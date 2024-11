Lancepédia do Palmeiras; veja história, títulos e listas do Verdão

Confira a Lancepédia do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro

O Lance! traz para você todas as informações históricas sobre o time do Palmeiras Veja as origens de nome, escudo, uniformes, mascotes, além de saber estatísticas sobre os jogadores que já fizeram parte dos elencos do Verdão, como artilheiros, estrangeiros, contratações e vendas; confira a Lancepédia do Palmeiras.

Confira todos os dados históricos do Verdão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A origem de Palestra Itália

Iniciando a Lancepédia do Palmeiras, o nome Palestra Itália foi escolhido como uma homenagem à pátria dos fundadores do clube, remetendo à Palestra de Atenas, um centro cultural da Grécia antiga, e também destacando o país de origem dos imigrantes italianos. O termo "palestra" se refere a um local onde atividades físicas e esportivas são praticadas, e era um nome comum para clubes esportivos fundados por italianos ao redor do mundo.

Durante os primeiros anos, o antigo nome do Palmeiras, o Palestra Italia se destacou como um dos principais clubes de São Paulo e rapidamente conquistou o apoio da comunidade italiana na cidade. O nome era um símbolo de orgulho para os imigrantes, que viam no clube uma forma de manter viva a cultura e as tradições italianas.

A mudança para Palmeiras

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o Brasil rompeu relações com as nações do Eixo (incluindo a Itália), e o governo brasileiro proibiu que instituições com nomes relacionados aos países inimigos continuassem a operar. Em 1942, o Palestra Italia foi forçado a mudar seu nome, sob a ameaça de dissolução.

Foi então que surgiu o nome do Palmeiras. A escolha do nome foi cuidadosamente pensada para manter as iniciais "P" e "I", em homenagem ao Palestra Italia, e ao mesmo tempo demonstrar lealdade ao Brasil. O nome Palmeiras foi inspirado na árvore-símbolo do Brasil, a palmeira, representando a força, a resistência e a adaptação do clube à nova realidade.

O primeiro jogo sob o nome do Palmeiras foi um momento histórico. O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 1, conquistando o Campeonato Paulista de 1942. Esse episódio ficou conhecido como a "Arrancada Heroica", quando o clube, sob forte pressão, deu início a uma nova era.

O significado cultural do nome Palmeiras

O nome do Palmeiras se consolidou ao longo dos anos como uma referência no futebol brasileiro. A mudança de nome, longe de apagar as raízes italianas, tornou o clube ainda mais popular entre torcedores de diversas origens. Hoje, o Palmeiras é um dos clubes mais vitoriosos do Brasil, com uma rica história de títulos nacionais e internacionais, incluindo a Copa Libertadores da América.

Além do futebol, o nome do Palmeiras está associado a outras modalidades esportivas, nas quais o clube também se destacou. O Palmeiras é uma das maiores instituições poliesportivas do Brasil, com uma torcida apaixonada e espalhada por todo o país.

A história e as origens do escudo do Palmeiras

Continuando com a Lancepédia do Palmeiras, o escudo original do clube foi criado em 1914, juntamente com a fundação do clube. O formato do emblema era circular, parecido com o formato que vemos atualmente, mas era vermelho na circunferência maior e branco na parte interna, com a expressão "Palestra Itália" escrita no meio do escudo em amarelo. Dentro do círculo branco ainda havia a Cruz de Savoia, com as inicias do clube, "PI".

A partir do ano de 1915, o Palestra Itália começou a jogar com as suas iniciais como distintivos, as letras arcaicas "P" e "I", que estampavam o lado esquerdo do uniforme palestrino. Em 1916, no entanto, a diretoria do clube decidiu jogar apenas com a Cruz de Savoia como símbolo. O brasão, que é vinculado à Casa Real Italiana, fazia referências às origens do clube, fundado por imigrantes vindos da Itália.

Primeiro escudo do Palmeiras surgiu em 1914 (Foto: Reprodução / Palmeiras)

A mudança do nome e escudo

O então Palestra Itália iria mudar novamente de escudo no ano de 1942. Com a Segunda Guerra Mundial acontecendo, o clube se viu obrigado a mudar o nome e o brasão, devido ao posicionamento da Itália na guerra. Como os italianos faziam parte do "eixo", enquanto o Brasil era parte dos "aliados", a diretoria do Palestra mudou o nome do clube para Palmeiras.

A mudança no nome da instituição também acarretou em uma mudança no escudo do clube. A Cruz de Savoia deixou de ser utilizada por um brasão com um círculo verde, com a inscrição da letra "P" em branco.

