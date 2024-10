Lancepédia do Grêmio; veja história, títulos e listas do Imortal

Confira a Lancepédia do Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 15:20 • Rio de Janeiro

O Lance! traz para você todas as informações históricas sobre o time do Grêmio Veja as origens de nome, escudo, uniformes, mascotes, além de saber estatísticas sobre os jogadores que já fizeram parte dos elencos do Imortal, como artilheiros, estrangeiros, contratações e vendas; confira a Lancepédia do Grêmio.

Confira a Lancepédia do Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

A origem do nome Grêmio

Iniciando o Lancepédia do Grêmio, o termo "grêmio" vem do latim gremium, que significa "seio", "abraço" ou "grupo". Historicamente, a palavra é utilizada para designar associações ou grupos de pessoas com interesses comuns, e sua utilização no nome do Grêmio reflete o espírito de coletividade e união que os fundadores queriam transmitir. A escolha do nome foi inspirada pelo desejo de formar um clube de futebol que unisse os entusiastas do esporte em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Além disso, o nome do Grêmio tem uma forte ligação com o regionalismo gaúcho, que sempre valorizou a ideia de coletividade e de identidade local. Desde sua fundação, o Grêmio carrega consigo o orgulho de representar a cidade de Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul, refletindo a força, a bravura e o espírito de luta do povo gaúcho.

Fundação e primeiros anos

O Grêmio foi fundado por imigrantes alemães e descendentes de europeus que viviam em Porto Alegre. Inspirados pela prática do futebol, um esporte ainda em desenvolvimento no Brasil naquela época, os fundadores decidiram criar um clube para difundir a modalidade na capital gaúcha. Entre os principais fundadores estava o comerciante Cândido Dias da Silva, que foi um dos grandes responsáveis pela introdução do futebol na cidade.

O primeiro jogo oficial do Grêmio ocorreu em 1904, contra o Fussball Club Porto Alegre, e terminou com uma vitória do Grêmio por 1 a 0. Desde então, o nome do Grêmio começou a ganhar notoriedade no cenário esportivo regional, e o clube rapidamente se consolidou como uma potência do futebol gaúcho.

O crescimento do Grêmio e sua importância nacional

Ao longo das décadas seguintes, o Grêmio cresceu e se tornou um dos principais clubes do Brasil. A partir da década de 1950, o clube começou a colecionar títulos estaduais e a ganhar destaque em competições nacionais. O nome do Grêmio ficou marcado por suas grandes conquistas no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Brasileiro e em torneios internacionais.

O Grêmio conquistou o Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 1981 e voltou a vencer o torneio em 1996. No cenário internacional, o clube se destacou com a conquista da Taça Libertadores da América em 1983, 1995 e 2017, além de ter sido campeão mundial em 1983. Essas conquistas fizeram com que o nome do Grêmio fosse reconhecido internacionalmente, consolidando o clube como uma das maiores potências do futebol sul-americano.

O significado cultural do nome do Grêmio

O nome do Grêmio tem um significado profundo para a cultura do Rio Grande do Sul. O clube sempre esteve ligado às tradições gaúchas e ao orgulho local. A torcida do Grêmio, conhecida como "imortal", se destaca pela paixão e pelo apoio incondicional ao clube, mesmo nos momentos mais difíceis.

A identidade do Grêmio está profundamente enraizada nos valores de resistência, luta e superação, refletidos em seu lema: "Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver". O nome do Grêmio é sinônimo de glória, e o clube é respeitado por sua capacidade de enfrentar adversidades e sempre lutar por novas conquistas.

Além disso, o Estádio Olímpico Monumental, que foi a casa do Grêmio por muitos anos, e a moderna Arena do Grêmio, inaugurada em 2012, são marcos importantes na história do clube e simbolizam a grandiosidade e a evolução do Grêmio ao longo de sua trajetória.

Ídolos e glórias do Grêmio

O nome do Grêmio também está associado a grandes jogadores que fizeram história no futebol brasileiro e mundial. Entre os principais ídolos do clube estão Renato Portaluppi (Renato Gaúcho), que além de ter sido um dos maiores jogadores da história do clube, também conquistou importantes títulos como treinador. Outros ídolos incluem Danrlei, Jardel, Hugo De León e Luiz Felipe Scolari (Felipão), técnico da histórica conquista da Libertadores de 1995.

Esses grandes nomes ajudaram a consolidar a tradição de sucesso do clube e a elevar o nome do Grêmio no cenário futebolístico. As conquistas internacionais, como a Taça Libertadores da América e o Mundial de Clubes, são momentos que marcaram para sempre a trajetória do clube e de sua torcida.

A história e as origens do escudo do Grêmio

Seguindo com a Lancepédia do Grêmio, com o passar do tempo e o crescimento do clube, houve a necessidade de criar um escudo mais representativo, que expressasse não só o nome do clube, mas também sua força, tradição e suas cores características: o azul, o preto e o branco.

Primeiras mudanças no escudo do Grêmio

Em 1925, o escudo do Grêmio ganhou uma nova versão que já trazia as cores que hoje são sinônimo do clube. O design ainda era simples, mas já mostrava uma identidade mais robusta, com a inclusão das três faixas nas cores azul, preta e branca, além do nome do clube escrito em destaque.

Essa versão foi amplamente utilizada até a década de 1940, quando o escudo passou por mais uma reformulação. Nessa época, o Grêmio já havia se consolidado como um dos maiores clubes do sul do Brasil, e a diretoria entendeu que o escudo precisava refletir essa grandeza. Assim, em 1946, o escudo foi redesenhado para incluir o ano de fundação do clube, algo que se tornou uma tendência entre grandes times do futebol mundial.

