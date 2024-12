O Brasileirão de 2024 chegou ao fim no domingo (8), com o Botafogo se sagrando o campeão da competição pela terceira vez em sua história. A premiação realizada desde 2016 pela ESPN premia os melhores jogadores de cada posição. O Lance! te mostra a lista com todas as seleções da Bola de Prata do Brasileirão.

Como funciona a premiação?

A premiação da Bola de Prata do Brasileirão, para reconhecer os melhores jogadores da temporada no campeonato, surgiu no ano de 1970, criada pela Revista Placar. A partir de 2006, a cerimônia é realizada pelo canal televisivo da ESPN.

Para a Bola de Prata decidir os melhores jogadores do Brasileirão, são levadas em conta notas atribuídas por jornalistas ao longo da temporada, além de também as estatísticas individuais dos atletas. Notas de 0 a 10 de jornalistas compõem 60% da nota final do jogador, enquanto os outros 40% são decididos a partir de um algoritmo desenvolvido pela ESPN, que leva em conta mais de 100 estatísticas de cada atleta. Assim, o atleta com a maior nota média final, que corresponde a soma de todas as notas, dividido pelo número de partidas, recebe a Bola de Prata.

Ao final do campeonato, os melhores atletas de cada posição são escolhidos em um esquema 4-4-2, recebendo assim a Bola de Prata. A partir de 2021, a premiação também começou a contemplar o futebol feminino.

Estêvão foi o jogador mais novo a ser premiado; confira as escalações da Bola de Prata (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Quais foram todas as Seleções do Bola de Prata?

1970

Goleiro: Picasso (Bahia).

Defensores: Humberto Monteiro (Atlético-MG), Brito (Cruzeiro), Francisco Reyes (Flamengo) e Everaldo (Grêmio).

Meio-Campistas: Zanata (Flamengo), Dirceu Lopes (Cruzeiro), Vaguinho (Atlético-MG) e Samarone (Fluminense).

Atacantes: Tostão (Cruzeiro) e Paulo César Caju (Botafogo).

1971

Goleiro: Edgardo Andrada (Vasco).

Defensores: Humberto Monteiro (Atlético-MG), Pescuma (Coritiba), Vantuir (Atlético-MG) e Carlindo (Ceará).

Meio-Campistas: Vanderei Paiva (Atlético-MG), Dirceu Lopes (Cruzeiro), Rivellino (Corinthians) e Antônio Carlos (América-RJ).

Atacantes: Tião Abatiá (Coritiba) e Edu (Santos).

1972

Goleiro: Leão (Palmeiras).

Defensores: Aranha (Remo), Figueroa (Internacional), Bacamarte (Grêmio) e Marinho Chagas (Botafogo).

Meio-Campistas: Piazza (Cruzeiro), Ademir da Guia (Palmeiras), Zé Roberto (Coritiba) e Osni (Vitória).

Atacantes: Alberi (ABC) e Paulo César Caju (Flamengo).

1973

Goleiro: Augustín Cejas (Santos).

Defensores: Zé Maria (Corinthians), Atílio Anchieta (Grêmio), Alfredo Mostarda (Palmeiras) e Marinho Chagas (Botafogo).

Meio-Campistas: Pedro Omar (América-MG), Pedro Rocha (São Paulo), Dirceu Lopes (Cruzeiro) e Zequinha (Botafogo).

Atacantes: Mirandinha (São Paulo) Mário Sérgio (Vitória).

1974

Goleiro: Joel Mendes (Vitória).

Defensores: Louro (Fortaleza), Figueroa (Internacional), Miguel (Vasco) e Wladimir (Corinthians).

Meio-Campistas: Mário Sérgio (Vitória), Zico (Flamengo), Osni (Vitória) e Dudu (Palmeiras).

Atacantes: Luisinho Lemos (América-RJ) e Lula (Internacional).

1975

Goleiro: Waldir Peres (São Paulo).

Defensores: Nelinho (Cruzeiro), Figueroa (Internacional), Amaral (Guarani), Marco Antônio (Fluminense).

Meio-Campistas: Falcão (Internacional), Carpegiani (Internacional), Zico (Flamengo) e Búfalo Gil (Fluminense).

Atacantes: Palhinha (Cruzeiro) e Ziza (Guarani).

1976

Goleiro: Manga (Internacional).

