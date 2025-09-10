Primeiro jogador estrangeiro do Grêmio; veja quem foi e o ano

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense foi fundado em 15 de setembro de 1903, em Porto Alegre, e rapidamente se consolidou como uma das potências do futebol gaúcho. Nos seus primeiros anos, o clube rivalizava com equipes locais e se destacava pela organização e competitividade. O Lance! te conta quem foi o primeiro jogador estrangeiro do Grêmio.

Na década de 1930, o futebol brasileiro começava a se profissionalizar. O Rio Grande do Sul acompanhava esse processo, com disputas cada vez mais intensas entre Grêmio e Internacional, além de outros clubes da capital e do interior. Foi nesse contexto, em 1935, que o Grêmio contou com o uruguaio José Leandro Andrade, nome consagrado no futebol mundial, que entrou para a história como o primeiro estrangeiro a vestir a camisa tricolor.

Quem foi José Leandro Andrade, o primeiro jogador estrangeiro do Grêmio

Nascido em 1901, José Leandro Andrade foi um dos maiores jogadores uruguaios de sua época. Meio-campista elegante e talentoso, conquistou prestígio internacional ao participar da seleção uruguaia campeã olímpica em 1924 (Paris) e 1928 (Amsterdã), além de vencer a primeira Copa do Mundo da FIFA, em 1930, disputada no Uruguai.

Apelidado de “La Maravilla Negra”, Andrade foi reconhecido como um dos maiores jogadores de sua geração, ícone de habilidade e visão de jogo. Sua vinda ao Grêmio em 1935 foi um marco, não apenas por sua qualidade técnica, mas também porque simbolizava a entrada do clube no cenário internacional do futebol.

A chegada de Andrade ao Grêmio

A contratação de Andrade em 1935 surpreendeu os torcedores da época. Trazer para Porto Alegre um campeão mundial e olímpico representava um salto de ambição para o clube. O Grêmio mostrava que estava disposto a competir em outro patamar, reforçando sua imagem como potência esportiva não apenas no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil.

A presença de Andrade dava prestígio e atraía olhares. O Grêmio não contava apenas com mais um jogador estrangeiro: trazia um dos nomes mais importantes do futebol mundial, alguém que já havia escrito páginas decisivas da história do esporte.

O impacto simbólico da sua presença

Ser o primeiro estrangeiro do Grêmio já garantiria a Andrade um lugar especial na memória tricolor. Mas sua trajetória amplificava esse pioneirismo. Ele não era apenas um jogador de fora: era um campeão internacional, figura respeitada em todo o mundo, que aportava em Porto Alegre para vestir a camisa gremista.

Essa condição reforçou a ideia de que o clube gaúcho sempre teve vocação para ser grande. Andrade foi a representação prática de que o Grêmio não se limitava às fronteiras locais, mas já buscava referências no mais alto nível do futebol.

O legado de José Leandro Andrade no Grêmio

Mesmo que sua passagem tenha sido breve, a memória de Andrade no Grêmio permanece associada ao pioneirismo. Ele foi o primeiro estrangeiro da história tricolor, e seu nome aparece em registros oficiais, enciclopédias e pesquisas sobre os primórdios da internacionalização do elenco gremista.

A lembrança de Andrade é também a lembrança de um tempo em que o futebol brasileiro e sul-americano começava a se estruturar de forma mais profissional, e em que clubes ousavam trazer jogadores de destaque internacional. O Grêmio foi parte desse movimento e entrou para a história ao contar com “La Maravilla Negra” como seu primeiro estrangeiro.