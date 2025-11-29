Outros notáveis incluem Lula, Telê Santana, e Abel Ferreira, que deixaram suas marcas na história do torneio.

Carlos Bianchi é o principal vencedor, com quatro títulos pelo Boca Juniors e Vélez Sarsfield.

A Copa Libertadores é um torneio de sobrevivência que moldou grandes treinadores.

A Copa Libertadores é, por essência, um torneio de sobrevivência. Pressão, viagens longas, ambientes hostis, decisões dramáticas e jogos que mudam carreiras. Não surpreende que alguns dos maiores treinadores da história do continente tenham construído suas lendas justamente nesse palco. Desde os anos 60, quando o torneio ainda engatinhava, até a era moderna, marcada por análises táticas e supertimes milionários, certos nomes se destacaram por repetir a dose do sucesso. O Lance! apresenta os técnicos com mais títulos de Libertadores.

Entre eles, Carlos Bianchi segue intocado no topo. Mas a lista também reúne brasileiros históricos, como Lula, Telê Santana, Felipão, Paulo Autuori, além da nova geração representada por Abel Ferreira — símbolo da era mais vitoriosa da história recente do Palmeiras.

A seguir, relembramos quem são os maiores campeões da Libertadores dentro da área técnica.

Técnicos com mais títulos de Libertadores

Carlos Bianchi: o soberano da América

Nenhum treinador venceu mais Libertadores que Carlos Bianchi. O argentino é tetracampeão, com campanhas que moldaram a identidade continental de Vélez Sarsfield e Boca Juniors. Em 1994, conduziu o Vélez ao título em uma campanha épica, derrotando o Milan no Intercontinental. No Boca, criou uma das maiores dinastias do futebol sul-americano: títulos em 2000, 2001 e 2003.

Seu estilo combinava disciplina tática, força mental e domínio do vestiário. Bianchi não apenas venceu: marcou época. Bianchi lidera a lista de técnicos com mais títulos de Libertadores.

Osvaldo Zubeldía: o mentor do Estudiantes tríplice campeão

Nos anos 60, o Estudiantes transformou-se no grande "bicho-papão" da América, muito graças a Osvaldo Zubeldía. Ele conquistou três Libertadores consecutivas (1968, 1969 e 1970) com um time que unia técnica, força física e estratégia. Zubeldía introduziu conceitos inovadores para a época, como jogadas ensaiadas, linha de impedimento e uma preparação física diferenciada.

Seu Estudiantes foi tão influente quanto polêmico, mas inegavelmente histórico.

Lula: o comandante das conquistas de Pelé

O Brasil debutou entre os campeões da América pelas mãos de Lula, treinador das campanhas de 1962 e 1963 do Santos de Pelé. Sob seu comando, o clube viveu o auge absoluto da "Era de Ouro", enfrentando e vencendo grandes rivais como Benfica, Boca Juniors e Peñarol.

Lula tinha estrela, mas também sabia administrar um elenco repleto de talentos: Coutinho, Pepe, Zito, Dorval e, claro, Pelé.

Foi o primeiro técnico bicampeão brasileiro da Libertadores.

Telê Santana: futebol-arte elevado ao topo da Libertadores da América

Os anos 90 foram marcados pelo São Paulo de Telê Santana, um dos maiores times da história do futebol brasileiro. Em 1992 e 1993, o Tricolor conquistou a América com um estilo de jogo ofensivo, organizado e esteticamente encantador.

Telê valorizava posse de bola, triangulações e intensidade. Sob sua liderança, o São Paulo tornou-se referência mundial, empilhando títulos continentais e intercontinentais. Para muitos, Telê é não apenas um vencedor — mas um símbolo de excelência.

Luiz Felipe Scolari: o estrategista de decisões da Libertadores

Felipão é sinônimo de mata-mata. E na Libertadores não foi diferente. Conquistou o torneio duas vezes: em 1995, pelo Grêmio, e em 1999, pelo Palmeiras. Suas equipes eram competitivas, intensas e extremamente preparadas emocionalmente para jogos grandes.

Felipão dominava a leitura de momentos do jogo e potencializava jogadores decisivos. Seus títulos o colocam como um dos maiores treinadores brasileiros do século.

Paulo Autuori: de Cruzeiro ao São Paulo, dois títulos incontestáveis

Outro bicampeão brasileiro, Paulo Autuori levantou duas Libertadores com clubes diferentes: Cruzeiro (1997) e São Paulo (2005). No Cruzeiro, comandou uma equipe poderosa, técnica e veloz. No São Paulo, assumiu o time no meio da temporada e o levou ao tri continental em um trabalho de correções rápidas e eficiência máxima.

Autuori é lembrado por sua postura serena, método e capacidade de conduzir grupos de forma equilibrada.

Edgardo Bauza: o técnico das campanhas improváveis

O argentino Edgardo Bauza venceu a Libertadores com dois clubes que nunca haviam sido campeões: LDU Quito, em 2008, e San Lorenzo, em 2014. Seus times eram sólidos defensivamente e extremamente competitivos.

Bauza se especializou em campanhas de superação, derrubando gigantes e construindo times capazes de performar em ambientes adversos — algo vital na Libertadores.

Abel Ferreira: a lenda recente da América

A década de 2020 é marcada pela ascensão de Abel Ferreira, que conduziu o Palmeiras aos títulos de 2020 e 2021, além de outras finais continentais. Suas campanhas foram emblemáticas: mentalidade forte, intensidade tática, variação de esquemas e eficiência em decisões.

Abel se consolidou como o técnico mais influente da nova geração sul-americana, símbolo de uma era alviverde dominante. Em 2025, volta novamente a uma final — com chance real de entrar no top 2 do ranking histórico.

Todos os técnicos campeões da Libertadores