Camisa do Palmeiras: veja origem das cores e evolução

Divulgação de uniforme do Palmeiras em 2023 contou com lendas do clube (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro

O Palmeiras utiliza o tradicional uniforme verde desde a época em que foi fundado, mostrando a tradição que o clube tende a seguir desde 1914. Quer saber tudo sobre a origem do uniforme do Verdão e a evolução das camisas do Palmeiras? O Lance! te conta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Origem da Camisa do Palmeiras

As camisas do Palmeiras passaram por muitas mudanças, principalmente da década de 80 para os dias atuais, mas as cores verde e branca sempre estiveram presentes nas vestes do clube paulista, desde que era conhecido como Palestra Itália.

Quando o clube foi fundado, em 1914, o estatuto do Palestra Itália já previa que as cores do Verdão deveriam ser o vermelho, branco e verde, em alusão à bandeira da Itália. O cenário mudou, no entanto, quando o clube foi obrigado a tirar a cor vermelha de seu uniforme, devido a pressão do governo brasileiro. A cor saiu juntamente com a mudança de nome e escudo da equipe.

Uniforme do Palmeiras de 1916 contava com a Cruz de Savoia (Foto: Reprodução/ Palmeiras)

Os uniformes do time de futebol do Palmeiras

A evolução dos uniformes palmeirenses manteve praticamente o mesmo padrão até meados da década de 80. De 1914 até 1970, as mudanças mais drásticas ficaram no escudo do Palmeiras, que foi mudando com o tempo. O primeiro uniforme da equipe apresentava a Cruz de Savoia, com uma faixa branca no meio da camisa. A partir disso, até 1983, os uniformes alviverdes foram bem simples, com os tons verdes e brancos do clube estampando basicamente toda a camisa.

A partir de 1983, os patrocinadores começaram a estampar os uniformes palmeirenses. Na década de 90, o tradicional e icônico uniforme da era Parmalat reinava no futebol brasileiro. A camisa era listrada em cores brancas e verdes. A partir de 1997, as camisas do Palmeiras passaram por manter o mesmo padrão, com leves desvios em design, também quase sempre mantendo o mesmo tom de verde.

Divulgação de uniforme do Palmeiras em 2023 contou com lendas do clube (Foto: Divulgação)