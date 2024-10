Flamengo x Botafogo: quem venceu o Clássico da Rivalidade?

Flamengo e Botafogo é um dos clássicos de maior rivalidade no Brasil. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 09:31 • São Paulo

O Flamengo x Botafogo, também conhecido como Clássico da Rivalidade, é um dos confrontos mais antigos do futebol carioca. A rivalidade entre os dois clubes é histórica e remonta a tempos em que o futebol começava a ganhar popularidade no Brasil. Desde o primeiro encontro em 1913, Flamengo e Botafogo já se enfrentaram em diversas competições, sempre com grande intensidade e emoção.

No total, o Flamengo venceu 143 vezes, enquanto o Botafogo saiu vitorioso em 116 ocasiões. O clássico também registra 124 empates. Em termos de gols, o Flamengo tem vantagem, com 584 gols, enquanto o Botafogo marcou 539 vezes. O Clássico da Rivalidade entre Flamengo x Botafogo é um dos mais tradicionais do Brasil.

A história do Clássico da Rivalidade

O Clássico da Rivalidade, entre Flamengo x Botafogo, tem suas raízes no início do futebol carioca. Flamengo e Botafogo começaram a se enfrentar no começo do século XX, e desde então, a rivalidade cresceu exponencialmente. Um dos momentos mais marcantes desse clássico aconteceu em 1989, quando o Botafogo quebrou um longo jejum de títulos estaduais ao vencer o Flamengo por 1 a 0, em uma final memorável.

Quem venceu mais entre Flamengo x Botafogo?

O Flamengo tem uma vantagem no histórico do clássico, com 143 vitórias, enquanto o Botafogo venceu 116 vezes. Os 124 empates mostram o equilíbrio desse confronto, que é sempre marcado por jogos muito disputados.

Estatísticas do Clássico da Rivalidade

Os números do Flamengo x Botafogo revelam a competitividade entre as duas equipes:

Vitórias do Flamengo: 143

Vitórias do Botafogo: 116

Empates: 124

Gols do Flamengo: 584

Gols do Botafogo: 539

A importância de Flamengo x Botafogo

O Clássico da Rivalidade, entre Flamengo x Botafogo, é mais do que um simples jogo de futebol. Ele é um confronto que mexe com a paixão de torcedores de ambos os lados e sempre proporciona grandes momentos. Seja em uma final de campeonato ou em uma partida da fase de grupos, Flamengo e Botafogo sempre protagonizam duelos emocionantes. O clássico é uma celebração do futebol carioca e uma demonstração de como a rivalidade pode ser intensa e emocionante.