Simbologia do escudo do Grêmio atual

O formato atual do escudo do Grêmio foi introduzido em 1946 e é utilizado até os dias de hoje com poucas alterações. O símbolo é um círculo, no qual as três cores predominantes do clube – azul, branco e preto – estão claramente representadas. Na parte superior do círculo, o nome do clube aparece escrito em destaque: "Grêmio FBPA", sigla para Foot-Ball Porto Alegrense. Logo abaixo, estão as listras azuis, brancas e pretas, que simbolizam as cores do clube e a força da torcida gremista.

Na parte inferior do escudo, o ano "1903" é destacado em referência ao ano de fundação do clube. Isso reforça a longa tradição e história do Grêmio no futebol brasileiro, marcando sua trajetória de mais de um século. O formato circular do escudo também é comum em muitos clubes ao redor do mundo, simbolizando a união e a continuidade.

Veja a linha do tempo dos escudos do Grêmio (Foto: Reprodução)

A evolução do escudo do Grêmio

Embora o formato do escudo tenha se consolidado em 1946, pequenas modificações foram feitas ao longo dos anos para modernizar o símbolo. Na década de 1970, por exemplo, as cores foram ajustadas para garantir maior visibilidade em transmissões de televisão, que na época estavam se tornando mais populares no Brasil.

Outra atualização importante ocorreu na década de 1990, quando o Grêmio começou a participar com frequência de torneios internacionais. Com a globalização do futebol, a diretoria do clube decidiu fazer ajustes sutis no escudo, dando-lhe um visual mais limpo e moderno, mas sem perder suas características históricas. A versão atual, usada até os dias de hoje, é uma homenagem à tradição do clube, mas com um toque de modernidade para se adaptar às exigências do futebol moderno.

Escudo em diferentes contextos

O escudo do Grêmio é amplamente utilizado em diversos materiais e plataformas. Ele está presente não apenas nos uniformes dos jogadores, mas também em produtos licenciados como camisas, bonés, bandeiras e até mesmo itens de uso pessoal como canecas e acessórios. Além disso, o escudo tem um papel importante na identidade visual do clube, aparecendo em campanhas publicitárias, eventos oficiais e nas redes sociais.

Em campo, o escudo do Grêmio tem um significado especial para os jogadores e torcedores. Quando o time entra em campo com a camisa tricolor e o escudo no peito, é como se carregassem a responsabilidade de mais de 100 anos de história e conquistas. Para os torcedores, o escudo representa orgulho, paixão e o sentimento de pertencimento a uma nação que ultrapassa as fronteiras do Rio Grande do Sul.

Uma das curiosidades mais interessantes sobre o escudo do Grêmio é que ele já foi alvo de várias homenagens e paródias. Em 2006, por exemplo, o escudo do Grêmio foi usado em homenagem ao centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Nessa versão especial, as cores do clube foram substituídas temporariamente pelas cores da bandeira italiana, em uma ação que gerou grande repercussão e emocionou os torcedores de origem italiana.

Outra curiosidade é que, ao longo de sua história, o clube chegou a utilizar variações do escudo para competições específicas. Em alguns torneios internacionais, o clube adicionou estrelas acima do escudo, representando títulos importantes como a Libertadores da América e o Mundial Interclubes.

A Origem da Camisa do Grêmio

Continuando o Lancepédia do Grêmio, a escolha do azul como cor principal foi influenciada por sua associação com o céu e com a nobreza, enquanto o preto foi escolhido para representar a força e a seriedade. O branco, por sua vez, foi incorporado ao uniforme para criar um contraste harmonioso com as demais cores e dar mais destaque ao conjunto. Com essa combinação, o Grêmio se destacou desde cedo nos gramados do Rio Grande do Sul, e a camisa listrada passou a ser um dos maiores símbolos do clube.

Primeiras camisas do Grêmio

O primeiro modelo de camisa do Grêmio era simples, com listras verticais azuis e pretas e sem nenhum escudo estampado. Era uma época em que os clubes de futebol ainda não investiam em materiais de alta qualidade para os uniformes, e as camisas eram feitas de tecidos pesados, o que dificultava o conforto dos jogadores.

A primeira camisa do Grêmio tinha cores diferentes do que estamos habituados a ver nos dias de hoje (Foto: Reprodução)

Com o passar dos anos, a camisa do Grêmio foi se modernizando, tanto em termos de design quanto de tecnologia. Nos anos 1920, por exemplo, o clube introduziu camisas com tecidos mais leves e resistentes, permitindo melhor desempenho em campo. Nessa época, o escudo do clube também passou a ser incorporado ao uniforme, agregando ainda mais valor à camisa tricolor.

Evolução da camisa do Grêmio

Ao longo dos anos, a camisa do Grêmio passou por várias transformações, mas sempre manteve as cores azul, preta e branca como sua base. Na década de 1950, o clube adotou um design mais moderno, com listras mais finas e o escudo centralizado. Esse modelo foi amplamente utilizado durante as décadas seguintes, tornando-se um dos mais reconhecidos entre os clubes brasileiros.

Nos anos 1980, o Grêmio passou a utilizar camisas com designs mais ousados, incorporando detalhes geométricos e novas tecnologias de tecido. Foi nesse período que o clube conquistou seu primeiro título de Copa Libertadores da América, e a camisa tricolor ficou eternizada nas imagens das comemorações.

Modelos comemorativos

Ao longo de sua história, o Grêmio também lançou diversos modelos comemorativos e alternativos de sua camisa. Em 2003, por exemplo, o clube lançou uma camisa especial para celebrar seu centenário, com um design que remetia aos primeiros uniformes do clube. Esse modelo foi um sucesso entre os torcedores e esgotou rapidamente nas lojas.

