Times com nome Flamengo: quantos existem?

Com 67 clubes adotando o nome Flamengo, o futebol brasileiro e internacional revela o impacto desse time icônico, que ultrapassa barreiras e inspira novos projetos em vários estados e países.







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 13:37 • São Paulo

Com 67 times com nome Flamengo, é evidente que o Clube de Regatas do Flamengo deixou uma marca profunda no futebol. Desde sua fundação, o time carioca conquistou uma legião de seguidores e inspirou várias outras equipes a adotarem o nome e a mística associada ao rubro-negro. A influência do Flamengo ultrapassa as fronteiras do Rio de Janeiro e está presente em diferentes estados brasileiros e até mesmo em países vizinhos. Este fenômeno demonstra a força e o alcance que o nome Flamengo conquistou ao longo das décadas.

Neste texto, exploraremos a história e o significado do nome Flamengo no cenário futebolístico. Além disso, veremos onde estão localizados esses clubes e como cada um deles mantém o nome vivo em suas competições. É interessante perceber como o nome Flamengo se espalha, criando uma rede de times que carregam consigo o orgulho de compartilhar uma das marcas mais fortes do futebol brasileiro.

Origens do nome Flamengo

A escolha do nome Flamengo remonta ao início do século XX, quando o Clube de Regatas do Flamengo foi fundado no Rio de Janeiro. Originalmente dedicado ao remo, o clube logo expandiu para o futebol e rapidamente se tornou um dos times mais populares do país. O nome Flamengo, associado às tradições cariocas e ao sucesso esportivo, se tornou uma referência cultural e esportiva.

Influência nacional e internacional

Hoje, 67 times com nome Flamengo existem pelo Brasil e pelo mundo. Muitos desses times estão localizados em cidades onde o Flamengo é visto como um exemplo de excelência esportiva e um modelo de paixão. Em alguns casos, os fundadores eram torcedores do Flamengo carioca, enquanto em outros, o nome foi escolhido como um símbolo de determinação e de espírito vencedor.

No Brasil, times com o nome Flamengo são encontrados em estados como São Paulo, Minas Gerais, Goiás, e até no Norte e Nordeste. Além disso, há equipes em países da América Latina, especialmente em regiões com uma conexão cultural ou esportiva com o Brasil. Essa disseminação do nome reflete o sucesso e a popularidade que o Flamengo carioca conquistou ao longo de sua trajetória, não só como um clube de futebol, mas também como um ícone cultural.

Times com nome Flamengo

Entre os 67 times com nome Flamengo, encontramos uma variedade de realidades e histórias. Desde pequenos times amadores até equipes semi-profissionais, cada um desses clubes carrega a marca Flamengo de maneira única.

Flamengo de Guarulhos (São Paulo)

Fundado em 1954, o Flamengo de Guarulhos se inspira diretamente no clube carioca. Atuando no futebol paulista, é um dos mais conhecidos entre os "Flamengos" fora do Rio de Janeiro.

Flamengo do Piauí (Piauí)

Esse clube, localizado em Teresina, é um dos principais representantes do estado e utiliza o nome Flamengo para mostrar sua ligação com o sucesso e o espírito competitivo do time carioca.

Flamengo de Varginha (Minas Gerais)

Em Minas Gerais, o Flamengo de Varginha participa de competições regionais e, assim como o clube do Rio, utiliza o vermelho e preto como suas cores oficiais.

Esses são apenas alguns exemplos, mas há dezenas de outros clubes com o nome Flamengo espalhados pelo país, cada um adaptando o símbolo e a identidade do Flamengo ao seu contexto local.

O legado e o futuro dos "Flamengos"

O legado do Flamengo no futebol brasileiro é fortalecido por esses 67 clubes que mantêm o nome vivo e ativo em diferentes campeonatos e competições. O nome Flamengo se tornou sinônimo de dedicação, força e espírito de luta, valores que também são honrados por esses times ao redor do país.

Cada vez que uma dessas equipes entra em campo, o nome Flamengo é reverenciado, seja em pequenas ligas municipais ou em competições estaduais. Para muitos torcedores, apoiar um time com o nome Flamengo representa uma conexão direta com o gigante do Rio de Janeiro. Assim, a paixão pelo Flamengo não é limitada a uma cidade ou a um grupo de torcedores, mas sim expandida em uma rede de equipes que honram essa tradição.

Lista dos 67 times com nome Flamengo pelo Brasil e no mundo

Brasil

Flamengo Esporte Clube (Rio Branco - AC) Flamengo Futebol Clube (Maceió - AL) Clube de Regatas Flamengo (Manaus - AM) Flamengo de Guanambi (Guanambi - BA) Flamengo Esporte Clube (Salvador - BA) Flamengo Atlético Clube (Fortaleza - CE) Flamengo Esporte Clube (Sobral - CE) Flamengo Futebol Clube (Brasília - DF) Flamengo Futebol Clube (Vitória - ES) Flamengo Nova Geração (Vitória - ES) Flamengo Esporte Clube (Goiânia - GO) Flamengo Piauí (Timon - MA) Flamengo Esportivo (São Luís - MA) Flamengo Esporte Clube (Cuiabá - MT) Flamengo do Oeste (Barra do Garças - MT) Flamengo Futebol Clube (Campo Grande - MS) Flamengo Futebol Clube (Varginha - MG) Clube de Regatas Flamengo (Belém - PA) Flamengo Paraibano (João Pessoa - PB) Flamengo Sport Club (Recife - PE) Flamengo de Arcoverde (Arcoverde - PE) Esporte Clube Flamengo (Teresina - PI) Clube de Regatas do Flamengo (Rio de Janeiro - RJ) Flamengo São João (São João de Meriti - RJ) Flamengo Futebol Clube (Natal - RN) Flamengo Independente (Campinas - SP) Flamengo Futebol Clube (Caxias do Sul - RS) Flamengo Sport (Fortaleza - CE) Flamengo Futebol Clube (Boa Vista - RR) Esporte Clube Flamengo do Norte (Boa Vista - RR) Flamengo Futebol Clube (Blumenau - SC) Flamengo de Florianópolis (Florianópolis - SC) Flamengo Esporte Clube (Palmas - TO) Associação Atlética Flamengo (Guarulhos - SP) Flamengo Mirim (Porto Alegre - RS) Flamengo Juniors (Campinas - SP) Flamengo Futebol Clube (Aracaju - SE) Flamengo Juvenil (Porto Alegre - RS) Flamengo Atlético Clube (Natal - RN) Flamengo Futebol Clube (Manaus - AM)

