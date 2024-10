Sócio-torcedor do Internacional: o Clube de Vantagens

O Clube de Vantagens do Internacional oferece descontos e experiências exclusivas para a torcida colorada. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 14:53 • São Paulo

Para se tornar sócio-torcedor do Internacional através do Clube de Vantagens, o torcedor deve acessar o site oficial do clube e realizar o cadastro, escolhendo o plano que mais se adequa ao seu perfil. O processo de adesão inclui o preenchimento dos dados pessoais e o pagamento da primeira mensalidade. Alguns planos, como o Sócio Academia do Povo, exigem que o torcedor se dirija presencialmente à Central de Atendimento ao Sócio (CAS) para comprovar os requisitos exigidos. Após o cadastro, o associado passa a ter acesso aos benefícios do programa, incluindo descontos em ingressos e produtos oficiais.

Quanto custa para ser sócio-torcedor do Colorado?

O Clube de Vantagens do Internacional oferece diversas opções de planos para que o torcedor possa escolher aquele que melhor atende suas necessidades. Veja os detalhes de cada plano:

O plano mais caro do Clube de Vantagens custa R$ 55,00 mensais, com 50% de desconto na compra de ingressos, direito a voto nas eleições do clube, visita gratuita ao Museu do Inter e descontos especiais na academia e salões de festa do Parque Gigante. Nada Vai Nos Separar: R$ 27,50 por mês, oferecendo preferência na compra de ingressos a valor integral, direito a voto, visita gratuita ao Museu do Inter e descontos especiais em produtos oficiais e no Parque Gigante.

R$ 27,50 por mês, oferecendo preferência na compra de ingressos a valor integral, direito a voto, visita gratuita ao Museu do Inter e descontos especiais em produtos oficiais e no Parque Gigante. Sócio Academia do Povo: Voltado para torcedores que comprovem renda de até dois salários mínimos, beneficiários de programas sociais ou estudantes da rede pública. A mensalidade é de R$ 10,00, com ingressos a R$ 10,00 para jogos e acesso a descontos em produtos oficiais, sorteios e promoções. A adesão é presencial na CAS.

Voltado para torcedores que comprovem renda de até dois salários mínimos, beneficiários de programas sociais ou estudantes da rede pública. A mensalidade é de R$ 10,00, com ingressos a R$ 10,00 para jogos e acesso a descontos em produtos oficiais, sorteios e promoções. A adesão é presencial na CAS. Coloradinho: Exclusivo para crianças até 11 anos e 11 meses, com isenção no ingresso para jogos e participação em sorteios e promoções do clube no Clube de Vantagens.

Quais são os benefícios do programa do Internacional?

O sócio-torcedor do Internacional, através do Clube de Vantagens, conta com uma série de benefícios que variam de acordo com o plano selecionado. Entre os principais, estão os descontos nos ingressos para jogos do Inter, participação em sorteios e promoções, direito a voto nas eleições do clube (conforme estatuto), e visita gratuita ao Museu do Inter e ao Parque Gigante, com descontos especiais na academia e salões de festa. Torcedores dos planos Campeão do Mundo e Nada Vai Nos Separar têm preferências na compra de ingressos, e o plano Coloradinho é voltado para os torcedores mais jovens, oferecendo isenção em jogos e a chance de participar em eventos exclusivos.

Quantos sócios-torcedores o Internacional tem?

Atualmente, a conta é de 103.704 sócios-torcedores ativos do Internacional. Este número demonstra o apoio sólido da torcida ao clube, que contribui diretamente para o fortalecimento financeiro e estrutural do Inter. A expressiva base do Clube de Vantagens ajuda a garantir a sustentabilidade e competitividade do clube, ampliando a capacidade de investimentos e mantendo a torcida sempre próxima do time em todos os momentos.