Primeiro escudo do Palmeiras após a mudança de nome do clube (Foto: Reprodução/ Palmeiras)

O brasão atual do Palmeiras

O escudo foi novamente alterado em 1959, mantendo o formato circular verde, mas com uma circunferência branca menor, que continha a Cruz de Savoia em seu interior, com a letra "P" e 26 linhas, que remetem ao dia da criação do clube. Este é o formato utilizado até hoje pelo Palmeiras.

Escudo do Palmeiras é utilizado desde 1942 pela instituição e desde 1959 nas camisas de jogo. (Foto: Reprodução)

A Origem da Camisa do Palmeiras

Seguindo com a Lancepédia do Palmeiras, as camisas do Verdão passaram por muitas mudanças, principalmente da década de 80 para os dias atuais, mas as cores verde e branca sempre estiveram presentes nas vestes do clube paulista, desde que era conhecido como Palestra Itália.

Quando o clube foi fundado, em 1914, o estatuto do Palestra Itália já previa que as cores do Verdão deveriam ser o vermelho, branco e verde, em alusão à bandeira da Itália. O cenário mudou, no entanto, quando o clube foi obrigado a tirar a cor vermelha de seu uniforme, devido a pressão do governo brasileiro. A cor saiu juntamente com a mudança de nome e escudo da equipe.

Uniforme do Palmeiras de 1916 contava com a Cruz de Savoia (Foto: Reprodução/ Palmeiras)

Os uniformes do time de futebol do Palmeiras

A evolução dos uniformes palmeirenses manteve praticamente o mesmo padrão até meados da década de 80. De 1914 até 1970, as mudanças mais drásticas ficaram no escudo do Palmeiras, que foi mudando com o tempo. O primeiro uniforme da equipe apresentava a Cruz de Savoia, com uma faixa branca no meio da camisa. A partir disso, até 1983, os uniformes alviverdes foram bem simples, com os tons verdes e brancos do clube estampando basicamente toda a camisa.

A partir de 1983, os patrocinadores começaram a estampar os uniformes palmeirenses. Na década de 90, o tradicional e icônico uniforme da era Parmalat reinava no futebol brasileiro. A camisa era listrada em cores brancas e verdes. A partir de 1997, as camisas do Palmeiras passaram por manter o mesmo padrão, com leves desvios em design, também quase sempre mantendo o mesmo tom de verde.

Divulgação de uniforme do Palmeiras em 2023 contou com lendas do clube (Foto: Divulgação)

Confira a letra do hino do Palmeiras

Quando surge o Alviverde imponente

No gramado em que a luta o aguarda

Sabe bem o que vem pela frente

Que a dureza do prélio não tarda

E o Palmeiras no ardor da partida

Transformando a lealdade em padrão

Sabe sempre levar de vencida

E mostrar que de fato é campeão

Defesa que ninguém passa

Linha atacante de raça

Torcida que canta e vibra (2x)

Por nosso Alviverde inteiro

Que sabe ser brasileiro

Ostentando a sua fibra

Origem e história do hino do Palmeiras

Antonio Sergi foi o grande compositor do hino palmeirense, no ano de 1949. O músico foi maestro e regente da orquestra ítalo-brasileira, além de também ser reconhecido por atuar nas grandes rádios de São Paulo. Outros trabalham que o credenciavam eram o de diretor artístico na Rádio Cruzeiro do Sul e regente da orquestra da Rádio Educadora Paulista, que viria a ser a Rádio Gazeta.

Antonio Sergi foi o compositor do hino atual do Verdão (Foto: Reprodução/ Palmeiras)

Além do mais, Sergi também foi o criador da Orquestra Columbia, gravando inúmeros sucessos na década de 40 ao lado de intérpretes. Ele também recebia vários convites para animar grandes eventos sociais paulistanos. O italiano, naturalizado brasileiro, compôs a letra e a melodia do hino palmeirense que conhecemos hoje.

Para a inspiração do hino, se presume que Antonio Sergi tenha surgido pelo fato dele ter experienciado profundamente dentro do clube a mudança de nome de "Palestra Itália" para "Sociedade Esportiva Palmeiras" em 1942. A letra da música, faz referências diretas à identidade palmeirense, destacada nos versos: "Que sabe, ser brasileiro, ostentando a sua fibra!”. Além disso, Sergi homenageou o sistema defensivo do Verdão, campeão do Campeonato Paulista de 1947, inspirado no trecho: “defesa que ninguém passa”.

Veja a história dos mascotes do Palmeiras

O periquito como mascote do Palmeiras

O próximo tópico do Lancepédia do Palmeiras é mostrar o primeiro mascote do time. Ele surgiu no ano de fundação do clube, em 1914. Como a cor verde foi a escolhida para o clube, os torcedores queriam escolher alguma ave tipicamente brasileira para representar o Verdão. Assim nasceu o Periquito, primeiro mascote da história do Verdão. A escolha da ave se deu muito pelo fato de que também existiam muitos pássaros dessa espécie nos entornos do Parque Antártica, antigo estádio do Palmeiras.

