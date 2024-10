Fluminense x Vasco: quem venceu mais o Clássico dos Gigantes?

Fluminense x Vasco é um dos maiores clássicos do futebol nacional. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 06:49 • São Paulo

O confronto entre Fluminense x Vasco, conhecido como o Clássico dos Gigantes, é um dos duelos mais importantes e tradicionais do futebol carioca. Ao longo das décadas, esses dois clubes construíram uma rivalidade intensa, protagonizando jogos emocionantes que marcaram a história do futebol no Rio de Janeiro. Com grandes torcidas e muita tradição, Fluminense e Vasco já se enfrentaram em 379 partidas, com uma leve vantagem para o Vasco em número de vitórias.

O Vasco venceu 149 vezes, enquanto o Fluminense conquistou 121 vitórias. O clássico também conta com 109 empates, refletindo o equilíbrio e a competitividade deste duelo histórico. Em termos de gols, o Vasco tem vantagem com 536 gols, enquanto o Fluminense marcou 496 vezes.

A história do Clássico dos Gigantes

O Clássico dos Gigantes, entre Fluminense x Vasco, começou a ser disputado em 1923 e, desde então, se consolidou como um dos maiores confrontos do futebol carioca. Os jogos entre Fluminense e Vasco costumam ser marcados por grande intensidade e por decisões importantes. Uma das partidas mais emblemáticas desse clássico aconteceu na final do Campeonato Carioca de 1984, quando o Fluminense venceu o Vasco e conquistou o título estadual.

Outro momento memorável foi a final da Copa João Havelange de 2000, em que o Vasco superou o Fluminense em uma virada épica para se sagrar campeão. Esses jogos decisivos aumentaram ainda mais a rivalidade entre os dois clubes, tornando o Clássico dos Gigantes um dos mais esperados do calendário futebolístico.

Quem venceu mais entre Fluminense x Vasco?

O Vasco tem uma vantagem no confronto direto, com 149 vitórias, enquanto o Fluminense venceu 121 vezes. Os 109 empates mostram como o clássico é marcado pelo equilíbrio e pela imprevisibilidade. Cada novo jogo entre Fluminense e Vasco é cercado de expectativas, e qualquer vitória tem um peso especial para ambos os clubes.

Estatísticas do Clássico dos Gigantes

Os números do Fluminense x Vasco mostram a grandeza do clássico:

Vitórias do Vasco: 149

Vitórias do Fluminense: 121

Empates: 109

Gols do Vasco: 536

Gols do Fluminense: 496

A importância de Fluminense x Vasco

O Clássico dos Gigantes vai além dos títulos e dos troféus. Ele representa a disputa direta entre dois dos maiores clubes do Rio de Janeiro, com uma rivalidade que transcende os gramados. Para os torcedores, cada clássico é uma batalha, e a vitória significa muito mais do que apenas três pontos. O Fluminense x Vasco é um espetáculo do futebol brasileiro, proporcionando grandes momentos e jogadas inesquecíveis.