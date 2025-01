A edição de 2025 do Campeonato Gaúcho está chegando ao seu início. A competição é realizada desde 1918, quando o Cruzeiro-RS, 14 de Julho e Brasil de Pelotas se tornaram campeões honorários (a história será esclarecida). Além disso, o Internacional é o maior campeão, com 45 títulos. O Lance! mostra todos os campeões do Gauchão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Grêmio venceu o Campeonato Gaúcho em 2024; confira todos os campeões do Gauchão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Confira todos os campeões do Gauchão

*Cruzeiro-RS, Guarani-RS e 14 de Julho se tornaram campeões honorários do campeonato de 1918, que não pode ser concluído devido à uma epidemia de Gripe Espanhola. Clube Número de títulos Anos dos títulos Internacional 45 1927, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Grêmio 43 1921, 1922, 1926, 1931, 1932, 1946, 1949, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1977, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 2006, 2007, 2010, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 Brasil de Pelotas 2 1918* e 1919 Guarani-RS 2 1920 e 1938 Cruzeiro-RS 2 1918* e 1929 Juventude 1 1998 Bagé 1 1925 Pelotas 1 1930 Novo Hamburgo 1 2017 Caxias-RS 1 2000 Rio Grandense 1 1939 Farroupilha 1 1935 Grêmio Santanense 1 1937 Rio Grande 1 1936 14 de Julho 1 1918* Americano 1 1928 São Paulo-RS 1 1933 Renner 1 1954

Como foi a final em 2024?

Em 2024, o Grêmio conquistou o seu sétimo título seguido do Gauchão, podendo em 2025 igualar um feito que somente o Internacional conseguiu, durante os anos de 1969 a 1976, quando foi octacampeão seguido da competição.

Na grande decisão, o Imortal enfrentou o Juventude. O primeiro jogo da final terminou empatado em 0 a 0. No entanto, no segundo confronto entre as equipes, o Grêmio se mostrou superior ao seu rival. Mesmo saindo atrás no placar, com gol de Gilberto, o time que era comandado por Renato Gaúcho virou o jogo com gols de Cristaldo e Diego Costa, com Nathan Fernandes fechando o placar.