O Periquito foi o primeiro mascote do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Os registros desse mascote foram ganhando força a partir de 1942, quando o então Palestra Itália mudou seu nome para Palmeiras. Um dos fatores que impulsionaram a identidade do animal com o clube foi a relação que os cronistas da época fizeram entre o Periquito e o hino do Palmeiras, principalmente no verso "que sabe ser brasileiro".

A escolha do "Porco" como mascote

Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, os torcedores rivais do Verdão chamavam de maneira pejorativa o clube palmeirense de "porco", como referência também ao governo italiano fascista daquela época. Essa história só foi mudar no ano de 1983, quando o então diretor de marketing do clube, João Roberto Gobbato apresentou à diretoria a ideia de também assumir o porco como um mascote. A diretoria não recebeu bem a ideia, mas a história foi diferente com a torcida do Palmeiras.

Três anos mais tarde, em 1986, a torcida Alviverde cantou no estádio pela primeira vez o canto "E dá-lhe Porco, e dá-lhe Porco, olê, olê, olê". Naquele mesmo ano, a Revista Placar estampou em sua capa o atleta Jorginho Putinatti, que era um dos grandes símbolos da geração do Palmeiras naquela época, segurando um porco em seu colo.

O Porco Gobbato se tornou mascote do Palmeiras em 2016 (Reprodução/TV Palmeiras)

O Porco, no entanto, só foi oficializado como mascote no ano de 2016, e recebeu o nome de seu criador original, Gobbato.

Os 10 maiores ídolos do Palmeiras

O Lancepédia do Palmeiras te mostra os maiores ídolos do clube:

Ademir da Guia

Ademir da Guia é considerado no topo da lista de ídolos do Palmeiras. O "Divino" jogou no clube por mais de 16 anos, sendo o maestro do time nas décadas de 1960 e 1970. Com técnica refinada, conquistou diversos títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro e o Paulistão.

Marcos

Marcos é o grande herói do Palmeiras no século XXI. O goleiro foi fundamental na conquista da Libertadores de 1999 e é idolatrado por sua lealdade ao clube. Com defesas espetaculares, tornou-se símbolo de raça e amor à camisa e é um dos maiores ídolos do Palmeiras.

Dudu

Dudu, volante histórico, jogou no Palmeiras entre 1964 e 1976. Sua parceria com Ademir da Guia no meio-campo é uma das mais memoráveis do futebol brasileiro. Ele foi multicampeão e é considerado um dos maiores símbolos de raça do clube.

Edmundo

O "Animal" foi um dos grandes ídolos do Palmeiras na década de 1990. Com seu estilo explosivo e gols decisivos, Edmundo ajudou o Verdão a conquistar títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro de 1993 e 1994.

Evair

Evair foi um dos maiores artilheiros da história do Palmeiras. Seu nome é lembrado com carinho pela torcida por ser decisivo na conquista de títulos como o Campeonato Brasileiro de 1993 e 1994. Ele marcou gols importantes, incluindo o do título estadual de 1993.

César Maluco

César Maluco foi um dos maiores artilheiros da história do Palmeiras, com 180 gols. Ele fez parte da famosa "Academia de Futebol" e ajudou o clube a conquistar inúmeros títulos, incluindo o Brasileirão e o Paulistão.

Alex

Alex foi o grande maestro do Verdão no final dos anos 1990 e início dos 2000. Com passes precisos e gols decisivos, ele ajudou o clube a conquistar a Libertadores de 1999 e se tornou um dos maiores ídolos do Palmeiras.

Rivaldo

Embora sua passagem pelo Palmeiras tenha sido curta, Rivaldo marcou época com a conquista do Brasileirão de 1994 e do Campeonato Paulista de 1996. Seu talento e habilidade o tornaram ídolo rapidamente.

Dudu

Dudu é um dos maiores ídolos do Palmeiras. O camisa 7 brilha na retomada do Verdão para às glórias no século XXI. O atacante levou o clube alviverde para conquistas do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Luis Pereira

Luis Pereira foi um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras. Jogou no clube nas décadas de 1970 e 1980, sendo um dos pilares defensivos nas conquistas da "Academia" e um ídolo inquestionável da torcida.

Artilheiros do Palmeiras: conheça os 10 maiores

O Lancepédia do Palmeiras te mostra os maiores artilheiros do clube:

1 - Heitor – 323 gols

Heitor é o maior artilheiro da história do Palmeiras, com 323 gols marcados entre 1916 e 1931. Ele foi fundamental nas primeiras conquistas do clube, principalmente em campeonatos estaduais.