Defensores: Perivaldo (Bahia), Figueroa (Internacional), Beto Fuscão (Grêmio) e Wladimir (Corinthians).

Meio-Campistas: Toninho Cerezo (Atlético-MG), Paulo César Caju (Fluminense), Paulo Isidoro (Atlético-MG) e Valdomiro (Internacional).

Atacantes: Narciso Dorval (Fluminense) e Lula (Internacional).

1977

Goleiro: Edson Cimento (Remo).

Defensores: Zé Maria (Corinthians), Oscar Bernardi (Ponte Preta), Polozzi (Ponte Preta) e Marco Antônio (Vasco).

Meio-Campistas: Toninho Cerezo (Atlético-MG), Adílio (Flamengo), Zico (Flamengo) e Tarciso (Grêmio).

Atacantes: Reinaldo (Atlético-MG) e Paulo César Caju (Botafogo).

1978

Goleiro: Manga (Operário-MS).

Defensores: Rosemiro (Palmeiras), Rondinelli (Flamengo), Deodoro (Coritiba) e Odirlei (Ponte Preta).

Meio-Campistas: Caçapava (Internacional), Falcão (Internacional), Adílio (Flamengo) e Tarciso (Grêmio).

Atacantes: Paulinho (Vasco) e Jésum (Bahia).

1979

Goleiro: João Leite (Atlético-MG).

Defensores: Nelinho (Cruzeiro), Osmar Guarnelli (Atlético-MG), Mauro Galvão (Internacional) e Pedrinho (Palmeiras).

Meio-Campistas: Pires (Palmeiras), Falcão (Internacional), Jorge Mendonça (Palmeiras) e Jorginho Putinatti (Palmeiras).

Atacantes: Roberto Dinamite (Vasco) e Joãozinho (Cruzeiro).

1980

Goleiro: Carlos (Ponte Preta).

Defensores: Nelinho (Cruzeiro), Joãozinho (Santos), Luizinho (Atlético-MG), Júnior (Flamengo).

Meio-Campistas: Toninho Cerezo (Atlético-MG), Batista (Internacional), Sócrates (Corinthians) e Botelho (Desportiva Ferroviária).

Atacantes: Batalzar (Grêmio) e Mário Sérgio (Internacional).

1981

Goleiro: José Benítez (Internacional).

Defensores: Perivaldo (Botafogo), Moisés (Bangu), Darío Pereyra (São Paulo) e Marinho Chagas (São Paulo).

Meio-Campistas: Zé Mário (Ponte Preta), Elói (Inter de Limeira), Paulo Isidoro (Grêmio) e Paulo César (São Paulo).

Atacantes: Roberto Dinamite (Vasco) e Mário Sérgio (Internacional).

1982

Goleiro: Carlos (Ponte Preta).

Defensores: Leandro (Flamengo), Juninho Fonseca (Ponte Preta), Edinho (Fluminense) e Wladimir (Corinthians).

Meio-Campistas: Batista (Grêmio), Pita (Santos), Zico (Flamengo) e Lúcio Bala (Guarani).

Atacantes: Careca (Guarani) e Biro-Biro (Corinthians).

1983

Goleiro: Roberto Costa (Athletico-PR).

Defensores: Nelinho (Atlético-MG), Mário Rossini (Santos), Darío Pereyra (São Paulo) e Júnior (Flamengo).

Meio-Campistas: Dema (Santos), Paulo Isidoro (Santos), Pita (Santos) e Jorginho Putinatti (Palmeiras).

Atacantes: Reinaldo (Atlético-MG) e Éder Aleixo (Atlético-MG).

1984

Goleiro: Roberto Costa (Vasco).

Defensores: Édson Boaro (Corinthians), Ivan (Vasco), Hugo de León (Grêmio) e Júnior (Flamengo).

Meio-Campistas: Pires (Vasco), Romerito (Fluminense), Assis (Fluminense) e Renato Gaúcho (Grêmio).

Atacantes: Roberto Dinamite (Vasco) e Tato (Fluminense).

1985

Goleiro: Rafael Cammarota (Coritiba).

Defensores: Luiz Carlos Winck (Internacional), Leandro (Flamengo), Mauro Galvão (Internacional) e Baby (Bangu).

Meio-Campistas: Dema (Santos), Alemão (Botafogo), Rubén Paz (Internacional) e Marinho (Bangu).

