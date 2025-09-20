Grêmio é um dos clubes mais tradicionais do Brasil.

O Grêmio é um dos clubes mais tradicionais do Brasil e da América do Sul. Reconhecido pela garra e competitividade, o Tricolor gaúcho coleciona campanhas históricas em que se manteve por longos períodos sem derrota. Essas invencibilidades atravessaram décadas, sempre associadas a grandes conquistas, seja no cenário estadual, nacional ou internacional. O Lance! relembra as maiores invencibilidades da história do Grêmio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Do lendário time de 1991, que dominou o Olímpico com uma sequência de respeito, às invencibilidades que pavimentaram os títulos da Libertadores de 1995 e 2017, o clube deixou gravado na memória de sua torcida que é capaz de enfrentar qualquer adversário e permanecer de pé.

Essas séries invictas não são apenas números: representam o espírito de luta que faz do Grêmio um verdadeiro Imortal.

Maiores invencibilidades da história do Grêmio

O domínio no Olímpico em 1991

Um dos períodos mais lembrados de invencibilidade do Grêmio aconteceu em 1991, quando a equipe chegou a 26 jogos sem perder dentro do Estádio Olímpico. O fator casa sempre foi determinante para o clube, e naquela temporada a mística do Olímpico se confirmou em números.

continua após a publicidade

Essa série foi construída em um momento de retomada do protagonismo, mostrando a força do Grêmio diante de adversários nacionais e consolidando sua fama de clube extremamente difícil de ser batido em Porto Alegre.

Libertadores de 1995: o caminho até a glória

Outro grande momento de invencibilidade ocorreu em 1995, ano em que o Grêmio conquistou a Copa Libertadores da América. Durante aquela campanha, a equipe ficou 11 jogos invicta, vencendo rivais tradicionais e construindo um dos títulos mais marcantes de sua história.

continua após a publicidade

A solidez defensiva e a força coletiva, características de Luiz Felipe Scolari, foram determinantes para que o Grêmio sustentasse a sequência invicta e erguesse a taça continental pela segunda vez em sua história.

Libertadores de 2017: a volta do Grêmio ao topo

Mais de duas décadas depois, o Grêmio voltou a repetir a fórmula. Em 2017, sob o comando de Renato Portaluppi, o time chegou ao tricampeonato da Libertadores e, ao longo da campanha, somou 12 jogos sem perder na competição.

A invencibilidade se traduziu em vitórias expressivas fora de casa e na manutenção da força como mandante na Arena. Craques como Luan, Arthur e Pedro Rocha comandaram um elenco que recuperou o prestígio internacional do clube.

Invencibilidades no Gauchão e em torneios nacionais

Além dos grandes marcos internacionais, o Grêmio também registrou invencibilidades expressivas no Campeonato Gaúcho, competição em que frequentemente emendou sequências de mais de 15 jogos sem derrota, refletindo a hegemonia estadual em diferentes períodos.

No Brasileirão, o clube também teve marcas relevantes, sobretudo nas décadas de 1980 e 1990, quando viveu fases de grande estabilidade. Ainda que não tenham superado os recordes históricos, essas séries reforçam a imagem do Grêmio como clube competitivo em qualquer contexto.