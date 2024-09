Escudo do Palmeiras: como surgiu e história do símbolo

Atual escudo do Palmeiras é usado desde 1959 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

A identidade visual do Palmeiras passou por diversas mudanças ao longo da história, muito por conta de sua mudança de nome. Durante sua história, no entanto, uma característica sempre esteve presente, as referências às origens italianas, que obviamente também estão no escudo do Palmeiras. O Lance! te conta tudo sobre a criação do emblema palmeirense.

A história e as origens do escudo do Palmeiras

O escudo original do Palmeiras foi criado em 1914, juntamente com a fundação do clube. O formato do emblema era circular, parecido com o formato que vemos atualmente, mas era vermelho na circunferência maior e branco na parte interna, com a expressão "Palestra Itália" escrita no meio do escudo em amarelo. Dentro do círculo branco ainda havia a Cruz de Savoia, com as inicias do clube, "PI".

A partir do ano de 1915, o Palestra Itália começou a jogar com as suas iniciais como distintivos, as letras arcaicas "P" e "I", que estampavam o lado esquerdo do uniforme palestrino. Em 1916, no entanto, a diretoria do clube decidiu jogar apenas com a Cruz de Savoia como símbolo. O brasão, que é vinculado à Casa Real Italiana, fazia referências às origens do clube, fundado por imigrantes vindos da Itália.

A mudança do nome e escudo

O então Palestra Itália iria mudar novamente de escudo no ano de 1942. Com a Segunda Guerra Mundial acontecendo, o clube se viu obrigado a mudar o nome e o brasão, devido ao posicionamento da Itália na guerra. Como os italianos faziam parte do "eixo", enquanto o Brasil era parte dos "aliados", a diretoria do Palestra mudou o nome do clube para Palmeiras.

A mudança no nome da instituição também acarretou em uma mudança no escudo do clube. A Cruz de Savoia deixou de ser utilizada por um brasão com um círculo verde, com a inscrição da letra "P" em branco.

O brasão atual do Palmeiras

O escudo foi novamente alterado em 1959, mantendo o formato circular verde, mas com uma circunferência branca menor, que continha a Cruz de Savoia em seu interior, com a letra "P" e 26 linhas, que remetem ao dia da criação do clube. Este é o formato utilizado até hoje pelo Palmeiras.