Atacantes: Careca (São Paulo) e Ado (Bangu).

1986

Goleiro: Gilmar (São Paulo).

Defensores: Alfinete (Joinville), Ricardo Rocha (Guarani), Darío Pereyra (São Paulo) e Nelsinho (São Paulo).

Meio-Campistas: Bernardo (São Paulo), Pita (São Paulo), Jorginho Putinatti (Palmeiras) e Sérgio Araújo (Atlético-MG).

Atacantes: Careca (São Paulo) e João Paulo (Guarani).

1987

Goleiro: Taffarel (Internacional).

Defensores: Luiz Carlos Winck (Internacional), Aloísio (Internacional), Luizinho (Atlético-MG) e Mazinho (Vasco).

Meio-Campistas: Norberto (Internacional), Milton (Coritiba), Zico (Flamengo) e Renato Gaúcho (Flamengo).

Atacantes: Renato Morungaba (Atlético-MG) e Berg (Botafogo).

1988

Goleiro: Taffarel (Internacional).

Defensores: Alfinete (Grêmio), Óscar Aguirregaray (Internacional), Pereira (Bahia) e Mazinho (Vasco).

Meio-Campistas: Paulo Rodrigues (Bahia), Adílson Heleno (Criciúma), Bobô (Bahia) e Vivinho (Vasco).

Atacantes: Nílson (Internacional) e Zinho (Flamengo).

1989

Goleiro: Gilmar (São Paulo).

Defensores: Balu (Cruzeiro), Ricardo Rocha (São Paulo), Paulo Sérgio (Atlético-MG), Mazinho (Vasco).

Meio-Campistas: Elzo (Palmeiras), Raí (São Paulo), Bobô (São Paulo) e Bismarck (Vasco).

Atacantes: Bizu (Náutico) e Túlio (Goiás).

1990

Goleiro: Ronaldo (Corinthians).

Defensores: Gil Baiano (Bragantino), Adílson Batista (Cruzeiro), Marcelo Djian (Corinthians) e Biro-Biro (Bragantino).

Meio-Campistas: César Sampaio (Santos), Tiba (Bragantino), Luís Fernando Flores (Internacional) e Renato Gaúcho (Flamengo).

Atacantes: Mazinho Oliveira (Bragantino) e Careca Bianchesi (Palmeiras).

1991

Goleiro: Marcelo Martelotte (Bragantino).

Defensores: Gil Baiano (Bragantino), Márcio Santos (Internacional), Ricardo Rocha (São Paulo) e Leonardo (São Paulo).

Meio-Campistas: Mauro Silva (Bragantino), Júnior (Flamengo), Neto (Corinthians) e Mazinho Oliveira (Bragantino).

Atacantes: Túlio (Goiás) e Careca Bianchesi (Palmeiras).

1992

Goleiro: Gilberto (Sport).

Defensores: Cafu (São Paulo), Aílton (Sport), Alexandre Torres (Vasco) e Válber (Botafogo).

Meio-Campistas: Mauro Silva (Bragantino), Júnior (Flamengo), Zinho (Flamengo) e Renato Gaúcho (Botafogo).

Atacantes: Bebeto (Vasco) e Nélio (Flamengo).

1993

Goleiro: Dida (Vitória).

Defensores: Cafu (São Paulo), Antônio Carlos (Palmeiras), Ricardo Rocha (Santos) e Roberto Carlos (Palmeiras).

Meio-Campistas: César Sampaio (Palmeiras), Djalminha (Guarani), Roberto Cavalo (Vitória) e Edmundo (Palmeiras).

Atacantes: Alex Alves (Vitória) e Rivaldo (Corinthians).

1994

Goleiro: Ronaldo (Corinthians).

Defensores: Pavão (São Paulo), Cléber (Palmeiras), Jorge Luiz (Guarani) e Roberto Carlos (Palmeiras).

Meio-Campistas: Zé Elias (Corinthians), Zinho (Palmeiras), Rivaldo (Palmeiras) e Amoroso (Guarani).

Atacantes: Marcelinho Carioca (Corinthians) e Luizão (Guarani).

1995

Goleiro: Wágner (Botafogo).

Defensores: Zé Maria (Portuguesa), Carlos Gamarra (Internacional), Andrei (Juventude) e Marcos Adriano (Santos).