2 - César Maluco – 182 gols

César Maluco, com 182 gols, brilhou entre 1967 e 1974, sendo um dos maiores atacantes da "Academia de Futebol" e ídolo da torcida pelas suas conquistas e gols decisivos.

3 - Ademir da Guia – 155 gols

Ademir da Guia, o "Divino", marcou 155 gols pelo Palmeiras, sendo o maior ídolo do clube. Jogou entre 1962 e 1977, e liderou o Verdão em várias conquistas, com seu futebol elegante e cerebral.

4 - Lima - 149 gols

Lima marcou 149 gols pelo Palmeiras nas décadas de 1930 e 1940, sendo um dos grandes ídolos do clube e fundamental nas conquistas de títulos paulistas.

5 - Servílio - 139 gols

Servílio marcou 139 gols pelo Palmeiras nas décadas de 1940 e 1950, se destacando por sua técnica e por ser uma referência no ataque durante importantes conquistas estaduais.

Evair é um dos maiores artilheiros da história do Palmeiras. (Reprodução: Palmeiras)

6 - Rodrigues Tatu - 131 gols

Rodrigues Tatu foi um dos maiores atacantes do Palmeiras nas décadas de 1940 e 1950, com 131 gols. Ele foi peça chave em vários títulos estaduais.

7 - Humberto Tozzi - 127 gols

Humberto Tozzi marcou 127 gols pelo Palmeiras nos anos 1950. Ele foi uma figura importante no ataque do clube e ajudou o time a conquistar títulos importantes.

8 - Evair – 126 gols

Evair é um dos maiores ídolos recentes do Palmeiras, com 126 gols marcados, principalmente na campanha dos títulos brasileiros de 1993 e 1994. Sua capacidade de decidir jogos importantes o tornou inesquecível para a torcida.

9 - Luizinho - 122 gols

Luizinho marcou 122 gols pelo Palmeiras nas décadas de 1950 e 1960, sendo um dos principais jogadores do clube naquele período, com destaque nas conquistas estaduais.

10 - Tupãzinho – 122 gols

Tupãzinho marcou 122 gols pelo Palmeiras nas décadas de 1940 e 1950. Ele foi um dos principais atacantes da época, ajudou o clube a conquistar diversos títulos estaduais e está entre os maiores artilheiros do Palmeiras.

Confira os jogadores com mais títulos pelo Palmeiras

O Lancepédia do Palmeiras te mostra os jogadores com mais títulos do clube:

12 títulos: Ademir da Guia, Dudu, Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Gustavo Gómez e Junqueira

Empatados com 12 títulos pelo Palmeiras estão sete jogadores. Cinco deles fazem parte da dita Terceira Academia, responsáveis pelos recentes títulos da Libertadores em 2021 (o Verdão conquistou dois títulos em um só ano, por conta da pandemia da COVID-19), além dos títulos do Brasileirão durante o mandato de Abel Ferreira no comando técnico do clube.

Junqueira foi um dos maiores zagueiros da história do clube, acumulando mais de 300 jogos pelo Palmeiras. Em seu currículo, o defensor apresenta inúmeros títulos do Campeonato Paulista da década de 1930 e 1940, além de outros troféus que o clube disputou na época.

Já Ademir da Guia dispensa comentários. O maior ídolo da história do Palmeiras é também um dos jogadores com mais títulos. O Atleta conquistou o Campeonato Paulista diversas vezes, além do Campeonato Brasileiro em cinco oportunidades.

11 títulos: Lima, Luan, Raphael Veiga, Zé Rafael, Waldemar Fiume

Com 11 títulos, temos mais três jogadores que fizeram parte das conquistas recentes do Verdão. Raphael Veiga, Zé Rafael e Luan também estão entre os comandados do técnico português, Abel Ferreira, que ainda disputa grandes títulos no futebol brasileiro. O trio esteve presente nas conquistas já citadas dos jogadores que conquistaram mais títulos pelo clube.

Raphael Veiga é um dos grandes jogadores da história recente do Palmeiras. O meia possui 11 títulos com o clube (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Lima também foi um grande ídolo do Verdão no final da década de 30 até o início dos anos 1950. O atacante que marcou quase 150 gols pelo clube participou de conquistas do Campeonato paulista por cinco vezes, além do Torneio Rio-São Paulo de 1951.

Já Waldemar Fiume foi um volante que participou de 17 temporadas com o Palmeiras. Os títulos de mais destaques na carreira do jogador foram quatro troféus do Campeonato Paulista, além de também conquistar o Torneio Rio-São Paulo de 1951.