Além dos modelos comemorativos, o Grêmio também utiliza camisas alternativas para algumas competições e eventos especiais. A camisa branca, por exemplo, é amplamente utilizada como uniforme reserva em jogos fora de casa. Nos últimos anos, o clube também adotou a cor preta em algumas versões alternativas de suas camisas, reforçando a identidade visual e proporcionando maior variedade para os torcedores.

O uniforme de 2024 do Grêmio continua mantendo a tradicionalidade das camisas do clube (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

A camisa do Grêmio vai muito além de ser apenas um uniforme de jogo. Ela representa a paixão da torcida e a identidade do clube, sendo um símbolo de orgulho para os gremistas. Em dias de jogo, é comum ver milhares de torcedores vestidos com a camisa tricolor nas ruas de Porto Alegre e em outros cantos do Brasil, demonstrando seu apoio incondicional ao time.

Além disso, a camisa do Grêmio é um dos itens mais comercializados no mercado de produtos licenciados do clube. Disponível em diversas versões e tamanhos, a camisa é um sucesso de vendas entre torcedores de todas as idades, e frequentemente figura entre os uniformes mais vendidos do futebol brasileiro.

Confira a letra do hino do Grêmio

Até a pé nós iremos

Para o que der e vier

Mas o certo e que nós estaremos

Com o Grêmio onde o Grêmio estiver

Cinquenta anos de glória

Tens imortal tricolor

Os feitos da tua história

Canta o Rio Grande com amor

Nós como bons torcedores

Sem hesitarmos sequer

Aplaudiremos o Grêmio

Aonde o Grêmio estiver

Letra e significado do hino

A letra do hino do Grêmio fala diretamente ao coração dos torcedores. O primeiro verso, "Até a pé nós iremos, para o que der e vier", demonstra a devoção incondicional da torcida ao clube. O verso sugere que, mesmo diante das adversidades, o torcedor gremista estará sempre presente, apoiando o time em todas as situações. Essa mensagem de união e resiliência é o que torna o hino tão poderoso e emocionante para quem o canta.



Outro destaque da letra é a referência ao "imortal", termo que se tornou um dos lemas do clube. A ideia de que o Grêmio é "imortal" reforça a imagem de um time que nunca desiste, mesmo nas situações mais difíceis, e que sempre encontra uma forma de superar os desafios. Isso se tornou uma marca registrada da história do Grêmio, especialmente em momentos de superação nos campeonatos que disputou.

Curiosidades sobre o hino do Grêmio

Embora o hino de Lupicínio seja o mais conhecido e oficial, o Grêmio teve outras canções ao longo de sua história que serviram como hinos. Uma delas, composta no início do século XX, tinha um estilo mais marcial e não conseguiu o mesmo apelo popular que o atual hino. A versão de Lupicínio conseguiu conquistar a massa gremista por sua capacidade de conectar o clube com o povo. Em 1924, Isolino Leal compôs o primeiro hino gremista. O segundo hino foi criado em 1949, após um concurso realizado pelo Grêmio, vencido por Breno Blauth.



Outro ponto curioso é que, na época da composição do hino, Lupicínio já era famoso por suas canções de "dor de cotovelo", que falavam de amores perdidos e desilusões. No entanto, ele mostrou uma faceta completamente diferente ao compor o hino, criando uma música vibrante e otimista, algo que surpreendeu muitos fãs da sua obra.



Mesmo após décadas de sua criação, o hino do Grêmio continua sendo uma peça fundamental na identidade do clube. Em todos os momentos de vitória, o hino é lembrado como uma expressão da garra e determinação do time. Em 2017, por exemplo, quando o Grêmio conquistou a Libertadores da América pela terceira vez, o hino foi uma das canções mais tocadas e cantadas pelos torcedores, reforçando a união entre clube e torcida.



Em eventos oficiais, como a apresentação de novos jogadores e a inauguração de obras no estádio, o hino também marca presença. Isso mostra que, além de ser uma música cantada nos estádios, ele tem um papel cerimonial dentro do clube. As novas gerações de torcedores continuam aprendendo e respeitando o hino como um dos principais símbolos do Grêmio.

Veja a história do mascote do Grêmio

Dando continuidade ao Lancepédia do Grêmio, o Mosqueteiro foi inicialmente apresentado como a mascote do Grêmio na década de 1940, quando o clube decidiu adotar uma figura que representasse sua identidade combativa e sua tradição de superar adversidades. Com traços que remetem à coragem e ao espírito coletivo, a mascote rapidamente caiu no gosto da torcida, que viu nele um reflexo do caráter do time e de sua torcida apaixonada.

O Mosqueteiro é o mascote oficial do Grêmio; Confira a história do personagem (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Primeiras aparições da mascote do Grêmio

A primeira versão oficial do Mosqueteiro do Grêmio apareceu em desenhos nas publicações oficiais do clube e em bandeiras carregadas pelos torcedores. Ao longo dos anos, a imagem do Mosqueteiro foi sendo ajustada para se adequar às novas tecnologias e tendências de design, mas sempre mantendo os elementos principais: o chapéu com penas, a espada e a postura imponente.

Durante os anos 1970 e 1980, a mascote do Grêmio foi utilizado de forma mais ampla em materiais promocionais do clube, aparecendo em panfletos, ingressos e até mesmo em uniformes alternativos. Nessa época, o Mosqueteiro começou a ser associado à ideia de imortalidade, outro lema forte do clube, representando a luta incessante e a capacidade de superar desafios aparentemente impossíveis.

