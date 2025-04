Por onde anda Diego Cavalieri, ex-goleiro do Palmeiras?

Diego Cavalieri nasceu em São Paulo e iniciou sua carreira profissional no Palmeiras, clube pelo qual conquistou o título da Série B em 2003 e o Campeonato Paulista em 2008. Promissor no futebol nacional, foi preparado como sucessor de Marcos e destacou-se pelas defesas com os pés, reflexos rápidos e pela habilidade em pênaltis. Sua postura serena e liderança natural logo chamaram atenção da torcida alviverde. O Lance! te conta por onde anda Diego Cavalieri.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A carreira de Diego Cavalieri depois do Palmeiras

Em 2008, Cavalieri foi negociado com o Liverpool por cerca de R$ 9,5 milhões. No clube inglês, no entanto, teve poucas oportunidades, já que Pepe Reina era o titular absoluto. Em duas temporadas, disputou apenas dez partidas. Em busca de mais espaço, transferiu-se para o Cesena, da Itália, em 2010, onde também não conseguiu atuar com frequência. Foram meses de frustração até o fim do contrato.

De volta ao Brasil em dezembro de 2010, assinou com o Fluminense. Em sua primeira temporada nas Laranjeiras, foi reserva de Ricardo Berna, mas a chegada do técnico Abel Braga em 2011 mudou seu destino. Com boas atuações, assumiu a titularidade e nunca mais largou a camisa 12. No ano seguinte, viveu o auge da carreira: foi o principal destaque defensivo do time campeão brasileiro de 2012 e eleito o melhor goleiro da competição.

continua após a publicidade

As atuações de Cavalieri foram fundamentais também na Libertadores, incluindo partidas históricas como a vitória sobre o Boca Juniors em plena Bombonera. Defesas importantes em pênaltis, como diante de Loco Abreu na semifinal do Campeonato Carioca, consolidaram ainda mais sua idolatria. Pelo Fluminense, somou mais de 350 jogos entre 2011 e 2017.

Em 2013, foi convocado por Felipão para a Copa das Confederações, sendo o terceiro goleiro da Seleção campeã. Apesar de não ter jogado, integrou um elenco histórico ao lado de nomes como Júlio César, Thiago Silva e Neymar.

continua após a publicidade

Após encerrar sua passagem pelo Fluminense, teve breve passagem pelo Crystal Palace, sem atuar. Depois, defendeu o Botafogo entre 2019 e 2021, sendo titular durante a ausência de Gatito Fernández. Mesmo com atuações consistentes, lesões o afastaram na reta final de sua trajetória profissional. Em março de 2023, anunciou oficialmente sua aposentadoria dos gramados.

Por onde anda Diego Cavalieri?

Após anunciar sua aposentadoria em 2023, Diego Cavalieri manteve um perfil discreto fora dos campos. Segundo entrevistas, ele tem se dedicado à vida em família e avalia possibilidades de seguir envolvido com o futebol, seja como treinador de goleiros ou dirigente. Cavalieri é lembrado com carinho pelas torcidas de Palmeiras e Fluminense, principalmente pela liderança em momentos decisivos e postura profissional exemplar ao longo da carreira. Seu nome segue forte no imaginário tricolor como um dos maiores goleiros da história recente do clube.

Clubes em que jogou