Veja outros jogadores que mais foram campeões pelo Palmeiras

10 títulos: Dudu (Olegário Tolói de Oliveira) e Gabriel Menino

9 títulos: Carnera e Oberdan Cattani

8 títulos: Breno Lopes, Del Nero, Gengo, Piquerez, Sérgio e Tunga

7 títulos: Cesar Sampaio, Cléber, Emerson leão, Edu Bala, Gabriel Veron, Gustavo Scarpa, Murilo, Zequinha, Zinho e Wesley

Mais jogos pelo Palmeiras

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Palmeiras

O Lancepédia do Palmeiras te mostra os jogadores com mais jogos pelo clube:

1. Ademir da Guia – 902 jogos

Ademir da Guia, conhecido como "Divino", é o recordista absoluto de mais jogos pelo Palmeiras, com 902 partidas entre 1962 e 1977. Ele é uma das maiores lendas do clube e do futebol brasileiro, tendo conquistado inúmeros títulos e encantado gerações de torcedores.

Ademir da Guia é o jogador com mais jogos pelo Verdão (Foto: Arquivo Palmeiras)

2. Emerson Leão – 621 jogos

O goleiro Emerson Leão, um dos maiores do futebol brasileiro, disputou 621 jogos pelo Palmeiras. Atuando entre 1968 e 1978, ele se destacou por suas defesas e por sua liderança em campo, sendo fundamental para o clube em várias competições.

3. Waldemar Fiume – 620 jogos

Waldemar Fiume, volante e zagueiro, é outro nome que marcou época no Palmeiras, com 620 jogos entre as décadas de 40 e 50. Ele é lembrado por sua técnica e liderança, sendo um dos pilares do clube em seus anos de ouro.

4. Dudu (Olegário) – 615 jogos

Dudu, meio-campista de enorme qualidade, disputou 615 partidas pelo Palmeiras entre 1964 e 1976. Ele formou uma dupla histórica com Ademir da Guia e é reverenciado pelos torcedores alviverdes.

5. Valdemar Carabina – 595 jogos

Carabina, zagueiro e volante, jogou 595 partidas pelo Palmeiras entre as décadas de 50 e 60. Ele era conhecido por sua forte marcação e compromisso com o clube, tornando-se um dos ídolos alviverdes.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Palmeiras

6. Luís Pereira – 576 partidas

Luís Pereira, um dos melhores zagueiros da história do Palmeiras, disputou 576 partidas pelo clube. Ele se destacou por sua habilidade e foi um dos grandes nomes da defesa alviverde.

7. Marcos – 533 partidas

Marcos, o "São Marcos", é um dos maiores ídolos recentes do Palmeiras, com 533 jogos pelo clube. Campeão da Libertadores em 1999, ele é adorado pela torcida e é lembrado por sua lealdade e defesas milagrosas.

8. Djalma Santos – 502 partidas

Djalma Santos, um dos maiores laterais da história do futebol, jogou 502 vezes pelo Palmeiras. Sua técnica e habilidade defensiva o tornaram um dos jogadores mais respeitados do clube.

9. Nei – 490 partidas

Nei, meio-campista, disputou 490 jogos pelo Palmeiras entre as décadas de 70 e 80. Ele é lembrado por sua garra e dedicação em campo, representando com honra o clube.

10. Edu Bala – 482 partidas

Edu Bala, ponta-direita, jogou 482 partidas pelo Palmeiras entre 1969 e 1978. Conhecido por sua velocidade, ele contribuiu para várias conquistas do clube.

Esses jogadores ajudaram a consolidar a tradição e a grandeza do Palmeiras no futebol brasileiro.

Top 5 maiores contratações do Palmeiras*

O Lancepédia do Palmeiras te mostra as maiores contratações do clube:

1. Miguel Borja – R$ 131,77 milhões (2017)

O atacante colombiano Miguel Borja foi contratado pelo Palmeiras em 2017 por cerca de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 76 milhões). Na época, Borja era uma das maiores promessas do futebol sul-americano, após ter se destacado na Copa Libertadores com o Atlético Nacional, da Colômbia. Sua chegada ao Palmeiras gerou muita expectativa, mas ele teve dificuldades em manter a regularidade esperada.

A contratação mais cara do time paulista foi Miguel Borja (Foto: Agência Palmeiras/Divulgação)

Apesar de não ter alcançado todo o sucesso que se esperava, Borja teve momentos importantes no clube, ajudando o Palmeiras a conquistar títulos nacionais. Depois de períodos de empréstimos a outros clubes, ele acabou se transferindo em definitivo para o River Plate, da Argentina.

2. Maurício – R$ 62 milhões (2024)

Entre as maiores contratações do Palmeiras, a chegada de Maurício ocorreu em 2024, quando o clube desembolsou 10,5 milhões de euros (R$ 62 milhões) para trazer o meio-campista do Internacional. Maurício foi uma aquisição estratégica, com o objetivo de reforçar o meio-campo alviverde em competições nacionais e internacionais.

