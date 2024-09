Artilheiros do Palmeiras: conheça os 10 maiores da história

Heitor está no topo da lista de maiores artilheiros do Palmeiras na história. (Foto: Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 12:02 • São Paulo

O Palmeiras, um dos maiores clubes do Brasil, sempre teve grandes artilheiros que ajudaram a consolidar sua posição entre as potências do futebol nacional. Esses jogadores marcaram muitos gols e foram fundamentais para a conquista de títulos importantes, como Campeonatos Brasileiros, Copas do Brasil e até a sonhada Libertadores. Os artilheiros do Palmeiras são reverenciados pela torcida e ocupam um lugar especial na história do Verdão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os artilheiros do Palmeiras são lembrados não apenas pelos gols marcados, mas pela forma como contribuíram para as vitórias do clube. Esses jogadores desempenharam um papel crucial nas principais conquistas do Verdão, sempre levando o time a momentos de glória. Cada gol marcou uma geração e ajudou a fortalecer a tradição de vitórias do Palmeiras.

A seguir, conheça os 10 maiores artilheiros da história do Palmeiras, responsáveis por marcar gerações e por levar o clube a grandes conquistas.

Evair é um dos maiores artilheiros da história do Palmeiras. (Reprodução: Palmeiras)

Artilheiros do Palmeiras: conheça os 10 maiores

1 - Heitor – 323 gols

Heitor é o maior artilheiro da história do Palmeiras, com 323 gols marcados entre 1916 e 1931. Ele foi fundamental nas primeiras conquistas do clube, principalmente em campeonatos estaduais.

2 - César Maluco – 182 gols

César Maluco, com 182 gols, brilhou entre 1967 e 1974, sendo um dos maiores atacantes da "Academia de Futebol" e ídolo da torcida pelas suas conquistas e gols decisivos.

3 - Ademir da Guia – 155 gols

Ademir da Guia, o "Divino", marcou 155 gols pelo Palmeiras, sendo o maior ídolo do clube. Jogou entre 1962 e 1977, e liderou o Verdão em várias conquistas, com seu futebol elegante e cerebral.

4 - Lima - 149 gols

Lima marcou 149 gols pelo Palmeiras nas décadas de 1930 e 1940, sendo um dos grandes ídolos do clube e fundamental nas conquistas de títulos paulistas.

5 - Servílio - 139 gols

Servílio marcou 139 gols pelo Palmeiras nas décadas de 1940 e 1950, se destacando por sua técnica e por ser uma referência no ataque durante importantes conquistas estaduais.

6 - Rodrigues Tatu - 131 gols

Rodrigues Tatu foi um dos maiores atacantes do Palmeiras nas décadas de 1940 e 1950, com 131 gols. Ele foi peça chave em vários títulos estaduais.

7 - Humberto Tozzi - 127 gols

Humberto Tozzi marcou 127 gols pelo Palmeiras nos anos 1950. Ele foi uma figura importante no ataque do clube e ajudou o time a conquistar títulos importantes.

8 - Evair – 126 gols

Evair é um dos maiores ídolos recentes do Palmeiras, com 126 gols marcados, principalmente na campanha dos títulos brasileiros de 1993 e 1994. Sua capacidade de decidir jogos importantes o tornou inesquecível para a torcida.

9 - Luizinho - 122 gols

Luizinho marcou 122 gols pelo Palmeiras nas décadas de 1950 e 1960, sendo um dos principais jogadores do clube naquele período, com destaque nas conquistas estaduais.

10 - Tupãzinho – 122 gols

Tupãzinho marcou 122 gols pelo Palmeiras nas décadas de 1940 e 1950. Ele foi um dos principais atacantes da época, ajudou o clube a conquistar diversos títulos estaduais e está entre os maiores artilheiros do Palmeiras.