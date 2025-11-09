Just Fontaine detém o recorde de 13 gols em 1958, o maior em uma única edição.

Desde 1930, a Copa do Mundo consagra a cada edição não apenas o campeão, mas também o artilheiro — o jogador que mais vezes balançou as redes no torneio. A história mostra que ser artilheiro de uma Copa não depende apenas de talento: envolve estar em uma equipe ofensiva, disputar várias partidas e, muitas vezes, ir longe na competição. O Lance! apresenta todos os artilheiros da Copa do Mundo por edição.

De Guillermo Stábile, primeiro artilheiro do Mundial, a Kylian Mbappé, que dominou em 2022, cada nome representa uma era, um estilo de jogo e um momento do futebol mundial. Ao longo das décadas, a média de gols por Copa caiu, refletindo a evolução tática e o equilíbrio entre seleções, mas o brilho individual desses artilheiros segue marcante.

A seguir, veja todos os artilheiros da Copa do Mundo por edição, do Uruguai-1930 ao Catar-2022, e como o número de gols variou ao longo da história.

Todos os artilheiros da Copa do Mundo por edição

Os primeiros artilheiros da história (1930 a 1958)

As primeiras Copas eram marcadas por ataques poderosos e defesas frágeis, com muitos gols por jogo.

1930 – Guillermo Stábile (Argentina): 8 gols 1934 – Oldřich Nejedlý (Tchecoslováquia): 5 gols 1938 – Leônidas da Silva (Brasil): 7 gols 1950 – Ademir de Menezes (Brasil): 9 gols 1954 – Sándor Kocsis (Hungria): 11 gols 1958 – Just Fontaine (França): 13 gols

O período entre 1930 e 1958 é o mais prolífico em média de gols. Just Fontaine, com 13 gols, até hoje detém o recorde de maior artilharia em uma única edição.

A era dos goleadores europeus (1962 a 1982)

Nos anos 1960 e 1970, o futebol se tornou mais equilibrado, mas ainda produziu grandes artilheiros, especialmente na Europa.

1962 – Vavá (Brasil), Garrincha (Brasil), Leonel Sánchez (Chile), Dražan Jerković (Iugoslávia), Valentin Ivanov (URSS): 4 gols cada 1966 – Eusébio (Portugal): 9 gols 1970 – Gerd Müller (Alemanha Ocidental): 10 gols 1974 – Grzegorz Lato (Polônia): 7 gols 1978 – Mario Kempes (Argentina): 6 gols 1982 – Paolo Rossi (Itália): 6 gols

Essa fase consagrou nomes históricos da Copa do Mundo. Eusébio encantou o mundo em 1966, e Müller virou símbolo do futebol alemão com seu faro de gol. Paolo Rossi, em 1982, marcou três vezes no Brasil e selou a virada da Itália rumo ao título.

continua após a publicidade

O equilíbrio das décadas de 1990 e 2000

A partir dos anos 1990, o número de gols dos artilheiros começou a diminuir. As defesas ficaram mais sólidas e as Copas mais equilibradas.

1986 – Gary Lineker (Inglaterra): 6 gols 1990 – Salvatore Schillaci (Itália): 6 gols 1994 – Hristo Stoichkov (Bulgária) e Oleg Salenko (Rússia): 6 gols cada 1998 – Davor Šuker (Croácia): 6 gols 2002 – Ronaldo (Brasil): 8 gols 2006 – Miroslav Klose (Alemanha): 5 gols

A Copa do Mundo de 2002 marcou o renascimento do atacante clássico, com Ronaldo brilhando após superar graves lesões. Klose, em 2006, iniciou uma trajetória que o levaria ao topo da artilharia geral das Copas, com 16 gols somados.

Os artilheiros da era recente da Copa do Mundo (2010 a 2022)

A nova geração trouxe diversidade de estilos e uma distribuição mais ampla de gols entre as seleções.

2010 – Thomas Müller (Alemanha): 5 gols 2014 – James Rodríguez (Colômbia): 6 gols 2018 – Harry Kane (Inglaterra): 6 gols 2022 – Kylian Mbappé (França): 8 gols

Mbappé, em 2022, reviveu o brilho das grandes artilharias ao marcar oito vezes, incluindo um hat-trick na final contra a Argentina. Sua performance reforça o protagonismo francês nas últimas Copas do Mundo e o coloca entre os principais candidatos a desafiar recordes históricos no futuro.

Curiosidades e padrões da artilharia

Analisando todas as edições, surgem tendências interessantes:

O número mágico: desde 1962, a média de gols dos artilheiros oscila entre 5 e 8 por Copa. Empates frequentes: em quatro edições (1962, 1994, 2010 e 2014), o título de artilheiro foi dividido entre dois ou mais jogadores. Brasil e Alemanha dominam: são os países com mais artilheiros diferentes (três cada). Fontaine ainda insuperável: ninguém se aproximou de seus 13 gols em uma única edição.

Esses dados mostram como a Copa do Mundo reflete a própria evolução do futebol: de torneios com goleadas constantes a campeonatos equilibrados, onde cada gol é precioso.

O que significa ser artilheiro de uma Copa do Mundo

Mais do que um prêmio individual, ser artilheiro da Copa do Mundo é deixar uma marca eterna. Para muitos jogadores, esse título é o ponto alto da carreira — o caso de Stábile, Lineker, Schillaci e James Rodríguez, que se tornaram ídolos nacionais mesmo sem conquistar o troféu.

Outros, como Ronaldo, Müller e Mbappé, combinaram artilharia e protagonismo em finais, consolidando seus nomes entre os grandes da história.

Com 22 edições já disputadas, a lista de artilheiros da Copa do Mundo é, ao mesmo tempo, um retrato do futebol mundial e uma linha do tempo da genialidade de seus atacantes. E enquanto o recorde de Fontaine parece inalcançável, novos talentos surgem a cada quatro anos prontos para tentar escrever seu nome nesse seleto grupo.