Versátil e com capacidade de atuar tanto como meia armador quanto aberto pela direita, Maurício chegou ao Palmeiras para disputar posição com jogadores como Raphael Veiga e Estêvão. Sua contratação reforça a busca do Palmeiras por elencos fortes e equilibrados.

3. Flaco López – R$ 53,1 milhões (2022)

O atacante argentino Flaco López chegou ao Palmeiras em 2022 por cerca de 9,5 milhões de euros (R$ 51 milhões). López veio para aumentar o poder ofensivo do time, mas, assim como outros estrangeiros que chegaram ao clube, enfrentou dificuldades de adaptação inicial.

No entanto, com o tempo, López começou a se destacar em partidas importantes, ganhando a confiança da comissão técnica e da torcida. Flaco esta entre as maiores contratações do Palmeiras e é parte do projeto do Palmeiras de construir um ataque diversificado e capaz de competir em alto nível tanto no Brasileirão quanto na Libertadores.

4. Artur – R$ 39,5 milhões (2023)

O atacante Artur foi contratado pelo Palmeiras em 2023 por 8 milhões de euros (R$ 40 milhões), após se destacar no Red Bull Bragantino. Artur, que já havia passado pelas categorias de base do Palmeiras, voltou ao clube para ser uma das principais opções no ataque alviverde. Sua contratação foi vista como um movimento importante para aumentar a profundidade do elenco, especialmente em competições de mata-mata.

Artur rapidamente se tornou uma peça chave no sistema ofensivo do técnico Abel Ferreira, mostrando sua versatilidade ao atuar em diferentes posições no ataque e contribuindo com gols e assistências importantes. Apesar de configurar nas maiores contratações do Palmeiras, Artur foi vendido ao Zenit, da Rússia, no começo de 2024.

5. Aníbal Moreno – R$ 33 milhões (2024)

Aníbal Moreno, meio-campista argentino, foi outra contratação de destaque do Palmeiras em 2024, custando cerca de 6,5 milhões de euros (R$ 33 milhões). Moreno chegou ao clube vindo do Racing e foi visto como uma adição fundamental para reforçar o meio-campo defensivo.

Com uma visão de jogo refinada e capacidade de distribuição de passes, Moreno trouxe maior equilíbrio à equipe. Sua contratação reflete a estratégia do Palmeiras de investir em jogadores jovens e talentosos da América do Sul, apostando em seu desenvolvimento a longo prazo. E com isso, Aníbal Moreno está entre as maiores contratações do Palmeiras.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).

As 10 maiores vendas do Palmeiras:

O Lancepédia do Palmeiras te mostra as maiores vendas do clube:

10º lugar: Gabriel Veron - O décimo colocado na lista de maiores vendas do Palmeiras é criado nas categorias de base do Verdão. Vendido ao Porto por 10,3 milhões de euros, na temporada 2022/23, o ponta ainda não se firmou no mercado europeu e retornou ao Brasil durante o ano de 2024 para uma passagem por empréstimo pelo Cruzeiro.

9º lugar: Kevin - Talvez o nome menos badalado desta lista seja o de Kevin. O ponta-esquerda de 21 anos, que teve passagem pela base do Desportivo Brasil, antes de chegar ainda para o time Sub-20 do Verdão é o nono colocado da lista. Ele foi vendido ao Shakhtar Donetsk na temporada 2023/24, pelo valor de 12 milhões de euros.

8º lugar: Yerry Mina - O zagueiro colombiano, Yerry Mina, é a oitava maior venda da história do Palmeiras. O jogador teve boa passagem pelo clube paulista entre 2016 até 2018, quando foi vendido ao Barcelona pelo valor de 12,4 milhões de euros. Depois de jogar pelo clube catalão, ele rodou por Everton, Fiorentina e Cagliari, clube que defende atualmente.

7º lugar: Matías Viña - Mais um jogador que o Palmeiras comprou do mercado Sul-Americano e lucrou com a sua venda foi o lateral-esquerdo uruguaio, Matías Viña. O atleta, revelado pelo Nacional-URU, foi vendido à Roma, da Itália, por 13 milhões de euros. O atleta agora veste a camisa do Flamengo.

6º lugar: Artur - Jogador que também foi revelado pelo clube, Artur é a sexta maior venda do Palmeiras, quando foi vendido para o Zenit, da Rússia, por 15 milhões de euros, na temporada 2023/24.

5º lugar: Danilo - A quinta maior venda do Palmeiras é Danilo, volante que se destacou pelo Verdão ao ganhar duas Libertadores, e foi vendido para o Nottingham Forest, da Inglaterra, por 20 milhões de euros. O atleta ganhou minutagem e é parte recorrente dos jogos do clube na Premier League.