Meio-Campistas: Leandro Ávila (Botafogo), Jamelli (Santos), Giovanni (Santos) e Donizete (Botafogo).

Atacantes: Túlio (Botafogo) e Renato Gaúcho (Fluminense).

1996

Goleiro: Dida (Cruzeiro).

Defensores: Alberto Valentim (Athletico-PR), Carlos Gamarra (Internacional), Adílson Batista e Zé Roberto (Portuguesa).

Meio-Campistas: Ricardinho (Cruzeiro), Luís Carlos Goiano (Grêmio), Djalminha (Palmeiras) e Rodrigo Fabri (Portuguesa).

Atacantes: Paulo Nunes (Grêmio) e Renaldo (Atlético-MG).

1997

Goleiro: Carlos Germano (Vasco).

Defensores: Zé Carlos (São Paulo), Júnior Baiano (Flamengo), Mauro Galvão (Vasco) e Dedê (Atlético-MG).

Meio-Campistas: Doriva (Atlético-MG), Fernando (Internacional), Zinho (Palmeiras), Rodrigo Fabri (Portuguesa).

Atacantes: Edmundo (Vasco) e Muller (Santos).

1998

Goleiro: Dida (Cruzeiro).

Defensores: Francisco Arce (Palmeiras), Carlos Gamarra (Corinthians), Marcelo Djian (Cruzeiro) e Júnior (Palmeiras).

Meio-Campistas: Narciso (Santos), Vampeta (Corinthians), Jackson (Sport) e Valdo (Cruzeiro).

Atacantes: Edílson (Corinthians) e Fábio Júnior (Cruzeiro).

1999

Goleiro: Dida (Corinthians).

Defensores: Bruno (Atlético-MG), Roque Júnior (Palmeiras), Caçapa (Atlético-MG) e Leandro (Vitória).

Meio-Campistas: Freddy Rincón (Corinthians), Vampeta (Corinthians), Belletti (Atlético-MG) e Marcelinho Carioca (Corinthians).

Atacantes: Marques (Atlético-MG) e Guilherme (Atlético-MG).

2000

Goleiro: Rogério Ceni (São Paulo).

Defensores: Francisco Arce (Palmeiras), Cris (Cruzeiro), Lúcio (Internacional) e Sorín (Cruzeiro).

Meio-Campistas: Mineiro (Ponte Preta), Ricardinho (Cruzeiro), Juninho Paulista (Vasco) e Juninho Pernambucano (Vasco).

Atacantes: Ronaldinho Gaúcho (Grêmio) e Romário (Vasco).

2001

Goleiro: Emerson (Bahia).

Defensores: Francisco Arce (Palmeiras), Daniel (São Caetano), Gustavo (Athletico-PR) e Léo (Santos).

Meio-Campistas: Simão (São Caetano), Preto Casagrande (Bahia), Kléberson (Athletico-PR) e Roger (Fluminense).

Atacantes: Marques (Atlético-MG) e Alex Mineiro (Athletico-PR).

2002

Goleiro: Diego (Juventude).

Defensores: Mancini (Atlético-MG), Alex (Santos), Fábio Luciano (Corinthians) e Athirson (Flamengo).

Meio-Campistas: Tinga (Grêmio), Fábio Simplício (São Paulo), Ramon (Vasco) e Kaká (São Paulo).

Atacantes: Robinho (Santos) e Gil (Corinhtians).

2003

Goleiro: Rogério Ceni (São Paulo).

Defensores: Maurinho (Cruzeiro), Alex (Santos), Fabão (Goiás) e Léo (Santos).

Meio-Campistas: Maldonado (Cruzeiro), Renato (Santos), Alex (Cruzeiro) e Marcelinho Carioca (Corinthians).

Atacantes: Grafite (Goiás) e Luís Fabiano (São Paulo).

2004

Goleiro: Rogério Ceni (São Paulo).

Defensores: Paulo Baier (Goiás), Lugano (São Paulo), Rodrigo (São Paulo) e Léo (Santos).

Meio-Campistas: Mineiro (São Caetano), Magrão (Palmeiras), Ricardinho (Santos) e Petkovic (Vasco).

Atacantes: Robinho (Santos) e Washington (Athletico-PR).

2005

Goleiro: Fábio Costa (Corinthians).

