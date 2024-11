Conheça os técnicos que mais títulos conquistaram pelo Grêmio, construindo a trajetória de glórias do Tricolor Gaúcho. (Foto: Heber Gomes/AGIF)







Publicada em 06/11/2024

O Grêmio é um dos clubes mais vencedores do futebol brasileiro, conhecido por suas conquistas nacionais e internacionais. Ao longo de sua história, diversos técnicos lideraram o Tricolor Gaúcho a importantes vitórias, firmando seu lugar entre os grandes clubes do país. Abaixo estão os técnicos que mais títulos conquistaram pelo Grêmio.

Veja os 5 técnicos do Grêmio com mais títulos

Técnicos do Grêmio: 1º Renato Gaúcho - 10 títulos

Renato Gaúcho é o técnico mais vitorioso da história do Grêmio, acumulando 10 títulos. Sob seu comando, o clube conquistou a Copa do Brasil em 2016, a Libertadores em 2017 e a Recopa Sul-Americana em 2018. Além disso, Renato venceu cinco Campeonatos Gaúchos (2018, 2019, 2020, 2023, 2024) e duas Recopas Gaúchas (2019 e 2023). Ele é um dos maiores ídolos do Grêmio, tanto como jogador quanto como treinador, e é reverenciado pela torcida.

1º Oswaldo Rolla - 10 títulos

Oswaldo Rolla, também conhecido como Foguinho, marcou seu nome na história do Grêmio com 10 títulos. Ele foi responsável pela conquista de cinco Campeonatos Gaúchos consecutivos (1956, 1957, 1958, 1959 e 1960) e cinco títulos do Citadino de Porto Alegre no mesmo período. Rolla é um dos técnicos mais importantes da história do clube, sendo lembrado pela sua contribuição para a hegemonia do Grêmio no futebol gaúcho na época.

3º Telêmaco Frazão - 8 títulos

Telêmaco Frazão conquistou oito títulos pelo Grêmio, incluindo os Campeonatos Gaúchos de 1931 e 1932 e seis títulos do Citadino de Porto Alegre (1930, 1931, 1932, 1937, 1938 e 1939). Sua passagem pelo clube é lembrada pela construção de uma equipe forte e competitiva nos primeiros anos do Grêmio.

3º Luiz Felipe Scolari - 8 títulos

Luiz Felipe Scolari, conhecido como Felipão, também acumula oito títulos pelo Grêmio. Entre suas conquistas estão a Copa do Brasil de 1994, a Libertadores de 1995, a Recopa Sul-Americana de 1996 e o Campeonato Brasileiro de 1996. Felipão também venceu três Campeonatos Gaúchos (1987, 1995, 1996) e é uma figura muito respeitada pela torcida gremista.

5º Carlos Froner - 4 títulos

Carlos Froner conquistou quatro títulos pelo Grêmio, incluindo os Campeonatos Gaúchos de 1964, 1965 e 1967, além de um título do Citadino de Porto Alegre em 1964. Froner é lembrado por sua contribuição na década de 1960, fortalecendo o clube no cenário regional e deixando um legado importante.