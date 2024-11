Sócio-torcedor do Grêmio: as informações do programa

O programa do Grêmio oferece benefícios exclusivos para os gremistas em diversos planos de sócio-torcedor. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Para se tornar sócio-torcedor do Grêmio, o torcedor deve acessar o site oficial do clube e realizar o cadastro no programa de sócio torcedor. Após escolher um dos planos disponíveis, o gremista deve preencher as informações solicitadas e efetuar o pagamento inicial. O programa Grêmio sócio oferece diversos níveis de adesão, cada um com características próprias, e a adesão permite ao torcedor aproveitar benefícios exclusivos, incluindo prioridade na compra de ingressos e descontos em produtos e serviços parceiros.

O valor dos planos do Grêmio

O Grêmio Sócio disponibiliza uma ampla gama de planos com valores e benefícios exclusivos para atender torcedores de diferentes perfis. Veja as opções:

Sócio Infantil: Gratuito e exclusivo para crianças até 11 anos, mediante apresentação de documentos e autorização dos responsáveis. Dá acesso à primeira onda de vendas para ingressos.

Sócio Juvenil: O plano de sócio-torcedor do Grêmio custa R$ 99,00 semestralmente, voltado para jovens de 12 a 17 anos, com prioridade na primeira onda de venda de ingressos. Requer documentação e autorização dos responsáveis.

Sócio Torcedor Onde Estiver: R$ 29,90 por mês, com descontos em parceiros como Grêmio Mania e Panvel, mas sem benefícios na compra de ingressos.

Sócio Torcedor Ouro: Um dos planos do Grêmio Sócio custa R$ 45,00 mensais, com 10% de desconto em ingressos e prioridade na primeira onda de vendas, permitindo a escolha do local do assento.

Sócio Torcedor Diamante: R$ 65,00 por mês, oferecendo descontos de 30% a 50% em ingressos para jogos, com prioridade na compra e liberdade de escolha do setor.

Sup. Corner Noroeste e Sup. Corner Sudoeste: R$ 180,00 mensais, com acesso livre ao setor superior de cadeiras não numeradas no estádio. Setor próximo à marca de escanteio, sem necessidade de compra de ingressos.

Cadeira Alta Leste: Um dos planos do Grêmio Sócio custa R$ 180,00 mensais, com acesso a um setor de cadeiras no nível superior do estádio, próximo ao campo e sem necessidade de ingresso adicional.

Gramado Sul: R$ 265,00 mensais, com acesso ao setor de cadeiras no nível inferior, junto ao campo, sem necessidade de compra de ingressos.

Gramado Leste: R$ 320,00 mensais, oferecendo assento próximo ao gramado no setor leste, com acesso livre e o diferencial da proximidade com o campo.

Quais são os benefícios do programa do Grêmio?

Ser sócio-torcedor do Grêmio através do programa oferece diversas vantagens exclusivas para o torcedor. Dependendo do plano escolhido, o gremista tem acesso a benefícios como descontos em ingressos, prioridade na compra, e acesso gratuito a setores específicos do estádio, que são reservados para alguns planos de sócios. Além disso, o programa oferece descontos em parceiros, incluindo farmácias e postos de gasolina, e promoções exclusivas na GrêmioMania. Associados também ganham cupons de desconto em lojas e aplicativos, além de experiências únicas que permitem ao torcedor estar ainda mais próximo do time e de sua estrutura.

Quantos sócios-torcedores o Grêmio tem?

Atualmente, o Grêmio conta com 120.878 sócios-torcedores, uma base sólida de apoio que contribui diretamente para o fortalecimento do clube. Os sócios-torcedores desempenham um papel fundamental na estrutura financeira do Grêmio, auxiliando no desenvolvimento esportivo e estrutural do clube e garantindo uma presença constante da torcida em todos os jogos.