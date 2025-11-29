menu hamburguer
Lancepédia

Técnicos com mais títulos de Libertadores

Conheça os treinadores que dominaram o principal torneio da América do Sul.

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 29/11/2025
07:05
Carlos Bianchi, tetracampeão, segue como o técnico mais vitorioso da história da Copa Libertadores. (Reprodução/Boca Jrs)
Carlos Bianchi, tetracampeão, segue como o técnico mais vitorioso da história da Copa Libertadores. (Reprodução/Boca Jrs)
A Copa Libertadores é, por essência, um torneio de sobrevivência. Pressão, viagens longas, ambientes hostis, decisões dramáticas e jogos que mudam carreiras. Não surpreende que alguns dos maiores treinadores da história do continente tenham construído suas lendas justamente nesse palco. Desde os anos 60, quando o torneio ainda engatinhava, até a era moderna, marcada por análises táticas e supertimes milionários, certos nomes se destacaram por repetir a dose do sucesso. O Lance! apresenta os técnicos com mais títulos de Libertadores.

Entre eles, Carlos Bianchi segue intocado no topo. Mas a lista também reúne brasileiros históricos, como Lula, Telê Santana, Felipão, Paulo Autuori, além da nova geração representada por Abel Ferreira — símbolo da era mais vitoriosa da história recente do Palmeiras.

A seguir, relembramos quem são os maiores campeões da Libertadores dentro da área técnica.

Técnicos com mais títulos de Libertadores

Carlos Bianchi: o soberano da América

Nenhum treinador venceu mais Libertadores que Carlos Bianchi. O argentino é tetracampeão, com campanhas que moldaram a identidade continental de Vélez Sarsfield e Boca Juniors. Em 1994, conduziu o Vélez ao título em uma campanha épica, derrotando o Milan no Intercontinental. No Boca, criou uma das maiores dinastias do futebol sul-americano: títulos em 2000, 2001 e 2003.

Seu estilo combinava disciplina tática, força mental e domínio do vestiário. Bianchi não apenas venceu: marcou época. Bianchi lidera a lista de técnicos com mais títulos de Libertadores.

Osvaldo Zubeldía: o mentor do Estudiantes tríplice campeão

Nos anos 60, o Estudiantes transformou-se no grande "bicho-papão" da América, muito graças a Osvaldo Zubeldía. Ele conquistou três Libertadores consecutivas (1968, 1969 e 1970) com um time que unia técnica, força física e estratégia. Zubeldía introduziu conceitos inovadores para a época, como jogadas ensaiadas, linha de impedimento e uma preparação física diferenciada.

Seu Estudiantes foi tão influente quanto polêmico, mas inegavelmente histórico.

Lula: o comandante das conquistas de Pelé

O Brasil debutou entre os campeões da América pelas mãos de Lula, treinador das campanhas de 1962 e 1963 do Santos de Pelé. Sob seu comando, o clube viveu o auge absoluto da "Era de Ouro", enfrentando e vencendo grandes rivais como Benfica, Boca Juniors e Peñarol.

Lula tinha estrela, mas também sabia administrar um elenco repleto de talentos: Coutinho, Pepe, Zito, Dorval e, claro, Pelé.
Foi o primeiro técnico bicampeão brasileiro da Libertadores.

Telê Santana: futebol-arte elevado ao topo da Libertadores da América

Os anos 90 foram marcados pelo São Paulo de Telê Santana, um dos maiores times da história do futebol brasileiro. Em 1992 e 1993, o Tricolor conquistou a América com um estilo de jogo ofensivo, organizado e esteticamente encantador.

Telê valorizava posse de bola, triangulações e intensidade. Sob sua liderança, o São Paulo tornou-se referência mundial, empilhando títulos continentais e intercontinentais. Para muitos, Telê é não apenas um vencedor — mas um símbolo de excelência.

Luiz Felipe Scolari: o estrategista de decisões da Libertadores

Felipão é sinônimo de mata-mata. E na Libertadores não foi diferente. Conquistou o torneio duas vezes: em 1995, pelo Grêmio, e em 1999, pelo Palmeiras. Suas equipes eram competitivas, intensas e extremamente preparadas emocionalmente para jogos grandes.

Felipão dominava a leitura de momentos do jogo e potencializava jogadores decisivos. Seus títulos o colocam como um dos maiores treinadores brasileiros do século.

Paulo Autuori: de Cruzeiro ao São Paulo, dois títulos incontestáveis

Outro bicampeão brasileiro, Paulo Autuori levantou duas Libertadores com clubes diferentes: Cruzeiro (1997) e São Paulo (2005). No Cruzeiro, comandou uma equipe poderosa, técnica e veloz. No São Paulo, assumiu o time no meio da temporada e o levou ao tri continental em um trabalho de correções rápidas e eficiência máxima.

Autuori é lembrado por sua postura serena, método e capacidade de conduzir grupos de forma equilibrada.

Edgardo Bauza: o técnico das campanhas improváveis

O argentino Edgardo Bauza venceu a Libertadores com dois clubes que nunca haviam sido campeões: LDU Quito, em 2008, e San Lorenzo, em 2014. Seus times eram sólidos defensivamente e extremamente competitivos.

