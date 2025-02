Holger Rune: saiba tudo sobre o tenista dinamarquês

Holger Vitus Nødskov Rune, nascido em 29 de abril de 2003, em Gentofte, Dinamarca, é um dos nomes mais promissores do tênis mundial. Com um estilo agressivo e versátil, ele alcançou o ranking máximo da carreira como número 4 do mundo, tornando-se o dinamarquês mais bem colocado da história do ranking da ATP. Rune já conquistou quatro títulos de simples da ATP, incluindo o prestigiado Masters 1000 de Paris em 2022.

Início da carreira

Rune começou a jogar tênis aos seis anos, inspirado por sua irmã e incentivado por sua mãe, Aneke Rune. Seu talento precoce ficou evidente quando ele venceu o Campeonato Europeu Sub-14 em 2017. Treinando na Mouratoglou Tennis Academy desde 2016, Holger rapidamente se destacou no circuito juvenil, alcançando o topo do ranking da ITF e conquistando o título juvenil de Roland Garros em 2019.

Ascensão de Rune no circuito profissional

Rune tornou-se profissional em 2020 e, desde então, sua carreira tem sido marcada por uma ascensão meteórica. Em 2022, ele conquistou seu primeiro título da ATP no Bavarian International Tennis Championships e, meses depois, surpreendeu o mundo ao vencer o Masters 1000 de Paris, derrotando cinco jogadores do top 10, incluindo Novak Djokovic na final. Esse feito o impulsionou ao top 10 do ranking mundial.

Em 2023, Rune consolidou sua posição entre os melhores, alcançando finais em torneios Masters 1000 e obtendo vitórias impressionantes contra grandes nomes do tênis, como Daniil Medvedev e Casper Ruud. Sua versatilidade o levou a bons desempenhos tanto em quadras de saibro quanto em superfícies rápidas, destacando-se em Grand Slams e torneios de elite.

Estilo de jogo e conquistas de Rune

O estilo de jogo de Holger Rune é caracterizado por uma combinação de agressividade e consistência. Ele possui um forehand potente e um backhand sólido, além de uma excelente movimentação em quadra. Rune também se destaca pela capacidade de adaptar sua estratégia de acordo com o adversário e a superfície, o que o torna um competidor perigoso em qualquer condição.

Entre suas principais conquistas estão:

Masters 1000 de Paris (2022) Bavarian International Tennis Championships (2022 e 2023) Stockholm Open (2022)

Além disso, Rune já alcançou quartas de final em Grand Slams, como Roland Garros e Wimbledon, demonstrando seu potencial para futuros títulos de maior prestígio.

Vida pessoal e curiosidades sobre Rune

Fora das quadras, Rune é conhecido por sua determinação e foco. Ele é fluente em dinamarquês e inglês, e tem como inspirações no tênis Roger Federer e Rafael Nadal. Sua relação próxima com a família, especialmente com a mãe, que o acompanha em muitos torneios, é um dos pilares de sua carreira.