Mosqueteiro moderno

Com o advento da tecnologia e a popularização das mascotes em eventos esportivos ao redor do mundo, o Grêmio decidiu dar uma modernizada na figura do Mosqueteiro. Na década de 1990, o clube apresentou uma versão animada da mascote, que começou a aparecer com mais frequência em eventos, interagindo com a torcida nos dias de jogo. Vestido com o uniforme do clube, o Mosqueteiro simboliza não só a bravura, mas também a união entre o time e seus torcedores.

Em 2013, o Grêmio lançou uma versão tridimensional do Mosqueteiro, que começou a fazer aparições nas redes sociais do clube e em vídeos promocionais. Com um visual mais moderno, a mascote passou a se comunicar diretamente com os torcedores, tornando-se uma figura querida, especialmente entre o público mais jovem.

Confira as principais curiosidades do mascote do Grêmio (Foto: Jeferson Guareze/AGIF)

O Mosqueteiro, mascote do Grêmio, tem uma presença marcante nos jogos do clube. Nas partidas realizadas na Arena do Grêmio, ele costuma entrar em campo antes do início do jogo, saudando a torcida e criando um ambiente de entusiasmo. Seu papel é motivar os torcedores e os jogadores, criando um clima de confiança e determinação.

Além dos jogos, o Mosqueteiro também participa de eventos oficiais do clube, como apresentações de novos jogadores, inaugurações e visitas institucionais. Ele também tem um papel importante em campanhas de marketing e ações sociais promovidas pelo Grêmio, levando a marca do clube a diferentes públicos e contextos.

Curiosidades sobre a mascote do Grêmio

Embora o Mosqueteiro seja a mascote do Grêmio, o clube já teve outras figuras simbólicas ao longo de sua história. Em alguns momentos, principalmente nas décadas de 1960 e 1970, o clube utilizou animais como símbolo de força, mas nenhuma dessas mascotes alternativas ganhou tanta relevância quanto o Mosqueteiro.

Uma curiosidade interessante é que, em 2010, durante as comemorações do centenário do clássico Gre-Nal, o Internacional e o Grêmio lançaram uma campanha conjunta que envolvia as mascotes dos dois clubes. Na ocasião, o Mosqueteiro do Grêmio e o Saci do Internacional apareceram juntos em várias atividades, promovendo a rivalidade sadia e a união entre os torcedores gaúchos.

Roger Machado é um dos maiores ídolos do Grêmio na história (Foto: Lucas Sabino/AGIF)

Os 10 maiores ídolos do Grêmio

O Lancepédia do Grêmio mostra os maiores ídolos da história do clube:

Renato Gaúcho

Renato Gaúcho é o maior ídolo da história do Grêmio. Como jogador, foi fundamental na conquista da Libertadores e do Mundial de 1983. Como técnico, conquistou novamente a Libertadores em 2017, consolidando sua lenda no clube. Jardel

Jardel foi o artilheiro que liderou o Grêmio na conquista da Libertadores de 1995. Com muitos gols e cabeceios certeiros, ele se tornou um dos maiores ídolos da torcida gremista. Danrlei

Danrlei foi o goleiro do Grêmio nas grandes conquistas dos anos 1990, incluindo a Libertadores de 1995. Com defesas importantes, é lembrado como um dos maiores ídolos do Grêmio. Dinho

Dinho, o "Cangaceiro", foi o líder do meio-campo do Grêmio na década de 1990. Com raça e determinação, ajudou o clube a conquistar a Libertadores e o Brasileirão, sendo um dos ídolos mais queridos pela torcida. Hugo de León

O uruguaio Hugo de León foi o capitão do Grêmio na conquista da Libertadores e do Mundial de 1983. Sua liderança e qualidade na zaga o tornaram ídolo eterno do clube. Roger Machado

Roger Machado foi um dos maiores laterais-esquerdos da história do Grêmio. Atuou no clube nos anos 1990, sendo importante em conquistas como a Libertadores de 1995 e alcançando um lugar no hall de ídolos do Grêmio. Tarciso

Tarciso, o "Flecha Negra", foi um dos grandes ídolos do Grêmio nas décadas de 1970 e 1980. Com sua velocidade e faro de gol, ajudou o clube a conquistar títulos importantes, como o Brasileirão de 1981. Paulo Nunes

Paulo Nunes foi um dos grandes atacantes gremistas nos anos 1990. Sua parceria com Jardel e seus gols decisivos o tornaram um dos ídolos do Grêmio. Adílson Batista

Adílson Batista foi um dos grandes zagueiros da história do Grêmio. Atuou no clube nos anos 1990, sendo um dos líderes na conquista da Libertadores de 1995. André Catimba

André Catimba é lembrado pelo seu carisma e pelo gol que garantiu o título gaúcho de 1977. Sua entrega em campo e paixão pelo clube o tornaram um dos ídolos do Grêmio.

Os maiores artilheiros d o Grêmio na história

O Lancepédia do Grêmio mostra os maiores artilheiros do clube:

1 - Alcindo – 229 gols

Alcindo é o maior artilheiro da história do Grêmio, com 229 gols marcados. Atuando nas décadas de 1960 e 1970, ele foi uma verdadeira máquina de fazer gols e ficou conhecido como "Bugre". Alcindo foi peça chave em várias conquistas estaduais e é até hoje um dos maiores ídolos do Tricolor Gaúcho.

2 - Tarciso – 228 gols

Tarciso, o "Flecha Negra", marcou 228 gols pelo Grêmio, sendo o segundo maior artilheiro da história do clube. Atuando nas décadas de 1970 e 1980, ele foi fundamental nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 1983, além de ser ídolo da torcida por sua velocidade e precisão nas finalizações.

Tarcisio 'Flecha Negra' é um dos maiores artilheiros do Grêmio. (Foto: Grêmio)

3 - Gessy – 208 gols

Gessy foi um dos grandes artilheiros do Grêmio nas décadas de 1950 e 1960, com 208 gols. Ele foi uma figura importante no ataque do clube, ajudando o time a conquistar vários títulos estaduais. Gessy é lembrado como um dos maiores goleadores de sua época e uma lenda na história do Grêmio.