Defensores: Cicinho (São Paulo), Lugano (São Paulo), Gamarra (Palmeiras) e Jadílson (Goiás).

Meio-Campistas: Marcelo Mattos (Corinthians), Mineiro (São Paulo), Petkovic (Fluminense) e Juninho Paulista (Palmeiras).

Atacantes: Carlos Tévez (Corinthians) e Rafael Sóbis (Internacional).

2006

Goleiro: Rogério Ceni (São Paulo).

Defensores: Ilsinho (São Paulo), Fabão (São Paulo), Índio (Internacional), Kléber (Santos).

Meio-Campistas: Lucas Leiva (Grêmio), Mineiro (São Paulo), Wagner (Cruzeiro) e Zé Roberto (Botafogo).

Atacantes: Fernandão (Internacional) e Aloísio (São Paulo).

2007

Goleiro: Rogério Ceni (São Paulo).

Defensores: Léo Moura (Flamengo), Breno (São Paulo), Thiago Silva (Fluminense) e Kléber (Santos).

Meio-Campistas: Richarlyson (São Paulo), Hernanes (São Paulo), Thiago Neves (Fluminense) e Jorge Valdívia (Palmeiras).

Atacantes: Leandro Amaral (Vasco) e Acosta (Náutico).

2008

Goleiro: Rogério Ceni (São Paulo).

Defensores: Vítor (Goiás), André Dias (São Paulo), Miranda (São Paulo) e Juan (Flamengo).

Meio-Campistas: Ramires (Cruzeiro), Hernanes (São Paulo), Tcheco (Grêmio) e Wagner (Cruzeiro).

Atacantes: Nilmar (Internacional) e Borges (São Paulo).

2009

Goleiro: Vitor (Grêmio).

Defensores: Jonathan (Cruzeiro), André Dias (São Paulo), Miranda (São Paulo) e Kléber (Internacional).

Meio-Campistas: Guiñazu (Internacional), Pierre (Palmeiras), Petkovic (Flamengo) e Marcelinho Paraíba (Coritiba).

Atacantes: Adriano (Flamengo) e Diego Tardelli (Atlético-MG).

2010

Goleiro: Fábio (Cruzeiro).

Defensores: Mariano (Flumiense), Alex Silva (São Paulo), Chicão (Corinthians) e Roberto Carlos (Corinthians).

Meio-Campistas: Elias (Corinhians), Jucilei (Corinthians), Conca (Fluminense) e Montillo (Cruzeiro).

Atacantes: Jonas (Grêmio) e Neymar (Santos).

2011

Goleiro: Fernando Prass (Vasco).

Defensores: Mário Fernandes (Grêmio), Dedé (Vasco), Paulo André (Corinthians) e Juninho (Figueirense).

Meio-Campistas: Marcos Assunção (Palmeiras), Paulinho (Corinthians), Ronaldinho Gaúcho (Flamengo) e Montillo (Cruzeiro).

Atacantes: Fred (Fluminense) e Neymar (Santos).

2012

Goleiro: Diego Cavalieri (Fluminense).

Defensores: Marcos Rocha (Atlético-MG), Leonardo Silva (Atlético-MG), Réver (Atlético-MG) e Carlinhos (Fluminense).

Meio-Campistas: Ralf (Corinthians), Paulinho (Corinthians), Zé Roberto (Grêmio) e Ronaldinho Gaúcho (Atlético-MG).

Atacantes: Lucas Moura (São Paulo) e Fred (Fluminense).

2013

Goleiro: Fábio (Cruzeiro).

Defensores: Mayke (Cruzeiro), Dedé (Cruzeiro), Rodrigo (Goiás) e Alex Telles (Grêmio).

Meio-Campistas: Elias (Flamengo), Nílton (Cruzeiro), Seedorf (Botafogo) e Éverton Ribeiro (Cruzeiro).

Atacantes: Diego Tardelli (Atlético-MG) e Walter (Goiás).

2014

Goleiro: Marcelo Grohe (Grêmio).

Defensores: Marcos Rocha (Atlético-MG), Gil (Corinthians), Rafael Tolói (São Paulo) e Zé Roberto (Grêmio).

Meio-Campistas: Charles Aránguiz (Internacional), Lucas Silva (Cruzeiro), Ricardo Goulart (Cruzeiro) e Ganso (São Paulo).

