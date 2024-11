As músicas da torcida do Internacional expressam a força, tradição e o orgulho dos torcedores pelo Colorado. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Publicada em 05/11/2024

A torcida do Internacional, conhecida como Colorada, é famosa pela paixão e pela lealdade ao clube. As músicas do Internacional entoadas nos estádios expressam o amor e o orgulho de ser colorado, celebrando a história e as conquistas do clube. Abaixo, confira as cinco músicas mais populares que representam o espírito e a força da torcida colorada.

“Minha Camisa Vermelha”

"Minha Camisa Vermelha" é um cântico que expressa a devoção dos torcedores pelo Internacional. A música fala sobre o compromisso de sempre carregar a camisa vermelha, independente das circunstâncias, e é uma celebração da alegria de estar no estádio, prontos para apoiar o time. Com uma melodia animada, essa canção é entoada em jogos importantes e cria uma atmosfera vibrante nas arquibancadas.

Letra completa da música do Internacional:

Inter, estaremos contigo

Tu és minha paixão!

Não importa o que digam

Sempre levarei comigo

Minha camisa vermelha

E a cachaça na mão

O Gigante me espera

Para começar a festa!

Xalaialaiaa

Xalaialaiaa

Xalaialaiaa!

Você me deixa doidão!

“Mais Que Um Vício”

"Mais Que Um Vício" é uma canção que destaca a intensidade da paixão dos colorados pelo Inter e faz uma provocação direta ao maior rival, o Grêmio. Esse cântico é um grito de amor e lealdade ao clube, mostrando que o Internacional é muito mais que um time, é uma parte da vida dos torcedores. Cantada principalmente em clássicos, a música exalta o Rolo Compressor, apelido histórico do time.

Letra completa da música do Internacional:

Muito mais que um vício,

Muito mais que amor.

Não é o p*** do Grêmio,

É o Rolo Compressor!

OOOOOOO!

OOOOOOO!

OOOOOOO!

OOOOOOO!

“Seremos Campeões”

"Seremos Campeões" é uma canção de incentivo e determinação, entoada para motivar o time durante os jogos. Com uma letra que reflete o espírito de luta e o desejo de vitória dos colorados, essa música é um verdadeiro hino de batalha. Cantada em momentos decisivos, a música serve como uma injeção de ânimo para os jogadores e reforça a união da torcida.

Letra completa da música do Internacional:

Vamo Inter,

Vamo Inter,

Vamo, vamo meu Inter,

Vamos lutar, até morrer,

Seremos campeões!

“Tordilho Colorado”

"Tordilho Colorado" é uma música épica que conta a história da vitória do Internacional sobre o Barcelona no Mundial de 2006. A letra é uma celebração dessa conquista histórica e um orgulho para a torcida colorada. É um cântico que remete à garra do time e ao momento de glória em Yokohama, onde o Inter se consagrou campeão do mundo, vencendo o favorito Barcelona.

Letra completa da música do Internacional:

Correu notícia que um gaúcho nos esperava lá no Japão

O Ronaldinho do Barcelona que todos diziam que era o campeão

Esse gaúcho saiu de um time que se achava sempre o bonzão

Fazia aposta, dava até presente que quem ganharia era o catalão

Mas o colorado que entrou em campo, não acredita em assombração

Em Yokohama topou desafio, com Pato, Iarley, Índio e Fernandão

Era domingo, clareava o dia, em todo o estado o povo se reunia

O juiz apita e o jogo começa, cruzei os dedos tive um arrepio

Foi só Barça chutar bem perto, que algum gremista por perto sorriu

Ainda disseram que o time do Inter traria outro vice para o Beira-Rio

Fim do primeiro e eu gritei pro povo, segundo tempo fim do desafio

E a gremistada berrava que nunca, nós levaria a taça pro Brasil

Sentindo câimbra o Fernandão tombou, também o Pato estava cansado

Gremista logo foi ironizando, o Inter tá morto, agora tá pelado

Compraram vela, fizeram caixão, a nossa alma estava encomendada

Só a torcida não abandonava o título, a taça, a tanto sonhada

Dale a pouco veio o Gabirú, recebe a bola muito bem passada

Tira pro lado e mete no canto e a felicidade agora é Colorada

Restante da letra da música do Internacional

Ainda ouço o grito do povo, que solta foguete queimando estopim

O Colorado bate o Barcelona, fazendo a cara arrastar no capim

Tinha um gremista no meio do povo, 23 anos, caçoou de mim

Que eu não tinha um título mundial, olhei pra ele e falei assim

Sou Colorado e campeão do mundo

Ganhei do Barça e mereço sim

Levar pra casa o meu troféu da Fifa

E o teu argumento agora chega ao fim

“Eu Canto Bebo e Brigo”

"Eu Canto Bebo e Brigo" é uma música que demonstra a paixão e o compromisso dos torcedores com o Inter. A letra reforça o espírito de apoio incondicional dos colorados, que seguem o time em qualquer situação, sempre prontos para apoiar e lutar junto. Esse cântico é uma declaração de amor que resume bem o sentimento dos torcedores pelo clube.

Letra completa da música do Internacional:

Haja o que houver

Passe o que passar

Onde for jogar

Também vou estar

Sempre te apoiar

Eu canto bebo e brigo

Pelo nosso amor

Eu canto bebo e brigo

Não temo ao perigo

Pelo nosso amor

E dale dale Inter

E dale dale Inter

Dale dale ôôô

Dale dale ôôô

Dale dale ôôô

Essas músicas representam o orgulho e a paixão da torcida colorada pelo Internacional. Com letras que exaltam o clube e relembram conquistas históricas, essas canções criam uma atmosfera de força e apoio, transformando cada jogo em uma grande festa para o Colorado e seus torcedores.