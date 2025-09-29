A longevidade de Renato no cargo é rara no futebol brasileiro, refletindo confiança da diretoria e torcida.

Ele ganhou a Copa do Brasil, a Copa Libertadores de 2017 e a Recopa Sul-Americana de 2018.

Renato Portaluppi é o técnico com mais jogos na história do Grêmio, totalizando 542 partidas.

O Grêmio é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e sul-americano. Sua história está ligada a títulos marcantes, como a conquista da Libertadores, do Mundial e de diversos Brasileirões e Copas do Brasil. Dentro desse caminho vitorioso, os treinadores também tiveram papel fundamental, conduzindo o Tricolor em momentos decisivos. O Lance! apresenta o técnico com mais jogos na história do Grêmio.

Ao longo das décadas, o clube contou com técnicos de diferentes estilos, que souberam traduzir em campo a garra e a competitividade características do Grêmio. Alguns tiveram passagens curtas, mas impactantes, enquanto outros alcançaram a marca da longevidade e construíram uma relação de identidade com a torcida.

Entre todos, um nome se destaca de forma incontestável: Renato Portaluppi. Ídolo como jogador e como treinador, ele é o recordista de jogos no comando do Tricolor Gaúcho. Sua liderança e seu carisma fizeram dele um símbolo da história recente do clube.

Mas além de Renato, outros técnicos também escreveram capítulos importantes no banco de reservas, reforçando a tradição gremista de lutar sempre por títulos e grandes campanhas.

Técnico com mais jogos na história do Grêmio

Renato Portaluppi, conhecido como Renato Gaúcho, é o técnico com mais jogos da história do Grêmio, com 542 partidas oficiais. Sua trajetória como treinador começou em 2010, mas foi em 2016 que se consolidou ao retornar ao clube e liderar a conquista da Copa do Brasil.

Em seguida, Renato escreveu seu nome definitivamente na história gremista ao conquistar a Copa Libertadores de 2017 e a Recopa Sul-Americana de 2018, além de títulos estaduais. Sua longevidade no cargo quebrou paradigmas no futebol brasileiro, onde é raro ver técnicos permanecendo tanto tempo em um mesmo clube.

Outros nomes históricos no banco de reservas

Além de Renato, o Grêmio teve outros treinadores marcantes:

Luiz Felipe Scolari (Felipão) – multicampeão pelo clube, incluindo a Libertadores de 1995 e a Copa do Brasil do mesmo ano. Valdir Espinosa – responsável por um dos maiores feitos do Grêmio, conquistando a Libertadores e o Mundial de 1983. Tite – campeão da Copa do Brasil de 2001, ajudou a manter o Grêmio em alto nível no cenário nacional. Oswaldo Rolla (Foguinho) – ícone histórico dos anos 1950 e 1960, importante na formação de gerações vitoriosas.

O peso da longevidade no Grêmio

A marca de 542 jogos de Renato Portaluppi reflete não apenas a confiança da diretoria e da torcida, mas também o impacto que ele teve em resultados. Sua permanência de anos à frente do Tricolor é rara em um futebol de constantes trocas e pressões imediatas.

No Grêmio, os recordistas de jogos no banco simbolizam muito mais do que estatísticas: representam identidade, paixão e conquistas. Renato Portaluppi, como jogador e treinador, encarna esse espírito e reforça o peso da história gremista no futebol mundial.