Todos os vencedores do Prêmio Craque do Brasileirão da CBF

Com o encerramento do Brasileirão de 2024, com o Botafogo campeão da competição pela terceira vez em sua história, o atacante Luiz Henrique foi eleito o Craque do campeonato no prêmio entregue pela Confederação Brasileira de Futebol. O Lance! mostra todos os ganhadores do Prêmio Craque do Brasileirão, entregue pela CBF.

continua após a publicidade

Luiz Henrique foi o ganhador do prêmio nesta edição do Brasileiro; confira todos os jogadores que venceram o Prêmio Craque do Brasileirão, entregue pela CBF (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como funciona a entrega do prêmio?

O Prêmio Craque do Brasileirão, entregue pela CBF, foi dado pela primeira vez no ano de 2005, com o atacante argentino, Carlos Tévez, sendo eleito o melhor jogador da competição daquele ano. Vale ressaltar que a premiação é realizada em parceria com a Globo, contemplando o melhor jogador, melhor técnico, craque da galera, artilheiro, gol mais bonito, revelação, além do time da temporada.

A votação acontece por meio de votos de jornalistas e capitães dos 20 times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro.

Em 2023, no entanto, a entrega do prêmio foi cancelada por conta do período de instabilidade vivida pela CBF no período, com o afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência durante 27 dias, o que culminou no atraso de diversas decisões, incluindo a premiação.

continua após a publicidade

Quem são os ganhadores do Craque do Brasileirão da CBF?