4 - Juarez – 204 gols

Juarez, com 204 gols, foi um dos maiores atacantes do Grêmio nas décadas de 1950 e 1960. Ele foi uma peça fundamental no ataque gremista, ajudando o clube a se destacar em competições estaduais e nacionais. Juarez é considerado um dos grandes ídolos do clube e está entre os maiores artilheiros do Grêmio.

5 - Luiz Carvalho – 171 gols

Luiz Carvalho marcou 171 gols pelo Grêmio e foi um dos primeiros grandes ídolos do clube, atuando nas décadas de 1940 e 1950. Ele foi peça fundamental nas conquistas estaduais e seu legado como um dos maiores artilheiros do clube perdura até hoje.

6 - Joãozinho – 135 gols

Joãozinho, com 135 gols, foi um dos grandes nomes do Grêmio nas décadas de 1960 e 1970. Ele era conhecido por sua habilidade em marcar gols decisivos e sua eficiência no ataque. Joãozinho é lembrado como um dos maiores ídolos de sua geração no Grêmio.

7 - Baltazar – 131 gols

Baltazar, o "Artilheiro de Deus", marcou 131 gols pelo Grêmio nas décadas de 1970 e 1980. Ele foi um dos principais jogadores do clube no início dos anos 1980, sendo peça importante na conquista do Campeonato Brasileiro de 1981. Seu faro de gol e carisma fizeram dele um ídolo tricolor.

8 - Milton Kuelle – 129 gols

Milton Kuelle marcou 129 gols pelo Grêmio nas décadas de 1940 e 1950. Ele foi um dos grandes atacantes do clube naquele período e ajudou o time a conquistar títulos estaduais importantes. Sua presença constante no ataque o tornou um dos ídolos históricos do clube.

9 - Foguinho – 127 gols

Foguinho, com 127 gols, foi um dos principais jogadores do Grêmio nas décadas de 1930 e 1940. Ele foi peça chave em várias conquistas do Campeonato Gaúcho e é lembrado por sua habilidade e capacidade de decisão. Foguinho é um dos primeiros grandes ídolos e um dos maiores artilheiros do Grêmio.

10 - Marino – 117 gols

Marino marcou 117 gols e foi um dos principais artilheiros do Grêmio nas décadas de 1950 e 1960. Ele ajudou o time a conquistar vários títulos estaduais e é lembrado como um dos grandes goleadores que passaram pelo Grêmio.

Confira os jogadores com mais títulos pelo Grêmio

O Lancepédia do Grêmio mostra os jogadores com mais títulos na história do clube:

19 títulos: Leôncio Vieira

Jogador do Grêmio de 1955 a 1968, Leôncio Vieira provavelmente é o jogador mais desconhecido da lista, mas é o mais condecorado na história do Grêmio. Atuando em mais de 500 partidas pelo Imortal, o ponta-esquerda conquistou 19 títulos pelo clube, sendo eles sete Campeonatos Gaúchos, 11 Campeonatos Citadinos e um troféu do Campeonato Sul-Brasileiro.

16 títulos: Eurico Lara

Considerado o melhor goleiro do Brasil na década de 1930, Eurico Lara foi tão importante para a história do Grêmio que foi eternizado no hino do clube escrito por Lupicínio Rodrigues. Ao todo, o arqueiro conquistou 16 títulos com a camisa tricolor, sendo eles 11 Campeonatos Citadinos e mais cinco Campeonatos Gaúchos.

12 títulos: Danrlei

Outro goleiro da lista, Danrlei fez parte do incrível elenco do Grêmio que conquistou quase todos os títulos possíveis nos anos 90. Com 12 títulos pelo Imortal durante a sua carreira, o jogador conquistou as taças da Copa Libertadores da América, o Brasileirão, uma Recopa Sul-Americana, além de três Copas do Brasil e cinco Campeonatos Gaúchos.

11 títulos: Roger Machado

Com 11 títulos em sua passagem pelo Grêmio, o lateral - e agora técnico - Roger Machado também fez parte do grande plantel gremista que conquistou a América nos anos 90. Além do troféu da Liberta, Roger ganhou um Campeonato Brasileiro, três Copas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro títulos do Campeonato Gaúcho.

Um dos grandes nomes da história do Grêmio, Mazarópi conquistou 10 títulos com a equipe (Foto: Reprodução)

10 títulos: Mazaropi

O terceiro goleiro do Grêmio nesta lista, Mazarópi conquistou um total de 10 títulos pelo Imortal. Quando defendeu a meta gremista, majoritariamente na década de 1980, ele ganhou uma Libertadores da América, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, seis Campeonatos Gaúchos, além do título mais importante da história do Grêmio, o Mundial de Clubes.

Mais jogos pelo Grêmio

O Lancepédia do Grêmio mostra os jogadores com mais títulos na história do clube:

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Grêmio

1. Tarciso – 723 jogos

Tarciso, conhecido como "Flecha Negra", é o jogador com mais jogos pelo Grêmio, com 723 partidas. Atuando como ponta-direita, ele foi fundamental nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 1983, além de outros títulos importantes.

2. Airton Pavilhão – 601 jogos

Airton Pavilhão, zagueiro, disputou 601 partidas pelo Grêmio. Conhecido por sua solidez defensiva, ele é um dos maiores ídolos da história do clube.

3. Danrlei – 588 jogos

Danrlei, o goleiro que marcou época, jogou 588 vezes pelo Grêmio. Ele é lembrado por suas defesas e por sua paixão pelo clube, sendo um dos grandes ídolos do Tricolor.

