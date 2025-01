A edição de 2025 do Campeonato Baiano está para começar. A competição é realizada desde 1905, a segunda mais antiga do país, atrás somente do Campeonato Paulista, quando o já extinto Internacional de Cricket ganhou a competição. Além disso, o Bahia é o maior campeão, com 50 títulos. O Lance! mostra todos os campeões do Campeonato Baiano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Vitória foi o grande vencedor do estadual da Bahia de 2024; confira todos os campeões do Campeonato Baiano (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Confira todos os campeões do Campeonato Baiano

Clube Número de títulos Anos dos títulos Bahia 50 1931, 1933, 1934, 1936, 1938, 1940, 1944, 1945, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1967, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1991, 1993, 1994, 1998, 1999, 2001, 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2023 Vitória 30 1908, 1909, 1953, 1955, 1957, 1964, 1965, 1972, 1980, 1985, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016, 2017, 2024 Ypiranga 10 1917, 1918, 1920, 1921, 1925, 1928, 1929, 1932, 1939, 1951 Botafogo-BA 7 1919, 1922, 1923, 1926, 1930, 1935, 1938 Galícia 5 1937, 1941, 1942, 1943, 1968 Fluminense de Feira 2 1963, 1969 Fluminense de Salvador 2 1913, 1915 Atlético de Alagoinhas 2 2021, 2022 São Salvador 2 1906, 1907 AAB 1 1924 Santos Dumont 1 1910 Bahiano de Tênis 1 1927 Lêoncio 1 1966 Bahia de Feira 1 2011 Internacional-BA 1 1914 Internacional de Cricket 1 1905 Sport Bahia 1 1911 Atlético de Salvador 1 1912 República 1 1916 Guarany-BA 1 1946 Colo Colo 1 2006

Como foi a final em 2024?

A final do Campeonato Baiano de 2024 marcou uma grande virada do Vitória, para cima de seu maior rival, o Bahia. No jogo de ida, o Tricolor abriu uma vantagem de 2 a 0, com gols de Thaciano e Cauly. No entanto, o Vitória virou com gols de Matheus Gonçalves e Iury Lino, já nos últimos instantes da partida, em pleno Barradão.

Na Arena Fonte Nova, um simples empate em 1 a 1, com gols de Everton Ribeiro, para o Bahia, e Wagner Leonardo, para o Vitória, fizeram com que o Leão da Barra conquistasse o seu 30º título baiano.