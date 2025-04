Por que a Itália joga de azul, cor que não está na bandeira

Quem acompanha a seleção italiana de futebol, seja em Copas do Mundo, Eurocopas ou amistosos, certamente já se perguntou: por que a Itália joga de azul, se a bandeira do país é verde, branca e vermelha? A resposta está na história do país, mais precisamente em sua origem como Estado unificado e no papel da antiga monarquia italiana. O famoso "azzurro" é muito mais do que uma simples escolha estética — ele carrega um simbolismo de unidade nacional que remonta ao século XIX. O Lance! te explica por que a Itália joga de azul.

Por que a Itália joga de azul?

A Itália se unificou como nação apenas em 1861, com a criação do Reino da Itália. Até então, o território era fragmentado em diversos reinos, ducados e estados independentes. A unificação foi liderada pela Casa de Savoia, uma dinastia originária da região do Piemonte. Essa família real adotava como cor simbólica o azul-savoia (azzurro Savoia) — um tom específico de azul que passou a ser utilizado como símbolo de poder, nobreza e soberania.

Com a proclamação do Reino da Itália sob o rei Vítor Emanuel II, o azul tornou-se uma cor oficial do novo Estado. A partir daí, passou a ser usado em ocasiões formais, cerimônias e também em uniformes militares. O primeiro uso esportivo documentado da cor aconteceu em 6 de janeiro de 1911, quando a seleção italiana enfrentou a Hungria e entrou em campo com camisas azuis. Desde então, o “azzurro” foi adotado como cor tradicional das seleções italianas — não apenas no futebol, mas em praticamente todos os esportes representados pelo país.

Por que a Itália continua usando azul mesmo após o fim da monarquia?

Em 1946, após um referendo nacional, a monarquia foi abolida e a República Italiana foi instaurada. Ainda assim, a cor azul não foi abandonada. Pelo contrário: ela foi mantida como um símbolo de continuidade, tradição e identidade nacional. A “Squadra Azzurra”, como é carinhosamente chamada a seleção italiana, já havia construído uma imagem forte e reconhecida internacionalmente. O azul se tornara sinônimo da Itália esportiva, e isso se manteve inalterado mesmo com a mudança de regime político.

Atualmente, o azul da seleção italiana é visto como uma ponte entre o passado e o presente. Ele não representa mais a monarquia em si, mas sim um elemento cultural profundamente enraizado, que une gerações e desperta orgulho nacional. É por isso que, mesmo com a bandeira italiana ostentando as cores verde, branca e vermelha, a camisa azul segue como o principal uniforme da equipe nacional.

Azzurro em todas as modalidades

O uso da cor azul não é exclusivo do futebol. Outras modalidades esportivas na Itália também utilizam o azul como padrão nos uniformes das seleções nacionais, como no vôlei, basquete, atletismo, natação e até nos Jogos Olímpicos. Isso reforça o azul como símbolo unificador do esporte italiano, independentemente da modalidade.

Além disso, o apelido “Azzurri” é usado para designar os atletas italianos em geral, não apenas os jogadores de futebol. O termo está tão enraizado na cultura esportiva do país que virou sinônimo de patriotismo e excelência esportiva.

E o uniforme branco?

O uniforme branco da Itália, frequentemente utilizado como opção secundária, também tem raízes históricas. A escolha pelo branco remonta às cores cerimoniais da Casa de Savoia, que combinavam azul e branco em faixas, brasões e vestimentas oficiais. Dessa forma, o kit reserva mantém coerência com a simbologia histórica e estética do país.

Identidade nacional da Itália

A seleção italiana joga de azul não por acaso, mas por tradição e identidade nacional. O “azzurro” representa a história da unificação do país, a influência da Casa de Savoia e o orgulho esportivo que atravessa gerações. Mesmo sem estar presente na bandeira, o azul é, sem dúvida, a cor que melhor traduz a alma da Itália nos campos e quadras do mundo.