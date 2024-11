Conheça os técnicos que mais conquistaram títulos pelo Flamengo, ajudando a construir a trajetória de sucesso do clube rubro-negro. (Foto: Flamengo)







O Flamengo é um dos clubes mais vitoriosos do Brasil, com uma trajetória recheada de títulos nacionais e internacionais. Vários técnicos do Flamengo tiveram papel fundamental nessa história, liderando o clube em grandes conquistas. Abaixo estão os técnicos que mais títulos acumularam à frente do Mengão.

Veja o top 5 dos técnicos do Flamengo com mais títulos

Técnicos do Flamengo: 1º Carlinhos - 6 títulos

Carlinhos, conhecido como “Violino”, é um dos técnicos mais vitoriosos do Flamengo, com seis títulos. Ele conquistou o Campeonato Brasileiro em 1987 e 1992, a Copa Mercosul em 1999 e os Campeonatos Cariocas de 1991, 1999 e 2000. Carlinhos é lembrado pela torcida como um ícone do Flamengo, com uma forte conexão com o clube, tanto como jogador quanto como técnico.

2º Jorge Jesus - 5 títulos

Jorge Jesus é um dos técnicos mais recentes e de grande sucesso no Flamengo, conquistando cinco títulos em apenas uma temporada. Em 2019, ele levou o Flamengo ao Campeonato Brasileiro e à Copa Libertadores. Em 2020, conquistou a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca. A torcida rubro-negra idolatra Jorge Jesus por seu estilo de jogo e as conquistas marcantes que ajudaram a consolidar o Flamengo em um patamar elevado.

2º Flávio Costa - 5 títulos

Flávio Costa é outro nome histórico do Flamengo, com cinco títulos em sua passagem pelo clube. Ele foi campeão do Campeonato Carioca em 1939, 1942, 1943, 1944 e 1963. Flávio Costa é uma lenda no futebol carioca e foi responsável por alguns dos primeiros sucessos do Flamengo, sendo um dos pioneiros no clube.

4º Cláudio Coutinho - 4 títulos

Cláudio Coutinho comandou o Flamengo em quatro títulos, incluindo o Campeonato Carioca de 1978 e 1979 (em duas edições) e o Campeonato Brasileiro de 1980. Ele foi essencial para o início de uma era de vitórias do clube, colocando o Flamengo em destaque nacional e preparando o caminho para futuras conquistas.

4º Paulo César Carpegiani - 4 títulos

Paulo César Carpegiani liderou o Flamengo em uma das fases mais gloriosas do clube, com quatro títulos, incluindo o Campeonato Carioca em 1981, a Libertadores e o Mundial de 1981, além do Campeonato Brasileiro de 1982. Carpegiani é reverenciado pela torcida como o técnico que levou o Flamengo ao seu primeiro título mundial.