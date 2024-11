Músicas do Grêmio: conheça as canções de torcida mais famosas

(Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 05:38 • São Paulo • Atualizada em 01/11/2024 - 16:04

A torcida do Grêmio é conhecida por sua energia, lealdade e vibração nas arquibancadas. As canções entoadas pela Geral do Grêmio expressam o amor incondicional e a vontade de ver o clube sempre em busca de títulos. Com letras cheias de paixão, as músicas do Grêmio criam uma atmosfera única nos jogos, reforçando a força do clube e sua torcida. Confira as cinco músicas mais populares da torcida gremista.

“Whisky A Go Go”

"Whisky A Go Go" é um dos cânticos mais emblemáticos da Geral do Grêmio, entoado com muita emoção e energia. A letra fala sobre a experiência única de estar na "festa" da Geral, onde os torcedores se unem para apoiar o Tricolor com toda a alma. É uma música que representa a vibração e o orgulho de ser gremista, exaltando o clube como campeão mundial.

Letra completa da música do Grêmio:

Fui numa festa na Geral do Grêmio

É lá que rola a festa sim senhor

Rapazeada é puro sentimento

A que mais canta pelo Tricolor

Senti na pele aquela energia

Quando entrei naquela multidão

Eles não param em nenhum segundo

É pura alma é pura emoção

Quase no fim da festa

Na avalanche louca você se perdeu

No meio da alegria

Não teve aquele que não bebeu

E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Tricolor

E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Tricolor

Tu vais vencer, és um campeão mundial

“Grêmio Eu Te Dou a Vida”

Esse cântico expressa a devoção dos torcedores, mostrando que o Grêmio é a razão de muitas vidas. Com uma letra simples e direta, "Grêmio Eu Te Dou a Vida" reflete o sentimento de amor e compromisso que os gremistas têm pelo clube, com o desejo constante de ver o Tricolor como campeão.

Letra completa da música do Grêmio:

Grêmio eu te dou a vida

Tu és a alegria do meu coração

Sabe, é um sentimento

O que nós queremos é ser campeão

“Pelo Grêmio Decidi Viver”

"Pelo Grêmio Decidi Viver" é uma canção que destaca a dedicação dos torcedores ao clube, revelando que o Grêmio é mais do que um time; é uma forma de vida. A música traz versos que falam sobre o amor descontrolado dos gremistas, que, independentemente dos resultados, estão sempre ao lado do time, prontos para torcer com toda a energia.

Letra completa da música do Grêmio:

Borracho

Pelo Grêmio decidi viver

Faça tudo que puder

Hoje temos que vencer

Borracho

Pelo Grêmio decidi viver

Faça tudo que puder

Hoje temos que vencer

Tudo que eu já deixei

Eu não olho para trás

Sigo sempre ao Tricolor

E não me arrependo jamais

É um amor descontrolado

Que levo no coração

Não importa o que aconteça

Só te quero ver campeão

Não importa o resultado

Não importa aonde for

Vou tomando o meu trago

Com a banda tricolor

“Nós Somos do Grêmio”

"Nós Somos do Grêmio" é um hino de orgulho e de identidade para os gremistas, que se intitulam "copeiros" devido às conquistas do clube em competições importantes. A música também faz referência à relação com a imprensa e ao amor ensinado desde cedo pelos pais, refletindo o orgulho que os torcedores sentem ao torcer pelo clube que já foi campeão mundial.

Letra completa da música do Grêmio:

Nós somos do Grêmio, o clube mais copeiro

Somos campeões do mundo inteiro

Vamos, Tricolores, para ganhar esta noite

Temos que jogar pelas três cores

A imprensa nos chama de delinquentes

Não entendem o que o Grêmio é para a gente

Desde cedo, me ensinaram a te seguir

Uma vitória é o que pedimos para ti

“Vou Torcer Pro Grêmio Bebendo Vinho”

Esse cântico é uma celebração do orgulho gremista, mencionando o hábito de "beber vinho" enquanto torcem pelo clube e relembrando a conquista do Mundial. A letra também faz referência ao ídolo Renato Gaúcho, simbolizando o amor e a história que os torcedores compartilham com o Grêmio.

Letra completa da música do Grêmio:

Vou torcer pro Grêmio bebendo vinho

E o Mundial é o meu caminho

Vou torcer pro Grêmio bebendo vinho

E o Mundial é o meu caminho

Eu vivo bebendo sempre borracho

E o tele-entulho já foi chamado

O descontrole já está formado

Grêmio, te dou a vida por este campeonato

Vou torcer pro Grêmio bebendo vinho

E o Mundial é o meu caminho

Vou torcer pro Grêmio bebendo vinho

E o Mundial é o meu caminho

Na rádio toca o velho rock 'n' roll

Lembra o Renato, o homem-gol

Nada mais apaga essa história

Grêmio Imortal, amargo chora

Essas músicas representam a devoção e a paixão da torcida do Grêmio. Cantadas com energia e intensidade, elas criam uma atmosfera única nas arquibancadas, transformando cada jogo em um verdadeiro espetáculo de apoio e amor pelo Tricolor Gaúcho.