Bauza se especializou em campanhas de superação, derrubando gigantes e construindo times capazes de performar em ambientes adversos — algo vital na Libertadores.

Abel Ferreira: a lenda recente da América

A década de 2020 é marcada pela ascensão de Abel Ferreira, que conduziu o Palmeiras aos títulos de 2020 e 2021, além de outras finais continentais. Suas campanhas foram emblemáticas: mentalidade forte, intensidade tática, variação de esquemas e eficiência em decisões.

Abel se consolidou como o técnico mais influente da nova geração sul-americana, símbolo de uma era alviverde dominante. Em 2025, volta novamente a uma final — com chance real de entrar no top 2 do ranking histórico.

Todos os técnicos campeões da Libertadores

  1. 1960: Roberto Scarone/URU (Peñarol)
  2. 1961: Roberto Scarone/URU (Peñarol)
  3. 1962: Lula (Santos)
  4. 1963: Lula (Santos) - Primeiro bicampeão da Libertadores por um time brasileiro.
  5. 1964: Manuel Giudice/ARG (Independiente)
  6. 1965: Manuel Giudice/ARG (Independiente)
  7. 1966: Roque Máspoli/URU (Peñarol)
  8. 1967: Juan José Pizzuti/ARG (Racing Club)
  9. 1968: Osvaldo Zubeldía/ARG (Estudiantes)
  10. 1969: Osvaldo Zubeldía/ARG (Estudiantes)
  11. 1970: Osvaldo Zubeldía/ARG (Estudiantes)
  12. 1971: Washington Etchemandi/URU (Nacional)
  13. 1972: Pedro Dellacha/ARG (Independiente)
  14. 1973: Humberto Maschio/ARG (Independiente)
  15. 1974: Roberto Ferreiro/ARG (Independiente)
  16. 1975: Pedro Dellacha/ARG (Independiente)
  17. 1976: Zezé Moreira (Cruzeiro)
  18. 1977: Juan Carlos Lorenzo/ARG (Boca Juniors)
  19. 1978: Juan Carlos Lorenzo/ARG (Boca Juniors)
  20. 1979: Luis Cubilla/URU (Olimpia)
  21. 1980: Juan Martín Mujica/URU (Nacional)
  22. 1981: Paulo César Carpeggiani (Flamengo)
  23. 1982: Hugo Bagnulo/URU (Peñarol)
  24. 1983: Valdir Espinosa (Grêmio)
  25. 1984: José Omar Pastoriza/ARG (Independiente)
  26. 1985: José Yudica/ARG (Argentinos Juniors)
  27. 1986: Héctor Veira/ARG (River Plate)
  28. 1987: Oscar Tabárez/URU (Peñarol)
  29. 1988: Roberto Fleitas/URU (Nacional)
  30. 1989: Francisco Maturana/COL (Atlético Nacional)
  31. 1990: Luis Cubilla/URU (Olimpia)
  32. 1991: Mirko Jozić/IUG (Colo-Colo)
  33. 1992: Telê Santana (São Paulo)
  34. 1993: Telê Santana (São Paulo)
  35. 1994: Carlos Bianchi/ARG (Vélez Sársfield)
  36. 1995: Luiz Felipe Scolari (Grêmio)
  37. 1996: Ramón Díaz/ARG (River Plate)
  38. 1997: Paulo Autuori (Cruzeiro)
  39. 1998: Antônio Lopes (Vasco da Gama)
  40. 1999: Luiz Felipe Scolari (Palmeiras)
  41. 2000: Carlos Bianchi/ARG (Boca Juniors)
  42. 2001: Carlos Bianchi/ARG (Boca Juniors)
  43. 2002: Nery Pumpido/ARG (Olimpia)
  44. 2003: Carlos Bianchi/ARG (Boca Juniors)
  45. 2004: Luis Fernando Montoya/COL (Once Caldas)
  46. 2005: Paulo Autuori (São Paulo)
  47. 2006: Abel Braga (Internacional)
  48. 2007: Miguel Ángel Russo/ARG (Boca Juniors)
  49. 2008: Edgardo Bauza/ARG (LDU)
  50. 2009: Alejandro Sabella/ARG (Estudiantes)
  51. 2010: Celso Roth (Internacional)
  52. 2011: Muricy Ramalho (Santos)
  53. 2012: Tite (Corinthians)
  54. 2013: Cuca (Atlético Mineiro)
  55. 2014: Edgardo Bauza/ARG (San Lorenzo)
  56. 2015: Marcelo Gallardo/ARG (River Plate)
  57. 2016: Reinaldo Rueda/COL (Atlético Nacional)
  58. 2017: Renato Gaúcho (Grêmio)
  59. 2018: Marcelo Gallardo/ARG (River Plate)
  60. 2019: Jorge Jesus/POR (Flamengo)
  61. 2020: Abel Ferreira/POR (Palmeiras)
  62. 2021: Abel Ferreira/POR (Palmeiras)
  63. 2022: Dorival Júnior (Flamengo)
  64. 2023: Fernando Diniz (Fluminense)
  65. 2024: Artur Jorge (Botafogo)
  66. 2025: Filipe Luís (Flamengo) ou Abel Ferreira (Palmeiras) - Abel pode se tornar o primeiro tricampeão de Libertadores por um clube brasileiro.