4º lugar: Luís Guilherme - O quarto colocado da lista é Luís Guilherme, que foi vendido na temporada 24/25 para o West Ham, por 23 milhões de euros. Pelo clube inglês, o atleta ainda não foi utilizado no momento em que esta matéria foi ao ar, mas ele esteve presente em alguns jogos do clube londrino, no banco de reservas.

Luís Guilherme é a quarta maior venda da história do Verdão (Foto: Divulgação / West Ham)

3º lugar: Gabriel Jesus - A terceira maior venda do Palmeiras é Gabriel Jesus. O atacante revelado pelo clube foi vendido para o Manchester City na temporada 2016/17 pelo valor total de 32 milhões de euros. Atualmente, ele joga pelo Arsenal e fez uma carreira consistente na Inglaterra, sendo jogador importante do time do City durante sua passagem por Manchester.

2º lugar: Estêvão - A segunda maior venda palmeirense ainda não foi de fato concretizada, mas já foi acordada entre o Verdão e o clube inglês, Chelsea. Por 34 milhões de euros, os Blues irão receber Estêvão, mais uma grande revelação do Palmeiras no século na próxima temporada.

1º lugar: Endrick - A venda mais cara da história do Palmeiras é a de Endrick, que rumou para o Real Madrid na temporada 2024/25, custando ao bolso do clube merengue um total de 47,5 milhões de euros. O atacante faz um bom início de temporada pelo clube e aos poucos deve ganhar mais espaço no estrelado time da capital espanhola.

Valor arrecadado pelo clube

Com as vendas feitas pelo Palmeiras com esses jogadores, o clube arrecadou um total de quase 220 milhões de euros.

Top 5 melhores estrangeiros do Palmeiras

O Lancepédia do Palmeiras te mostra os maiores estrangeiros que jogaram pelo clube:

Gustavo Gómez

Gustavo Gómez, também paraguaio, chegou ao clube em 2018 e rapidamente se tornou uma referência na defesa. Capitão e líder em campo, Gómez ajudou o Palmeiras a conquistar títulos como a Libertadores em 2020 e 2021, e o Campeonato Brasileiro de 2018, 2022 e 2023. O paraguaio virou um dos maiores estrangeiros do Palmeiras.

Jorge Valdivia

Jorge Valdivia, o chileno, encantou a torcida com sua habilidade e visão de jogo. Conhecido como “El Mago”, ele teve duas passagens pelo clube, sendo um dos principais nomes na conquista da Copa do Brasil de 2012. Valdivia é considerado um dos maiores estrangeiros do Palmeiras.

Valdívia é um dos grandes ídolos estrangeiros do clube paulista (Foto: Reprodução)

Arce

Arce, o lateral-direito paraguaio, vestiu a camisa do Palmeiras entre 1998 e 2002, contribuindo para títulos importantes, como a Libertadores de 1999. Sua precisão nos cruzamentos e cobranças de falta o tornaram uma peça fundamental na equipe e um dos grandes estrangeiros do Palmeiras.

Madurga

O argentino Madurga foi essencial na conquista do Campeonato Brasileiro de 1972, assumindo a posição de titular no lugar de lesionados da formação clássica da segunda academia. O argentino, que gostava de jogar no setor ofensivo, acabou sendo recuado por Oswaldo Brandão para a atuar na linha de volantes no lugar de Dudu. Na reta final do torneio, foi avançado para substituir Cesar Maluco. É o primeiro estrangeiro a vencer o Campeonato Brasileiro pós-1970 e está entre os maiores estrangeiros do Palmeiras.

Héctor Echevarrieta

O atacante paraguaio, Héctor Echevarrieta, que jogou na década de 40, é o 12º maior artilheiro da história do Palmeiras. É um dos integrantes do elenco da 'Arrancada Histórica de 1942' e tem 113 gols em 128 partidas. É um dos principais atacantes estrangeiros do Palmeiras.

Esses jogadores representam diferentes épocas, mas todos eles ajudaram a construir o legado dos estrangeiros do Palmeiras, trazendo qualidade e dedicação ao clube.

Estrutura do Palmeiras

Seguindo com a Lancepédia do Palmeiras, a estrutura do CT do clube é de altíssimo padrão, contando com três campos de futebol com medidas oficiais, além de um moderno Centro de Excelência. Inaugurado em 2017, o Centro Crefisa Capitão Adalberto Mendes inclui instalações como suítes individuais para jogadores, suítes duplas, auditório, salas de cinema e jogos, piscinas, ofurô, e saunas. A academia de musculação e a sala de fisioterapia são equipadas com aparelhos de última geração, utilizados tanto para o treinamento quanto para a reabilitação dos atletas.

