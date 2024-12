Todos os Bolas de Ouro da história do Brasileirão

O Brasileirão de 2024 chegou ao fim no dia 08 de dezembro, com o Botafogo se sagrando o grande campeão da competição pela terceira vez em sua história. Enquanto os resultados desta temporada ainda não são divulgados, o Lance! te mostra a lista com todos Bolas de Ouro do Brasileirão.

Zico foi um dos poucos jogadores que ganharam a premiação em duas oportunidades; confira todos os Bolas de Ouro do Brasileirão (Foto: Reprodução)

Como funciona a premiação?

A premiação da Bola de Ouro do Brasileirão, para reconhecer o melhor jogador da temporada no campeonato, surgiu no ano de 1973, sendo um dos prêmios em meio a premiação da Bola de Prata, criada pela Revista Placar no ano de 1970. A partir de 2006, a cerimônia é realizada pelo canal televisivo da ESPN.

Para decidir o melhor jogador do Brasileirão, são levadas em conta notas atribuídas por jornalistas ao longo da temporada, além de também as estatísticas individuais dos atletas. Notas de 0 a 10 de jornalistas compõem 60% da nota final do jogador, enquanto os outros 40% são decididos a partir de um algoritmo desenvolvido pela ESPN, que leva em conta mais de 100 estatísticas de cada atleta. Assim, o atleta com a maior nota média final, que corresponde a soma de todas as notas, dividido pelo número de partidas, recebe o prêmio.

Quais jogadores já ganharam a Bola de Ouro?