos os vencedores do GP Brasil de F1
Veja a lista completa dos vencedores do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.
O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 é um dos eventos mais tradicionais do calendário da categoria. Disputado desde 1972, ele foi palco de conquistas históricas, duelos lendários e decisões de campeonato que marcaram gerações. Mesmo após a mudança de nome oficial para Grande Prêmio de São Paulo, em 2021, a essência e a continuidade da prova permanecem. A corrida segue sendo a etapa brasileira da F1, disputada em Interlagos, e o histórico de vencedores é considerado parte da mesma linhagem. O Lance! lista todos os vencedores do GP Brasil de F1.
O GP brasileiro já foi realizado tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. De 1972 a 1977 e a partir de 1990, a prova aconteceu no Autódromo de Interlagos. Entre 1978 e 1989, a sede foi o Autódromo de Jacarepaguá, no Rio, batizado de Autódromo Internacional Nelson Piquet. Nas últimas décadas, Interlagos consolidou-se como o palco definitivo, conhecido pela atmosfera única, pelas corridas imprevisíveis e pela paixão do público.
A história do GP Brasil
O primeiro GP, realizado em 1972, foi uma prova extraoficial, vencida pelo argentino Carlos Reutemann. No ano seguinte, o evento passou a integrar o calendário oficial da Fórmula 1. A corrida rapidamente se tornou um símbolo da presença sul-americana no automobilismo, marcada por vitórias brasileiras nas primeiras edições.
Durante os anos 1970 e 1980, o Brasil viveu uma era de ouro: Emerson Fittipaldi, José Carlos Pace, Nelson Piquet e Ayrton Senna brilharam nas pistas de casa. Nos anos 2000, Felipe Massa manteve viva a tradição com dois triunfos emocionantes em Interlagos, incluindo o de 2008 — uma das chegadas mais dramáticas da história da F1.
O circuito brasileiro foi palco de cinco decisões de título mundial (2005 a 2009) e consagrou campeões como Fernando Alonso, Kimi Räikkönen e Lewis Hamilton.
Todos os vencedores do GP Brasil de F1 (1972–2024)
A seguir, todos os vencedores do GP Brasil — unificando as edições históricas e as recentes do GP de São Paulo:
- 1972: Carlos Reutemann (Brabham-Cosworth)
- 1973: Emerson Fittipaldi (Lotus-Cosworth) - Brasil
- 1974: Emerson Fittipaldi (McLaren-Cosworth) - Brasil
- 1975: José Carlos Pace (Brabham-Cosworth) - Brasil
- 1976: Niki Lauda (Ferrari)
- 1977: Carlos Reutemann (Ferrari)
- 1978: Carlos Reutemann (Ferrari)
- 1979: Jacques Laffite (Ligier-Cosworth)
- 1980: René Arnoux (Renault)
- 1981: Carlos Reutemann (Williams-Cosworth)
- 1982: Alain Prost (Renault)
- 1983: Nelson Piquet (Brabham-BMW) - Brasil
- 1984: Alain Prost (McLaren-TAG)
- 1985: Alain Prost (McLaren-TAG)
- 1986: Nelson Piquet (Williams-Honda) - Brasil
- 1987: Alain Prost (McLaren-TAG)
- 1988: Alain Prost (McLaren-Honda)
- 1989: Nigel Mansell (Ferrari)
- 1990: Alain Prost (Ferrari)
- 1991: Ayrton Senna (McLaren-Honda) - Brasil
- 1992: Nigel Mansell (Williams-Renault)
- 1993: Ayrton Senna (McLaren-Ford) - Brasil
- 1994: Michael Schumacher (Benetton-Ford)
- 1995: Michael Schumacher (Benetton-Renault)
- 1996: Damon Hill (Williams-Renault)
- 1997: Jacques Villeneuve (Williams-Renault)
- 1998: Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes)
- 1999: Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes)
- 2000: Michael Schumacher (Ferrari)
- 2001: David Coulthard (McLaren-Mercedes)
- 2002: Michael Schumacher (Ferrari)
- 2003: Giancarlo Fisichella (Jordan-Ford)
- 2004: Juan Pablo Montoya (Williams-BMW)
- 2005: Juan Pablo Montoya (McLaren-Mercedes)
- 2006: Felipe Massa (Ferrari) - Brasil
- 2007: Kimi Räikkönen (Ferrari)
- 2008: Felipe Massa (Ferrari) - Brasil
- 2009: Mark Webber (Red Bull-Renault)
- 2010: Sebastian Vettel (Red Bull-Renault)
- 2011: Mark Webber (Red Bull-Renault)
- 2012: Jenson Button (McLaren-Mercedes)
- 2013: Sebastian Vettel (Red Bull-Renault)
- 2014: Nico Rosberg (Mercedes)
- 2015: Nico Rosberg (Mercedes)
- 2016: Lewis Hamilton (Mercedes)
- 2017: Sebastian Vettel (Ferrari)
- 2018: Lewis Hamilton (Mercedes)
- 2019: Max Verstappen (Red Bull-Honda)
- 2020: Corrida cancelada (pandemia)
- 2021: Lewis Hamilton (Mercedes)
- 2022: George Russell (Mercedes)
- 2023: Max Verstappen (Red Bull-Honda RBPT)
- 2024: Max Verstappen (Red Bull-Honda RBPT)
Os maiores vencedores da história do GP Brasil
- Alain Prost (França): 6 vitórias (1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990)
- Carlos Reutemann (Argentina): 4 vitórias (1972, 1977, 1978, 1981)
- Michael Schumacher (Alemanha): 4 vitórias (1994, 1995, 2000, 2002)
- Sebastian Vettel (Alemanha): 3 vitórias (2010, 2013, 2017)
- Lewis Hamilton (Reino Unido): 3 vitórias (2016, 2018, 2021)
- Max Verstappen (Países Baixos): 3 vitórias (2019, 2023, 2024)
- Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Felipe Massa (Brasil): 2 vitórias cada
Estatísticas por país
A soma de vitórias por país mostra a força histórica do Brasil e o equilíbrio entre as grandes potências do automobilismo:
- Brasil – 9 vitórias (1973, 1974, 1975, 1983, 1986, 1991, 1993, 2006, 2008)
- Alemanha – 9 vitórias (1994, 1995, 2000, 2002, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017)
- França – 8 vitórias (1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990)
- Reino Unido – 7 vitórias (1989, 1992, 1996, 2001, 2012, 2016, 2018)
- Argentina – 4 vitórias (1972, 1977, 1978, 1981)
- Finlândia – 3 vitórias (1998, 1999, 2007)
- Países Baixos – 3 vitórias (2019, 2023, 2024)
- Colômbia – 2 vitórias (2004, 2005)
- Austrália – 2 vitórias (2009, 2011)
- Outros países com 1 vitória: Áustria (1976), Canadá (1997), Itália (2003)
Um palco histórico e imprevisível
O GP Brasil sempre foi sinônimo de emoção. Interlagos combina clima instável, altitude elevada e um traçado técnico, que favorece corridas imprevisíveis e grandes reviravoltas. Foi ali que Lewis Hamilton conquistou seu primeiro título (2008), que Ayrton Senna venceu exausto e sem câmbio (1991) e que Felipe Massa viveu o ápice e a frustração da carreira em questão de segundos.
Hoje, mesmo com a nomenclatura oficial de "Grande Prêmio de São Paulo", o evento mantém seu status de um dos mais icônicos da Fórmula 1, preservando a herança de meio século de história, paixão e espetáculo nas pistas brasileiras.
