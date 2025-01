Campeonato Carioca 2025: quando começa, times e regulamento

O Campeonato Carioca 2025 está prestes a começar, reunindo as principais equipes do Rio de Janeiro em busca do título estadual. Com uma história rica e muitas rivalidades, o torneio é um dos eventos mais aguardados pelos torcedores cariocas. O Lance! te conta tudo sobre o Cariocão 2025.

Quando começa o Campeonato Carioca 2025?

O Campeonato Carioca 2025 terá início no dia 11 de janeiro, com a grande decisão prevista para o dia 9 de março. O torneio será disputado em um calendário mais enxuto, concentrando a fase inicial e as decisões em menos de dois meses, mantendo o alto nível de competitividade.

Times participantes do Campeonato Carioca 2025

A edição 2025 do Cariocão contará com 12 equipes, sendo os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro os principais favoritos ao título:

Outras equipes tradicionais e emergentes também estarão na disputa:

Madureira Bangu Volta Redonda Nova Iguaçu Boavista Resende Audax Rio Portuguesa-RJ

Esses times buscarão não apenas o título, mas também a melhor colocação para garantir vagas em competições nacionais.

Regulamento

O Campeonato Carioca 2025 terá um regulamento que mantém a fórmula tradicional, dividida em duas fases principais

Taça Guanabara: Nesta fase, os 12 times jogam entre si em turno único. Ao final da etapa, os quatro melhores avançam para as semifinais. Fase Final: As semifinais e a grande decisão serão disputadas em jogos de ida e volta, definindo o campeão estadual. Taça Rio: O torneio é disputado pelos clubes que terminarem entre a 5ª e a 8ª posição na Taça Guanabara, em um formato de mata-mata.

Os critérios de desempate incluem número de vitórias, saldo de gols e confronto direto. As duas equipes com as piores campanhas na fase inicial serão rebaixadas para a Série B1 do Campeonato Carioca.

Onde assistir ao Campeonato Carioca 2025?

Os torcedores poderão acompanhar o Campeonato Carioca 2025 em várias plataformas de transmissão, tanto em streaming, quanto em TV aberta e fechada.

Band: 33 jogos ao vivo, incluindo as finais da Taça Rio e da Taça Guanabara.

33 jogos ao vivo, incluindo as finais da Taça Rio e da Taça Guanabara. TV Globo: 27 jogos, também com as finais da Taça Rio e da Taça Guanabara.

27 jogos, também com as finais da Taça Rio e da Taça Guanabara. BandSports: Transmissão de jogos selecionados ao longo da competição.

Transmissão de jogos selecionados ao longo da competição. SporTV e Premiere: Exibição completa de partidas, com acesso ao campeonato em tempo real.

Expectativas para o Cariocão

A expectativa para o Campeonato Carioca 2025 é alta, com os grandes clubes do estado reforçando seus elencos para a competição. O Flamengo, atual campeão, chega como favorito, mas enfrenta a forte concorrência do Fluminense, que tem investido em sua base, além do Vasco e Botafogo, que buscam retomar o protagonismo estadual.

Os clubes de menor investimento, como Madureira e Volta Redonda, também prometem dar trabalho e tentar surpreender, buscando um espaço entre os semifinalistas.