Atacantes: Diego Tardelli (Atlético-MG) e Guerrero (Corinthians).

2015

Goleiro: Marcelo Grohe (Grêmio).

Defensores: Rafael Galhardo (Grêmio), Gil (Corinthians), Pedro Geromel (Grêmio) e Douglas Santos (Atlético-MG).

Meio-Campistas: Elias (Corinthians), Rafael Carioca (Atlético-MG), Renato Augusto (Corinthians) e Jadson (Corinthians).

Atacantes: Luan (Grêmio) e Lucas Pratto (Atlético-MG).

2016

Goleiro: Jailson (Palmeiras).

Defensores: Jean (Palmeiras), Pedro Geromel (Grêmio), Réver (Flamengo) e Fábio Santos (Atlético-MG).

Meio-Campistas: Willian Arão (Flamengo), Tchê Tchê (Palmeiras), Moisés (Palmeiras) e Dudu (Palmeiras).

Atacantes: Robinho (Atlético-MG) e Gabriel Jesus (Palmeiras).

2017

Goleiro: Vanderlei (Santos).

Defensores: Fagner (Corinthians), Pedro Geromel (Grêmio), Balbuena (Corinthians) e Thiago Carleto (Coritiba).

Meio-Campistas: Michel (Grêmio), Hernanes (São Paulo), Luan (Grêmio) e Thiago Neves (Cruzeiro).

Atacantes: Dudu (Palmeiras) e Jô (Corinthians).

2018

Goleiro: Weverton (Palmeiras).

Defensores: Mayke (Palmeiras), Pedro Geromel (Grêmio), Cuesta (Internacional) e Renê (Flamengo).

Meio-Campistas: Rodrigo Dourado (Internacional), Bruno Henrique (Palmeiras), Paquetá (Flamengo) e Everton Cebolinha (Grêmio).

Atacantes: Dudu (Palmeiras) e Gabigol (Santos).

2019

Goleiro: Diego Alves (Flamengo).

Defensores: Rafinha (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Lucas Veríssimo (Santos) e Jorge (Santos).

Meio-Campistas: Willian Arão (Flamengo), Gerson (Flamengo), De Arrascaeta (Flamengo) e Bruno Henrique (Flamengo).

Atacantes: Dudu (Palmeiras) e Gabigol (Flamengo).

2020

Goleiro: Weverton (Palmeiras).

Defensores: Mauricio Isla (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Meio-Campistas: Edenílson (Internacional), Gerson (Flamengo), Arrascaeta (Flamengo) e Claudinho (RB Bragantino).

Atacantes: Luciano (São Paulo) e Marinho (Santos).

2021

Goleiro: Éverson (Atlético-MG).

Defensores: Mariano (Atlético-MG), Léo Ortiz (RB Bragantino), Junior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-MG) .

Meio-Campistas: Edenílson (Internacional), Jair (Atlético-MG), Raphael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernández (Atlético-MG).

Atacantes: Artur (RB Bragantino) e Hulk (Atlético-MG).

2022

Goleiro: Cássio (Corinthians).

Defensores: Marcos Rocha (Palmeiras), Gustavo Gómez (Palmeiras), Murilo (Palmeiras) e Piquerez (Palmeiras).

Meio-Campistas: André (Fluminense), Zé Rafael (Palmeiras), Arrascaeta (Flamengo) e Scarpa (Palmeiras).

Atacantes: Cano (Fluminense) e Dudu (Palmeiras).

2023

Goleiro: Weverton (Palmeiras).

Defensores: Mayke (Palmeiras), Murilo (Palmeiras), Adryelson (Botafogo) e Piquerez (Palmeiras).

Meio-Campistas: Villasanti (Grêmio), Pulgar (Flamengo), Arrascaeta (Flamengo) e Raphael Veiga (Palmeiras).

Atacantes: Luis Suárez (Grêmio) e Hulk (Atlético-MG).

2024

Goleiro: John (Botafogo).

Defensores: William (Cruzeiro), Gustavo Gómez (Palmeiras), Bastos (Botafogo) e Bernabei (Internacional).

Meio-Campistas: Marlon Freitas (Botafogo), Rodrigo Garro (Corinthians), Savarino (Botafogo) e Alan Patrick (Internacional).

Atacantes: Estêvão (Palmeiras) e Luiz Henrique (Botafogo).