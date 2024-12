Times brasileiros eliminados antes da final do Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes passou a ter uma fórmula com mais equipes a partir do momento em que a Fifa começou a realizar a competição. De 2000 até hoje em dia, poucos foram os clubes brasileiros que acabaram caindo antes da grande final do campeonato. O Lance! te conta os clubes brasileiros que foram eliminados antes da final do Mundial de Clubes.

O Atlético-MG acabou sendo eliminado pelo Raja Casablanca em 2013; confira os brasileiros que foram eliminados antes da final do Mundial (Foto: LUIS ACOSTA)

Veja os clubes brasileiros eliminados antes da final do Mundial

Internacional 0 x 2 Mazembe (Congo) - Mundial de Clubes de 2010

Em 2010, o Internacional foi o primeiro clube do Brasil a perder uma semifinal da competição da Fifa. O time gaúcho enfrentava na ocasião o Mazembe, do Congo. Na teoria, o Colorado era amplo favorito para enfrentar a Inter de Milão na final, mas não foi o que aconteceu.

Com gols de Kabangu e Kaluyituka, já na etapa final da partida, o Mazembe eliminou o Internacional, frustrando o sonho do bicampeonato da competição, que havia sido conquistada em 2006. O Inter acabou se contentando com o terceiro lugar, ao vencer o Seongnam, por 4 a 2.

Raja Casablanca (Marrocos) 3 x 1 Atlético-MG - Mundial de Clubes de 2013

Três anos depois, em 2013, foi vez do estrelado time do Atlético-MG acabar caindo precocemente no Mundial de Clubes. Novamente, a equipe brasileira era ampla favorita para a partida, enfrentando o time marroquino do Raja Casablanca.

O roteiro da partida foi parecido com o do Inter. Iajour abriu o placar para a equipe africana, enquanto Ronaldinho Gaúcho empatou o jogo dez minutos depois. No entanto, Moutouali, de pênalti, e Mabidé, já nos acréscimos do segundo tempo, sacramentaram a vitória do Raja, fazendo com que o Galo disputasse o terceiro lugar. Depois, o clube mineiro venceu o Guangzhou Evergrande, por 3 a 2.

Palmeiras 0 x 1 Tigres UANL (México) - Mundial de Clubes de 2020

Realizado em fevereiro de 2021, por conta da pandemia da COVID-19, o Mundial de 2020 reservava grandes surpresas. Nas semifinais, Palmeiras e Tigres, do México, se enfrentavam por uma vaga para enfrentar o Bayern de Munique na final do campeonato.

Mesmo que o Tigres contasse com uma estrutura melhor do que Mazembe e Raja Casablanca, o Palmeiras ainda assim era amplo favorito para se classificar, mas não foi o que aconteceu. Com gol de pênalti de Gignac, no início da segunda etapa, o Tigres passou de fase. O Verdão também perdeu a disputa de terceiro e quarto, nos pênaltis, para o Al-Ahly, do Egito.

O Flamengo foi o último clube brasileiro a ser eliminado antes da final do Mundial, perdendo para o Al-Hilal (Foto: Fadel Senna / AFP)

Flamengo 2 x 3 Al-Hilal - Mundial de Clubes de 2022

Em 2022, tivemos o último brasileiro a não se classificar para a final do Mundial de Clubes. O Flamengo encarou o Al-Hilal, que começava a mostrar o elenco estrelado que conhecemos hoje, com nomes como Marega, ex-Porto, e Vietto, ex-Atlético de Madrid, na época.

O resultado da partida foi favorável aos árabes, com gols de Al-Dawsari, duas vezes, e Luciano Vietto. Com isso, o time da Gávea teve que enfrentar o Al-Ahly, do Egito, na disputa de terceiro lugar, que venceu pelo placar de 4 a 2.