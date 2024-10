Grêmio x Internacional: quem venceu mais o Gre-Nal?

Gre-Nal é o maior clássico do futebol gaúcho. Descubra quem venceu mais no confronto entre Grêmio e Internacional. (Foto: Liamara Polli/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 07:28 • São Paulo

O clássico Grêmio x Internacional, conhecido como Gre-Nal, é um dos maiores e mais tradicionais clássicos do futebol brasileiro. A rivalidade entre os dois gigantes do Rio Grande do Sul envolve mais de um século de confrontos e decisões históricas, tanto em competições estaduais quanto nacionais. O Gre-Nal é um clássico carregado de emoção, rivalidade e tradição, e é sempre um evento aguardado com grande expectativa pelos torcedores.

Um dos aspectos mais curiosos do Grêmio x Internacional é o fato de que o confronto está empatado em número de vitórias. O Grêmio venceu 141 jogos, enquanto 138 jogos terminaram empatados e o Internacional venceu 164 partidas. Quando se trata de gols, o Grêmio marcou 574 vezes, enquanto o Internacional balançou as redes 603 vezes, reforçando ainda mais a paridade deste confronto histórico.

A história do clássico Grêmio x Internacional

O clássico teve sua primeira edição em 1909, e desde então, os clubes construíram uma das rivalidades mais acirradas do futebol brasileiro. Ao longo dos anos, o clássico decidiu inúmeros títulos do Campeonato Gaúcho, além de confrontos decisivos em competições nacionais e internacionais. Desde então, o clássico gaúcho continua sendo um dos duelos mais emocionantes e equilibrados do país, com grandes jogos e momentos inesquecíveis.

Quem venceu mais no clássico Grêmio x Internacional?

O clássico Grêmio x Internacional tem uma história de jogos extremamente disputados, em que cada detalhe pode fazer a diferença para os clubes e seus torcedores.

Números de Grêmio x Internacional:

Vitórias do Grêmio: 141

Vitórias do Internacional: 164

Empates: 138

Gols do Grêmio: 574

Gols do Internacional: 603

A importância do Gre-Nal

O Gre-Nal é um dos maiores clássicos do futebol mundial, não só pela tradição, mas também pela paixão de seus torcedores. Cada jogo entre Grêmio e Internacional é um verdadeiro espetáculo, com arquibancadas lotadas e uma atmosfera única que envolve a cidade de Porto Alegre. O clássico é sempre um divisor de águas para os clubes, pois uma vitória no clássico Grêmio x Internacional pode mudar o rumo de uma temporada.

Além disso, o Gre-Nal não se restringe apenas ao futebol estadual. O confronto é sempre um destaque no Campeonato Brasileiro e em competições internacionais. A importância de vencer um Gre-Nal vai além dos três pontos: é uma questão de orgulho e tradição para os dois clubes e suas torcidas. Com essa igualdade histórica, o próximo clássico entre Grêmio x Internacional é sempre aguardado com grande ansiedade, pois qualquer vitória pode romper o equilíbrio e marcar uma nova fase na história dessa grande rivalidade do futebol brasileiro.