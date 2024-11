Conheça os técnicos que mais títulos conquistaram pelo Cruzeiro, contribuindo para a trajetória de conquistas e glórias do clube celeste. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







O Cruzeiro é um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro, com uma tradição de conquistas em competições nacionais e internacionais. Ao longo dos anos, vários técnicos ajudaram a construir essa trajetória de sucesso, guiando o clube em momentos decisivos. Abaixo estão os técnicos que mais títulos conquistaram à frente do Cruzeiro.

Veja os 5 técnicos do Cruzeiro com mais títulos

Técnicos do Cruzeiro: 1º Mano Menezes - 4 títulos

Mano Menezes é um dos técnicos mais vitoriosos da história recente do Cruzeiro, com quatro títulos importantes. Ele liderou o clube nas conquistas da Copa do Brasil em 2017 e 2018 e dos Campeonatos Mineiros em 2018 e 2019. A torcida celeste respeita Mano Menezes por seu estilo de jogo equilibrado e por sua contribuição para o sucesso do clube em um período de grandes desafios.

1º Levir Culpi - 4 títulos

Levir Culpi conquistou quatro títulos pelo Cruzeiro, incluindo a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Mineiro em 1998, a Copa Centro-Oeste e a Copa dos Campeões Mineiros em 1999. Levir é lembrado por seu trabalho consistente e por sua habilidade em conduzir o time a conquistas em diferentes competições, consolidando seu nome na história do clube.

3º Matturio Fabbi - 3 títulos

Matturio Fabbi foi um dos primeiros técnicos a marcar a história do Cruzeiro, conquistando três títulos estaduais consecutivos em 1928, 1929 e 1930, todos de forma invicta. Ele é lembrado como um dos responsáveis pelo estabelecimento do Cruzeiro como uma potência no futebol mineiro nas primeiras décadas do clube.

3º Vanderlei Luxemburgo - 3 títulos

Vanderlei Luxemburgo, um dos técnicos mais renomados do futebol brasileiro, conquistou três títulos importantes no Cruzeiro em 2003: o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Luxemburgo é respeitado pela torcida celeste pelo trabalho realizado na "Tríplice Coroa" de 2003, um dos períodos mais memoráveis da história do clube.

3º Marcelo Oliveira - 3 títulos

Marcelo Oliveira também se destacou como técnico do Cruzeiro, conquistando o Campeonato Brasileiro em 2013 e 2014 e o Campeonato Mineiro em 2014. Sob seu comando, o Cruzeiro apresentou um futebol ofensivo e de qualidade, encantando a torcida e levando o clube a duas conquistas consecutivas do Brasileirão.