Técnicos do Internacional com mais títulos

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 18:45 • São Paulo

O Internacional é um dos clubes mais vitoriosos do Brasil, com uma história rica em títulos e conquistas. Diversos técnicos deixaram suas marcas no comando do Colorado, liderando a equipe em momentos gloriosos. Abaixo estão os técnicos que mais títulos conquistaram no Internacional.

Veja os 5 técnicos com mais títulos do Internacional

Técnicos do Internacional: 1º Rubens Minelli - 5 títulos

Rubens Minelli é um dos técnicos mais consagrados da história do Internacional, com cinco títulos. Ele foi o responsável pelas conquistas dos Campeonatos Brasileiros de 1975 e 1976 e dos Campeonatos Gaúchos de 1974, 1975 e 1976. Minelli é lembrado por sua liderança na construção do time que marcou a "Era de Ouro" do Internacional, consolidando o clube como uma potência nacional.

2º Abel Braga - 4 títulos

Abel Braga é um dos técnicos mais queridos pela torcida colorada, com quatro títulos importantes. Ele conquistou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes em 2006, além dos Campeonatos Gaúchos de 2008 e 2014. Abel é conhecido por seu carisma e forte vínculo com o Internacional, sendo reverenciado pela torcida por seu papel nas conquistas internacionais.

2º Teté - 4 títulos

Teté foi um dos primeiros técnicos a marcar a história do Internacional, com quatro títulos. Ele liderou a equipe nas conquistas do Campeonato Gaúcho em 1951, 1952, 1953 e 1955. Teté é lembrado como um dos precursores do sucesso colorado e ajudou a estabelecer a tradição vencedora do clube nos campeonatos estaduais.

2º Cláudio Duarte - 4 títulos

Cláudio Duarte conquistou quatro Campeonatos Gaúchos com o Internacional, nos anos de 1978, 1981, 1991 e 1994. Sua contribuição para o Colorado foi essencial nas décadas de 1970 e 1990, e ele é reconhecido pela torcida pelo trabalho consistente à frente da equipe.

2º Dino Sani - 4 títulos

Dino Sani também tem um legado importante no Internacional, com quatro títulos do Campeonato Gaúcho, conquistados em 1971, 1972, 1973 e 1983. Sua passagem pelo clube ajudou a fortalecer o Inter no cenário estadual e a consolidar o time como uma força regional.