4. Leôncio Vieira – 560 jogos

Leôncio Vieira, ponta-esquerda, disputou 560 partidas pelo Grêmio. Ele foi um dos jogadores mais versáteis do clube e é lembrado por seu talento e dedicação.

5. Milton Kuelle – 512 jogos

Milton Kuelle, meio-campista, jogou 512 partidas pelo Grêmio e é reverenciado por sua habilidade no meio-campo, ajudando o clube em várias conquistas.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Grêmio

6. Roger Machado – 505 partidas

Roger Machado, lateral-esquerdo, disputou 505 partidas pelo Grêmio. Ele é conhecido por sua habilidade e por seu comprometimento com o clube.

7. Ancheta – 428 partidas

Ancheta, zagueiro uruguaio, jogou 428 partidas pelo Grêmio. Ele é lembrado por sua técnica e por sua força na defesa.

8. Loivo – 427 partidas

Loivo, ponta-esquerda, disputou 427 partidas pelo Grêmio e marcou muitos gols. Ele é um dos grandes ídolos do clube e é reverenciado pela torcida.

9. Mazaropi – 425 partidas

Mazaropi, goleiro, é lembrado por suas defesas e por seu talento, disputando 425 partidas pelo Grêmio. Ele é um dos maiores ídolos da torcida gremista.

10. João Severiano – 423 partidas

João Severiano, meio-campista, jogou 423 partidas pelo Grêmio. Ele é lembrado por sua dedicação e por sua habilidade em campo.

Esses jogadores representam a garra e a tradição do Grêmio, deixando uma marca duradoura no clube.

Top 5 maiores contratações do Grêmio*

O Lancepédia do Grêmio mostra as contratações mais caras na história do clube:

1. Miller Bolaños – R$ 36,5 milhões (2016)

O equatoriano Miller Bolaños foi contratado em 2016 por R$ 19,4 milhões, vindo do Emelec, do Equador. Ele chegou ao Grêmio com grandes expectativas, após uma passagem de sucesso em seu país. Embora tenha tido um início promissor, com alguns gols importantes, Bolaños não conseguiu manter uma regularidade e acabou sendo negociado posteriormente. Mesmo assim, ele está entre as maiores contratações do Grêmio na história.

2. Jaminton Campaz – R$ 25,76 milhões (2021)

Em 2021, o Grêmio fez um investimento significativo para contratar o colombiano Jaminton Campaz, do Tolima, por R$ 21 milhões. O meia-atacante chegou ao clube com grande expectativa, sendo uma das maiores contratações do Grêmio. Sua contratação visava dar mais dinamismo ao meio-campo gremista, especialmente em competições como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.

3. Franco Cristaldo – R$ 23,70 milhões (2023)

O argentino Franco Cristaldo foi contratado pelo Tricolor Gaúcho em 2023, vindo do Huracán, por um valor recorde de R$ 24 milhões, tornando-se uma das maiores contratações do Grêmio. Cristaldo chegou com a missão de assumir o comando do meio-campo, trazendo criatividade e força ofensiva para a equipe. Sua contratação foi parte da estratégia do Grêmio de apostar em jogadores sul-americanos de destaque para elevar o nível de competitividade do time nas competições nacionais e continentais.

Villasanti é uma das contratações mais cara da história gremista (Foto: Divulgação/Lucas Uebel/Grêmio)

4. Mathías Villasanti – R$ 22,08 milhões (2021)

O paraguaio Mathías Villasanti foi contratado pelo Grêmio em 2021 por R$ 18 milhões, vindo do Cerro Porteño. O volante chegou ao clube para reforçar o meio-campo, trazendo força na marcação e boa distribuição de jogo. Villasanti rapidamente se firmou como titular, tem sido uma peça-chave no esquema tático do time desde sua chegada e está entre as maiores contratações do Grêmio.

5. Cristian Pavón – R$ 19,8 milhões (2024)

Cristian Pavón, atacante argentino com passagem pela seleção de seu país, foi contratado pelo Grêmio em 2024 por R$ 19,8 milhões, vindo do Atlético-MG. Pavón já havia se destacado no Boca Juniors e chegou ao Grêmio para reforçar o ataque, trazendo experiência e velocidade às jogadas ofensivas do time. Ele rapidamente se tornou uma peça importante no elenco tricolor, assumindo a responsabilidade de ser uma das principais referências no setor ofensivo.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).

As 10 maiores vendas do Grêmio

O Lancepédia do Grêmio mostra as vendas mais caras na história do clube:

10º lugar: Bitello - A décima maior venda da história do Grêmio fica com Bitello. O meia foi vendido com 23 anos, na temporada 2023/24, para o futebol russo, para jogar no Dínamo de Moscou, por 10 milhões de euros.

9º lugar: Mário Fernandes - O lateral-direito, Mário Fernandes, é o nono colocado da lista. O atleta foi vendido para o CSKA Moscou, também da Rússia, por 10,5 milhões de euros. Ele fez basicamente toda sua carreira pelo clube, até voltar para jogar no Internacional e depois no Zenit. Ele está sem clube desde julho de 2024.

8º lugar: Vanderson - Outro lateral-direito da lista é Vanderson. Revelado no clube, o atleta foi vendido para o Mônaco na temporada 2021/22, por 11 milhões de euros.

7º lugar: Fernando - Vendido aos 21 anos para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Fernando é a sétima maior venda do Grêmio. O atleta foi comprado por 11 milhões de euros. Ele rodou por Itália, Rússia, China e Turquia, até chegar no Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

6º lugar: Pedro Rocha - A sexta maior venda gremista foi Pedro Rocha. Na temporada 2017/18, aos 22 anos, o atacante foi vendido para o Spartak Moscou por 12 milhões de euros. Atualmente ele está emprestado do Fortaleza ao Criciúma.

