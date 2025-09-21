Maior invencibilidade foi em 1977, com 26 jogos sem derrotas.

Atlético Mineiro é um dos clubes mais tradicionais do Brasil.

O Atlético Mineiro é um dos clubes mais tradicionais do Brasil e tem em sua história uma série de campanhas marcadas por invencibilidades. Essas sequências revelam a capacidade do Galo de sustentar regularidade e competitividade diante de diferentes gerações de rivais, seja em torneios estaduais, nacionais ou internacionais. O Lance! relembra as maiores invencibilidades da história do Atlético Mineiro.

Do timaço dos anos 1970, que encantava pela força ofensiva, até o campeão da Libertadores de 2013, imortalizado pela torcida, o Atlético acumulou períodos sem perder que se transformaram em símbolos da grandeza alvinegra. As invencibilidades do clube estão diretamente ligadas a títulos, mas também a fases de afirmação de identidade, quando o Galo mostrava ao país inteiro sua força e raça.

Maiores invencibilidades da história do Atlético Mineiro

O recorde de 1977

O maior período de invencibilidade do Atlético-MG aconteceu em 1977, quando o clube emendou 26 jogos sem derrota. Essa sequência foi construída em um contexto especial: o Galo tinha um dos times mais fortes do Brasil, liderado por Reinaldo, Cerezo e outros craques.

Embora não tenha conquistado o título brasileiro daquele ano, a invencibilidade de 1977 ficou marcada na memória alvinegra como símbolo de um elenco que jogava bonito e impunha respeito. Foi uma fase que consolidou o Atlético como potência nacional e colocou sua torcida entre as mais apaixonadas do país.

Invencibilidades no Campeonato Mineiro

No cenário estadual, o Atlético Mineiro também coleciona longas invencibilidades. Em várias edições do Campeonato Mineiro, especialmente entre os anos 1970 e 1990, o clube emendou séries de 15 a 20 jogos sem perder, sustentando a hegemonia regional.

Essas invencibilidades não apenas garantiram títulos estaduais, mas também reforçaram a mística do Galo como clube dominante dentro de Minas Gerais, consolidando rivalidades intensas com Cruzeiro e América-MG.

Libertadores de 2013: invencibilidade no Horto

Em 2013, ano em que o Atlético conquistou sua primeira Copa Libertadores da América, uma nova marca se tornou histórica: a invencibilidade no Estádio Independência. Ao longo daquela campanha, o Galo somou 8 jogos sem derrota em casa, incluindo viradas épicas contra Tijuana e o próprio Olimpia, na final.

A força no Horto foi determinante para o título continental e transformou a invencibilidade no estádio em um dos símbolos da conquista mais importante da história atleticana.

Invencibilidades recentes do Atlético Mineiro no Brasileirão

Na era dos pontos corridos, o Atlético também protagonizou boas sequências invictas. Em 2021, ano do bicampeonato brasileiro, o clube acumulou 18 jogos sem perder, mostrando solidez e equilíbrio sob o comando de Cuca.

Outras séries relevantes aconteceram em 2012 e 2015, anos em que o Atlético figurou entre os melhores do país e mostrou a capacidade de manter regularidade ao longo do campeonato. Essas invencibilidades modernas reforçam a tradição competitiva do Galo em torneios de pontos corridos.

Outras séries marcantes do Atlético Mineiro

Além das já citadas, o Atlético Mineiro protagonizou: