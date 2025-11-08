Just Fontaine marcou 13 gols em 1958, recorde mantido por mais de 60 anos.

A Copa do Mundo é o palco máximo do futebol e também o terreno ideal para feitos que desafiam o tempo. Entre eles, poucos são tão impressionantes quanto o de Just Fontaine, que em 1958 marcou 13 gols em apenas seis partidas pela França. Desde então, dezenas de craques tentaram — e falharam — em igualar o recorde. O Lance! apresenta os maiores artilheiros da Copa do Mundo em uma só edição.

Ao longo das décadas, o título de artilheiro de uma Copa passou a simbolizar não só talento individual, mas também regularidade, oportunismo e capacidade de decidir sob pressão. E embora o futebol tenha mudado — com sistemas táticos mais rígidos e defesas mais sólidas — o feito de Fontaine segue como uma das marcas mais lendárias da história do torneio.

De Gerd Müller a Eusébio, de Ronaldo a Klose, cada geração teve o seu artilheiro, com histórias que misturam genialidade, contexto e até tragédia. A seguir, mergulhe nos números e nas curiosidades dos maiores artilheiros de uma só edição da Copa do Mundo.

Maiores artilheiros da Copa do Mundo em uma só edição

O recorde imbatível de Just Fontaine (1958)

Em 1958, na Suécia, a França não conquistou o título, mas o mundo conheceu um artilheiro inigualável. Just Fontaine, então com 24 anos, marcou 13 gols em seis jogos, média de mais de dois por partida. O atacante do Reims se aproveitou do futebol ofensivo francês, da parceria com Kopa e Piantoni e da ausência de substituições — jogava-se até o fim.

Fontaine marcou em todos os jogos da França, inclusive quatro gols na disputa do terceiro lugar contra a Alemanha Ocidental. O recorde, mantido há mais de seis décadas, é ainda mais impressionante porque ele nunca mais disputou outra Copa — uma lesão encerrou precocemente sua carreira internacional.

Gerd Müller e a marca alemã de 1970

Doze anos depois, o alemão Gerd Müller quase igualou Fontaine. Na Copa de 1970, no México, o "Bombardeiro" anotou 10 gols em seis partidas, incluindo dois hat-tricks consecutivos — contra Bulgária e Peru.

Müller não levou o título (a Alemanha caiu na semifinal contra a Itália, no histórico 4 a 3 de Guadalajara), mas deixou uma marca simbólica: foi o primeiro a romper a barreira dos dois dígitos desde Fontaine, mostrando que o faro de gol ainda podia prevalecer mesmo num futebol mais físico e tático.

Outros artilheiros lendários da Copa do Mundo

Ao longo da história, poucos chegaram perto dos 13 gols de Fontaine. Entre eles:

Sándor Kocsis (Hungria, 1954) — 11 gols em apenas cinco jogos Gerd Müller (Alemanha Ocidental, 1970) — 10 gols Eusébio (Portugal, 1966) — 9 gols e o prêmio de melhor jogador da Copa Ademir de Menezes (Brasil, 1950) — 9 gols no Mundial disputado em casa Guillermo Stábile (Argentina, 1930) — 8 gols Ronaldo (Brasil, 2002) — 8 gols, incluindo dois na final Kylian Mbappé (França, 2022) — 8 gols, com hat-trick na decisão Leônidas da Silva (Brasil, 1938) — 7 gols e a invenção da “bicicleta” Jairzinho (Brasil, 1970) — 7 gols, marcando em todos os jogos

Esses números mostram que o recorde de Fontaine não é apenas fruto de outro tempo — ele é um feito fora de escala, mesmo em eras de futebol mais ofensivo.

Os brasileiros com mais gols em uma Copa do Mundo

O Brasil teve grandes artilheiros em Copas do Mundo, e alguns chegaram perto dos maiores recordes:

Ronaldo (2002) — 8 gols e campeão mundial Ademir de Menezes (1950) — 9 gols e artilheiro da Copa Leônidas da Silva (1938) — 7 gols e símbolo da criatividade brasileira Jairzinho (1970) — 7 gols e presença garantida em todos os placares do tri

O detalhe é que nenhum outro jogador, nem mesmo Pelé, conseguiu marcar mais de seis vezes em uma única edição. Ainda assim, o padrão ofensivo do futebol brasileiro — somado ao talento individual — garantiu presença constante entre os maiores goleadores de cada Mundial.

O contexto por trás dos números da Copa do Mundo

Comparar artilharias ao longo das décadas exige entender as mudanças do jogo. Em 1958, as seleções jogavam menos partidas, os goleiros tinham recursos limitados e o estilo era aberto. Hoje, as defesas são compactas, a rotação física é intensa e o desgaste é maior.

Além disso, o número de jogos aumentou (até sete por Copa), mas a rotação de elenco e o equilíbrio entre seleções fazem com que seja raro alguém manter média superior a um gol por jogo. Por isso, o feito de Fontaine, que marcou em todas as partidas, é considerado quase inalcançável.

Um recorde que atravessa gerações

Mais de 60 anos se passaram, e nenhum jogador superou ou igualou os 13 gols de Just Fontaine em Copa do Mundo. Mesmo nomes como Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé, que dominam o futebol moderno, não conseguiram manter tal ritmo em um único torneio.

O recorde é, portanto, um monumento ao futebol ofensivo de outra era — e à genialidade de um jogador que, em poucas semanas, escreveu o seu nome para sempre na história das Copas.

Fontaine talvez não tenha erguido a taça, mas ergueu um feito eterno: o de maior artilheiro de uma Copa do Mundo em uma só edição — um título que o tempo, os craques e as eras ainda não conseguiram derrubar.