5º lugar: Gustavo Nunes - Outro jogador vendido por 12 milhões de euros foi Gustavo Nunes. Comprado pelo Brentford, da Inglaterra na temporada 2024/25, ele é a quinta maior venda da história do Grêmio.

4º lugar: Tetê - O ponta pela direita, Tetê, foi vendido pelo Grêmio ao Shakhtar Donetsk por 15 milhões de euros, na temporada 2018/19, quando tinha apenas 19 anos. Depois de jogar por Lyon, Leicester e Galatasaray, ele foi vendido para o Panathinaikos, onde joga atualmente.]

A terceira maior venda do clube é Pepê, quando se transferiu ao Porto (Foto: Divulgação)

3º lugar: Pepê - Abrindo o pódio da lista, está Pepê. A promessa do Imortal foi vendida para o Porto por 15 milhões de euros, na temporada 2021/22, com 24 anos.

2º lugar: Everton Cebolinha - A segunda maior venda da história do Grêmio é Everton Cebolinha. O jogador das beiradas do campo foi vendido para o Benfica por 20 milhões de euros, mas não obteve muito sucesso na Europa. Atualmente, ele joga pelo Flamengo.

1º lugar: Arthur Melo - A maior venda da história do Grêmio é Arthur Melo. O volante foi vendido para o Barcelona por 31 milhões de euros, na temporada 2018/19, quando tinha 21 anos. Depois de passagem de certo destaque na Catalunha, ele não teve tanto sucesso nos seus clubes seguintes. Comprado pela Juventus, ele rodou por empréstimos por Liverpool e Fiorentina. Ele segue no elenco do time de Turim.

Valor arrecadado pelo clube

Com as vendas feitas pelo Grêmio com esses jogadores, o clube arrecadou um total de 141 milhões de euros.

Top 5 melhores estrangeiros do Grêmio

O Lancepédia do Grêmio mostra os maiores estrangeiros da história do clube:

Hugo de León

Hugo de León, zagueiro uruguaio, foi um dos pilares do Grêmio na conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes em 1983. Com sua liderança em campo, De León se tornou ídolo da torcida gremista, sendo lembrado por sua firmeza defensiva e pela forma como comandava o time. E é um dos maiores estrangeiros do Grêmio.

Atílio Ancheta

Atílio Ancheta, também uruguaio, é um dos maiores defensores da história do Grêmio. Atuando entre os anos 70 e 80, Ancheta era conhecido por sua técnica e capacidade de marcação, ajudando o clube a conquistar títulos estaduais e a se consolidar como uma das forças do futebol brasileiro e virar um dos maiores estrangeiros do Grêmio.

Arce

Francisco Arce, o lateral-direito paraguaio, jogou pelo Grêmio entre 1995 e 1998. Arce se destacou por sua habilidade ofensiva e precisão nas cobranças de falta, contribuindo para títulos importantes como a Libertadores de 1995 e a Recopa Sul-Americana de 1996. Ele é um dos maiores estrangeiros do Grêmio.

Kannemann é um dos maiores ídolos da história recente do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Kannemann

Walter Kannemann, o zagueiro argentino, chegou ao Grêmio em 2016 e se tornou rapidamente um dos grandes ídolos do clube. Conhecido por sua raça e entrega, Kannemann foi peça chave nas conquistas da Libertadores e da Recopa Sul-Americana em 2017. Ele continua a ser uma referência na defesa gremista e é um dos maiores estrangeiros do Grêmio.

Sabella

Alejandro Sabella, o meio-campista argentino, jogou pelo Grêmio no início dos anos 80 e é lembrado por sua habilidade e visão de jogo. Apesar de sua passagem breve, Sabella marcou época e é um dos estrangeiros que até hoje é lembrado pelos torcedores do Grêmio.

Esses jogadores ajudaram a construir o legado dos estrangeiros do Grêmio, trazendo talento e paixão para o clube e deixando uma marca duradoura.

Estrutura do Grêmio

Seguindo com o Lancepédia do Grêmio, O CT do clube dispõe de dois campos oficiais e outros dois campos menores, destinados a treinamentos específicos, incluindo atividades para goleiros. A estrutura também inclui academia, sala de fisioterapia e departamento médico, onde são realizados tratamentos de reabilitação e prevenção de lesões. Além disso, o CT conta com uma piscina térmica e áreas de hidroterapia, utilizadas para recuperação dos jogadores. Na parte administrativa, há salas de diretoria, vestiários para atletas e comissão técnica, além de um refeitório com cozinha industrial para fornecer refeições adequadas ao elenco.

Veja as estruturas do CT do time do Grêmio (Foto: Grêmio)

O prédio central possui áreas de convivência e salas de vídeo e análise de desempenho, onde o time e a comissão técnica revisam estratégias e jogos passados. A construção do CT do Grêmio prioriza o uso de iluminação natural e o aproveitamento da água da chuva, refletindo o compromisso do Tricolor Gaúcho com práticas sustentáveis.

Endereço do CT do Grêmio

Rua João Moreira Maciel, 1000 - Humaitá, Porto Alegre - RS, CEP: 90230-070.

Como chegar ao CT do Grêmio de carro ou transporte público

Localizado a cerca de 10 km do centro de Porto Alegre, o trajeto de carro até o CT do Grêmio leva aproximadamente 20 minutos, dependendo do trânsito. O acesso pode ser feito pela Avenida Castelo Branco, seguindo para a Avenida A. J. Renner, em direção à Arena do Grêmio.