Veja as estruturas do Verdão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Além disso, o CT possui um refeitório onde são preparadas refeições balanceadas, conforme as recomendações nutricionais dos especialistas do clube. A Academia de Futebol também abriga áreas para atividades administrativas, como departamentos de marketing e comunicação, e inclui até mesmo consultórios médicos e dentários. Graças a essa infraestrutura completa, o CT do Palmeiras é um dos mais avançados da América Latina, frequentemente elogiado por jogadores e equipes que o visitam.

Endereço do CT do Palmeiras

Avenida Marquês de São Vicente, 2650 - Água Branca, São Paulo - SP, CEP: 01139-003.

Como chegar ao CT do Palmeiras de carro ou transporte público

Partindo do centro de São Paulo, o CT do Palmeiras fica a cerca de 9 km de distância. De carro, o trajeto leva aproximadamente 20 a 30 minutos, dependendo das condições do trânsito. O caminho mais direto é seguir pela Avenida Francisco Matarazzo em direção à Avenida Marquês de São Vicente. A Academia de Futebol fica no lado direito da avenida, próxima ao Terminal Barra Funda, com boa sinalização ao longo do percurso.

Se optar pelo transporte público, o terminal de ônibus e a estação de metrô Barra Funda (Linha Vermelha) estão a cerca de 10 minutos a pé do CT. Dessa forma, o trajeto é rápido e conveniente para quem sai do centro, com um tempo estimado de cerca de 30 minutos entre o metrô e a caminhada até o CT do Palmeiras.

A acessibilidade do centro de treinamento é um ponto positivo, permitindo que torcedores e visitantes tenham a oportunidade de conhecer as instalações do clube e participar de eventos esporádicos que ocorrem no local.

Onde comprar ingressos do Palmeiras

Os ingressos para os jogos do Palmeiras podem ser adquiridos pelo site oficial Avanti Palmeiras ou através da plataforma Ingressos Palmeiras. A compra online é rápida e segura, permitindo que o torcedor escolha o setor e faça o pagamento via cartão de crédito, débito ou PIX.

Os sócios do programa Avanti têm prioridade na compra dos ingressos, além de descontos especiais que variam conforme a categoria do plano. A liberação dos ingressos segue a seguinte ordem:

Primeira Prioridade : Sócios Avanti (categorias Diamante, Platina, Ouro, Prata).

: Sócios Avanti (categorias Diamante, Platina, Ouro, Prata). Segunda Prioridade: Público geral.

Pontos de venda presenciais para ingressos do Palmeiras

Além da compra online, os torcedores do Palmeiras podem adquirir ingressos presencialmente em:

Bilheteria do Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo): Aberta nos dias que antecedem o jogo e no dia do evento até o início da partida.

(Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo): Aberta nos dias que antecedem o jogo e no dia do evento até o início da partida. Academia de Futebol do Palmeiras (Av. Marquês de São Vicente, 2650, Barra Funda, São Paulo): Disponível para venda nos dias anteriores ao jogo.

Valores e setores

Os valores dos ingressos para os jogos do Palmeiras variam de acordo com o setor escolhido no Allianz Parque. Veja os valores médios de 2024:

Gol Norte : R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia-entrada).

: R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia-entrada). Central Leste : R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada).

: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada). Cadeira Superior Oeste : R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada).

: R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada). Camarotes: Valores variam entre R$ 300,00 e R$ 500,00.

Os sócios do Avanti têm direito a descontos nos ingressos do Palmeiras podem chegar até 50%, dependendo do plano e da importância do jogo. Os camarotes são a melhor opção para quem busca conforto e uma experiência diferenciada.

Benefícios do programa Avanti

O programa Avanti proporciona vantagens exclusivas para os torcedores do Palmeiras, como:

Descontos nos ingressos : Descontos que variam conforme o plano de sócio e o setor escolhido.

: Descontos que variam conforme o plano de sócio e o setor escolhido. Prioridade na compra : Sócios têm acesso antecipado às vendas de ingressos antes do público geral.

: Sócios têm acesso antecipado às vendas de ingressos antes do público geral. Experiências exclusivas: Participação em eventos do clube, como encontros com jogadores e visitas ao Allianz Parque.

Dicas para comprar ingressos do Palmeiras

Para evitar fraudes, compre seus ingressos do Palmeiras apenas pelos canais oficiais, como o site Avanti Palmeiras e os pontos de venda autorizados. Evite cambistas e sites não oficiais, pois isso pode resultar em ingressos falsificados e impedir sua entrada no estádio.

Compre seus ingressos com antecedência, especialmente para jogos de grande demanda, como clássicos e decisões. Assim, você garante seu lugar para apoiar o Verdão no Allianz Parque.