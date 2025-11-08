O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 é mais do que uma corrida: é um símbolo nacional. Desde sua estreia no calendário oficial em 1973, o país foi palco de momentos épicos, heróis improváveis e vitórias que emocionaram o mundo. Os pilotos brasileiros não apenas venceram em casa — transformaram Interlagos em um altar da velocidade e da paixão pelo automobilismo. O Lance! lista os brasileiros vencedores do GP Brasil de F1.

Entre 1973 e 2008, nove vitórias brasileiras marcaram a história do GP Brasil, conquistadas por cinco grandes nomes: Emerson Fittipaldi, José Carlos Pace, Nelson Piquet, Ayrton Senna e Felipe Massa. Cada uma dessas vitórias reflete uma era e um estilo, da ousadia dos pioneiros ao talento técnico das gerações seguintes.

Brasileiros vencedores do GP Brasil de F1

Emerson Fittipaldi — o pioneiro do Brasil (1973 e 1974)

Emerson Fittipaldi inaugurou a era brasileira da Fórmula 1 e foi o primeiro vencedor do GP Brasil oficial, em 1973, no Autódromo de Interlagos. Correndo pela Lotus, Fittipaldi fez a alegria de mais de 100 mil torcedores e consolidou o país como potência no automobilismo.

No ano seguinte, repetiu o feito com a McLaren, novamente em Interlagos, e pavimentou o caminho para o bicampeonato mundial conquistado naquele mesmo ano. Fittipaldi não apenas venceu corridas — criou o imaginário de que o Brasil podia dominar a Fórmula 1.

José Carlos Pace — vitória e tragédia no Brasil (1975)

Em 1975, o paulista José Carlos Pace escreveu seu nome na história ao vencer o GP do Brasil com a Brabham-Cosworth. A vitória teve valor especial: além de ter sido conquistada em Interlagos, foi a primeira e única vitória de Pace na F1.

O piloto faleceu em 1977 em um acidente aéreo, mas seu legado foi eternizado. Desde então, o circuito paulista leva seu nome oficial: Autódromo José Carlos Pace, homenagem à vitória que emocionou o país.

Nelson Piquet — o equilíbrio da era 1980 (1983 e 1986)

Nos anos 1980, Nelson Piquet consolidou-se como um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, e suas vitórias no Brasil reforçaram seu domínio técnico e mental.

A primeira vitória veio em 1983, ainda no Rio de Janeiro, no Autódromo de Jacarepaguá, correndo pela Brabham-BMW. A segunda, em 1986, foi conquistada com a Williams-Honda, também em Jacarepaguá.

Esses triunfos simbolizaram o auge do automobilismo brasileiro: três campeonatos mundiais (1981, 1983 e 1987) e vitórias em casa diante de uma torcida que o idolatrava.

Ayrton Senna — emoção e superação (1991 e 1993)

Nenhuma vitória brasileira no GP Brasil foi tão simbólica quanto a de Ayrton Senna em 1991.

Após anos de tentativas frustradas em Interlagos, Senna finalmente venceu em casa com a McLaren-Honda — mas em condições dramáticas. A seis voltas do fim, o câmbio de seu carro travou em sexta marcha. Exausto, o piloto resistiu até a bandeirada, cruzando a linha sob chuva e pura força de vontade.

Mal conseguia levantar o troféu no pódio, mas aquele momento virou mito: o herói vencendo no limite da resistência.

Em 1993, Senna voltou a triunfar, agora com a McLaren-Ford, em uma corrida taticamente perfeita. Com chuva intermitente e ultrapassagens magistrais, derrotou os poderosos Williams-Renault e levou o público ao delírio. As vitórias de Senna em Interlagos são lembradas como os maiores momentos individuais da história do GP Brasil.

Felipe Massa — o último vencedor do Brasil (2006 e 2008)

Mais de uma década depois de Senna, o país voltou a vibrar com Felipe Massa, piloto da Ferrari. Em 2006, Massa venceu o GP do Brasil com autoridade, quebrando um jejum de 13 anos sem vitórias brasileiras. Vestindo o macacão verde e amarelo, emocionou a torcida de Interlagos ao repetir os ídolos de sua infância.

Em 2008, ele voltou a vencer, na corrida que entrou para a história pela chegada mais dramática da Fórmula 1 moderna. Massa cruzou a linha de chegada como campeão do mundo — por alguns segundos. No entanto, na última curva, Lewis Hamilton ultrapassou Timo Glock e ficou com o título por apenas um ponto. Mesmo sem o campeonato, a imagem de Massa chorando no pódio, diante de uma multidão em êxtase, permanece como uma das cenas mais marcantes da Fórmula 1.

Todas as vitórias brasileiras no GP Brasil

1973 – Emerson Fittipaldi (Lotus-Cosworth)

1974 – Emerson Fittipaldi (McLaren-Cosworth)

1975 – José Carlos Pace (Brabham-Cosworth)

1983 – Nelson Piquet (Brabham-BMW)

1986 – Nelson Piquet (Williams-Honda)

1991 – Ayrton Senna (McLaren-Honda)

1993 – Ayrton Senna (McLaren-Ford)

2006 – Felipe Massa (Ferrari)

2008 – Felipe Massa (Ferrari)

A importância simbólica das vitórias brasileiras

As vitórias brasileiras no GP Brasil vão muito além dos números. Elas representam momentos de unidade nacional, quando milhões de torcedores se reuniam para ver o país vencer em casa. De Fittipaldi a Massa, cada triunfo foi acompanhado de emoção e identidade — vitórias que ecoaram como conquistas coletivas, não apenas esportivas.

Durante mais de 50 anos de história, o Brasil consolidou-se como uma das nações mais apaixonadas pela Fórmula 1, produzindo campeões e corridas inesquecíveis. E, mesmo após o fim da "era dos heróis brasileiros" no grid, o GP de São Paulo mantém viva essa tradição — a de que Interlagos sempre será o território dos sonhos e da emoção.