Para quem opta pelo transporte público, há várias linhas de ônibus que saem do centro de Porto Alegre e passam pela região do Humaitá. Além disso, a Estação Anchieta (Trensurb) também oferece fácil acesso ao CT, com uma caminhada de aproximadamente 15 minutos até o local. Com sua localização estratégica, o CT do Grêmio é acessível e proporciona uma estrutura de primeira linha, fundamental para a preparação do time.

Onde comprar ingressos

O Lancepédia do Grêmio também mostra onde podem ser comprados os ingressos aos jogos do clube. Basta comprar de maneira online no site oficial Grêmio Arena Tickets, que oferece uma maneira rápida e segura de garantir a sua entrada nos jogos. No site, é possível escolher o setor desejado, a quantidade de ingressos e realizar o pagamento com cartão de crédito ou débito.

O Grêmio também possui um programa de sócio-torcedor, o Exército Gremista, que oferece descontos nos ingressos e prioridade na compra. Os ingressos são disponibilizados em diferentes etapas, priorizando os associados ao clube:

Primeira Prioridade : Sócios Torcedores Exército Gremista - Diamante.

: Sócios Torcedores Exército Gremista - Diamante. Segunda Prioridade : Sócios Torcedores Exército Gremista - Ouro.

: Sócios Torcedores Exército Gremista - Ouro. Terceira Prioridade : Sócios Torcedores Exército Gremista - Prata.

: Sócios Torcedores Exército Gremista - Prata. Público Geral: Liberação da venda para o público geral, após as prioridades dos sócios.

Os descontos para os sócios podem chegar a até 50% do valor do ingresso, dependendo da categoria do plano. Além disso, para jogos de alta demanda, como clássicos ou partidas decisivas, os sócios têm acesso antecipado à compra, garantindo uma experiência exclusiva.

Pontos de venda presenciais para ingressos do Grêmio

Além da compra online, o Grêmio disponibiliza alguns pontos de venda presencial para que os torcedores possam adquirir seus ingressos, como:

Bilheteria da Arena do Grêmio (Av. Padre Leopoldo Brentano, 110, Humaitá, Porto Alegre) - Disponível nos dias pré-jogo e no dia do evento, até o início da partida.

(Av. Padre Leopoldo Brentano, 110, Humaitá, Porto Alegre) - Disponível nos dias pré-jogo e no dia do evento, até o início da partida. Loja GrêmioMania (Barra Shopping Sul e Rua dos Andradas, Centro) - Realizam a venda de ingressos em horários comerciais durante os dias que antecedem os jogos.

(Barra Shopping Sul e Rua dos Andradas, Centro) - Realizam a venda de ingressos em horários comerciais durante os dias que antecedem os jogos. Quiosque GrêmioMania na Arena - Disponível até a data do evento para compra e retirada de ingressos.

Para a retirada de ingressos adquiridos online, é necessário que o titular apresente o voucher de compra impresso, um documento com foto, e, caso o ingresso seja meia-entrada, o comprovante do direito ao benefício. Os menores de idade precisam estar acompanhados por um responsável, que também deve possuir ingresso para o mesmo setor.

Valores e setores dos ingressos do Grêmio

Os ingressos para os jogos do Grêmio são divididos em vários setores dentro da Arena do Grêmio, cada um com preços específicos e diferentes vantagens para os torcedores. Confira os principais setores e seus respectivos valores médios de 2024:

Arquibancada Norte : R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada).

: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada). Arquibancada Sul : R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada).

: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada). Cadeira Leste Inferior : R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada).

: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada). Cadeira Leste Superior : R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada).

: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada). Camarote Premium: R$ 300,00 (inteira), que inclui serviços de buffet e estacionamento.

Os descontos para os sócios podem variar conforme o setor escolhido, e os ingressos para os camarotes são uma excelente opção para aqueles que buscam mais conforto e uma experiência diferenciada.

Benefícios do programa exército Gremista

O programa de sócio-torcedor do Grêmio, conhecido como Exército Gremista, oferece diversas vantagens, como:

Desconto nos ingressos : Dependendo do plano escolhido, o desconto pode chegar até 50% do valor da entrada.

: Dependendo do plano escolhido, o desconto pode chegar até 50% do valor da entrada. Prioridade de Compra : Sócios do Exército Gremista têm acesso antecipado aos ingressos, garantindo uma vantagem importante em jogos de grande demanda.

: Sócios do Exército Gremista têm acesso antecipado aos ingressos, garantindo uma vantagem importante em jogos de grande demanda. Acesso exclusivo a eventos: Sócios têm a oportunidade de participar de eventos do clube, como encontros com jogadores e lançamento de novos uniformes.

Além dos descontos e da prioridade na compra de ingressos, o programa oferece vantagens como acesso exclusivo a produtos e promoções da Loja GrêmioMania e participação em sorteios para experiências especiais no clube.

Dicas para comprar ingressos do Grêmio

Para garantir uma compra segura e evitar fraudes, é altamente recomendável que os torcedores comprem seus ingressos apenas pelos canais oficiais do Grêmio, como o site Grêmio Arena Tickets e os pontos de venda autorizados. A compra por meio de cambistas ou sites não oficiais pode resultar em ingressos falsificados, o que impedirá o acesso ao estádio no dia do jogo.

É sempre importante se planejar e adquirir os ingressos com antecedência, especialmente para partidas de alta demanda, como clássicos contra o Internacional e jogos de mata-mata em competições como a Libertadores. Assim, você evita filas, imprevistos e garante o seu lugar para apoiar o Tricolor Gaúcho na Arena.

Para mais informações sobre a compra de ingressos do Grêmio, acesse o site oficial de vendas em Grêmio Arena Tickets e fique por dentro de todas as novidades e prazos para garantir seu lugar na torcida.