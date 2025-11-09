menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLancepédia

Todos os artilheiros da Copa do Mundo por edição

Veja todos os artilheiros da história da Copa do Mundo.

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 09/11/2025
06:59
Klose
imagem cameraMiroslav Klose comemora gol pela Alemanha em 2006. Ele é o maior artilheiro da história das Copas com 16 gols no total. (Foto: AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
A Copa do Mundo consagra o artilheiro desde 1930, com cada edição tendo um destaque.
Just Fontaine detém o recorde de 13 gols em 1958, o maior em uma única edição.
Kylian Mbappé marcou 8 gols em 2022, revivendo grandes artilharias.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Desde 1930, a Copa do Mundo consagra a cada edição não apenas o campeão, mas também o artilheiro — o jogador que mais vezes balançou as redes no torneio. A história mostra que ser artilheiro de uma Copa não depende apenas de talento: envolve estar em uma equipe ofensiva, disputar várias partidas e, muitas vezes, ir longe na competição. O Lance! apresenta todos os artilheiros da Copa do Mundo por edição.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De Guillermo Stábile, primeiro artilheiro do Mundial, a Kylian Mbappé, que dominou em 2022, cada nome representa uma era, um estilo de jogo e um momento do futebol mundial. Ao longo das décadas, a média de gols por Copa caiu, refletindo a evolução tática e o equilíbrio entre seleções, mas o brilho individual desses artilheiros segue marcante.

A seguir, veja todos os artilheiros da Copa do Mundo por edição, do Uruguai-1930 ao Catar-2022, e como o número de gols variou ao longo da história.

continua após a publicidade

Todos os artilheiros da Copa do Mundo por edição

Os primeiros artilheiros da história (1930 a 1958)

As primeiras Copas eram marcadas por ataques poderosos e defesas frágeis, com muitos gols por jogo.

  1. 1930 – Guillermo Stábile (Argentina): 8 gols
  2. 1934 – Oldřich Nejedlý (Tchecoslováquia): 5 gols
  3. 1938 – Leônidas da Silva (Brasil): 7 gols
  4. 1950 – Ademir de Menezes (Brasil): 9 gols
  5. 1954 – Sándor Kocsis (Hungria): 11 gols
  6. 1958 – Just Fontaine (França): 13 gols

O período entre 1930 e 1958 é o mais prolífico em média de gols. Just Fontaine, com 13 gols, até hoje detém o recorde de maior artilharia em uma única edição.

A era dos goleadores europeus (1962 a 1982)

Nos anos 1960 e 1970, o futebol se tornou mais equilibrado, mas ainda produziu grandes artilheiros, especialmente na Europa.

  1. 1962 – Vavá (Brasil), Garrincha (Brasil), Leonel Sánchez (Chile), Dražan Jerković (Iugoslávia), Valentin Ivanov (URSS): 4 gols cada
  2. 1966 – Eusébio (Portugal): 9 gols
  3. 1970 – Gerd Müller (Alemanha Ocidental): 10 gols
  4. 1974 – Grzegorz Lato (Polônia): 7 gols
  5. 1978 – Mario Kempes (Argentina): 6 gols
  6. 1982 – Paolo Rossi (Itália): 6 gols

Essa fase consagrou nomes históricos da Copa do Mundo. Eusébio encantou o mundo em 1966, e Müller virou símbolo do futebol alemão com seu faro de gol. Paolo Rossi, em 1982, marcou três vezes no Brasil e selou a virada da Itália rumo ao título.

continua após a publicidade

O equilíbrio das décadas de 1990 e 2000

A partir dos anos 1990, o número de gols dos artilheiros começou a diminuir. As defesas ficaram mais sólidas e as Copas mais equilibradas.

  1. 1986 – Gary Lineker (Inglaterra): 6 gols
  2. 1990 – Salvatore Schillaci (Itália): 6 gols
  3. 1994 – Hristo Stoichkov (Bulgária) e Oleg Salenko (Rússia): 6 gols cada
  4. 1998 – Davor Šuker (Croácia): 6 gols
  5. 2002 – Ronaldo (Brasil): 8 gols
  6. 2006 – Miroslav Klose (Alemanha): 5 gols

A Copa do Mundo de 2002 marcou o renascimento do atacante clássico, com Ronaldo brilhando após superar graves lesões. Klose, em 2006, iniciou uma trajetória que o levaria ao topo da artilharia geral das Copas, com 16 gols somados.

Os artilheiros da era recente da Copa do Mundo (2010 a 2022)

A nova geração trouxe diversidade de estilos e uma distribuição mais ampla de gols entre as seleções.

  1. 2010 – Thomas Müller (Alemanha): 5 gols
  2. 2014 – James Rodríguez (Colômbia): 6 gols
  3. 2018 – Harry Kane (Inglaterra): 6 gols
  4. 2022 – Kylian Mbappé (França): 8 gols

Mbappé, em 2022, reviveu o brilho das grandes artilharias ao marcar oito vezes, incluindo um hat-trick na final contra a Argentina. Sua performance reforça o protagonismo francês nas últimas Copas do Mundo e o coloca entre os principais candidatos a desafiar recordes históricos no futuro.

Curiosidades e padrões da artilharia

Analisando todas as edições, surgem tendências interessantes:

  1. O número mágico: desde 1962, a média de gols dos artilheiros oscila entre 5 e 8 por Copa.
  2. Empates frequentes: em quatro edições (1962, 1994, 2010 e 2014), o título de artilheiro foi dividido entre dois ou mais jogadores.
  3. Brasil e Alemanha dominam: são os países com mais artilheiros diferentes (três cada).
  4. Fontaine ainda insuperável: ninguém se aproximou de seus 13 gols em uma única edição.

Esses dados mostram como a Copa do Mundo reflete a própria evolução do futebol: de torneios com goleadas constantes a campeonatos equilibrados, onde cada gol é precioso.

O que significa ser artilheiro de uma Copa do Mundo

Mais do que um prêmio individual, ser artilheiro da Copa do Mundo é deixar uma marca eterna. Para muitos jogadores, esse título é o ponto alto da carreira — o caso de Stábile, Lineker, Schillaci e James Rodríguez, que se tornaram ídolos nacionais mesmo sem conquistar o troféu.

Outros, como Ronaldo, Müller e Mbappé, combinaram artilharia e protagonismo em finais, consolidando seus nomes entre os grandes da história.

Com 22 edições já disputadas, a lista de artilheiros da Copa do Mundo é, ao mesmo tempo, um retrato do futebol mundial e uma linha do tempo da genialidade de seus atacantes. E enquanto o recorde de Fontaine parece inalcançável, novos talentos surgem a cada quatro anos prontos para tentar escrever seu nome nesse seleto grupo.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias