Arremesso lateral no futebol: entenda a regra das duas mãos

O jogador deve lançar a bola acima da cabeça com os pés no chão e voltado para o campo.

O arremesso lateral no futebol deve ser feito com duas mãos para manter o equilíbrio da disputa.

O arremesso lateral é uma das formas mais frequentes de reinício de jogo no futebol. Apesar de parecer simples à primeira vista, essa reposição obedece a regras técnicas muito específicas. Uma delas chama bastante atenção: a obrigatoriedade de usar as duas mãos para lançar a bola. Segundo as regras do futebol estabelecidas pela IFAB e seguidas pela FIFA, o jogador deve executar o arremesso com as duas mãos acima da cabeça, mantendo os dois pés no chão, voltado para o campo e no local onde a bola saiu. O Lance! responde por que o arremesso lateral no futebol tem que ser com as duas mãos?

Por que o arremesso lateral no futebol tem que ser com as duas mãos?

Essa exigência tem um propósito claro: preservar o equilíbrio da disputa. Permitir o uso de apenas uma mão abriria margem para vantagens indevidas, alteraria o padrão técnico da jogada e dificultaria a aplicação de uma regra universal em diferentes níveis de competição. A obrigatoriedade do uso das duas mãos traz uniformidade ao esporte, assegura a previsibilidade das reposições e mantém a integridade do jogo.

O que diz a regra

De acordo com a Regra 15 das Leis do Jogo, o arremesso lateral deve cumprir os seguintes requisitos técnicos:

A bola deve ser lançada com as duas mãos; O lançamento deve ser feito de forma contínua e uniforme, por trás e por cima da cabeça; Os dois pés do jogador devem estar em contato com o chão, seja sobre a linha lateral ou fora dela; O jogador deve estar voltado para o campo de jogo; O arremesso deve ser executado do local onde a bola saiu, sem avanço irregular.

Caso qualquer desses critérios seja descumprido, o árbitro deve interromper a cobrança e conceder a posse de bola ao time adversário, que fará novo arremesso no mesmo local.

Por que o uso das duas mãos é obrigatório?

A exigência de que a bola seja lançada com as duas mãos visava impedir que o arremesso lateral se transforme em uma jogada de desequilíbrio técnico. Se fosse permitido usar apenas uma mão, jogadores com mais força física poderiam transformar o lateral em um lançamento longo, com potencial para cruzar a bola até a grande área adversária, em praticamente qualquer ponto do campo. Porém, é algo que já vemos acontecer hoje em dia, mesmo com as duas mãos.

Esse tipo de vantagem poderia alterar o espírito do jogo, transformando reposições em lances com alto grau de imprevisibilidade e risco. O uso das duas mãos obriga o jogador a realizar um movimento simétrico, reduzindo a força do lançamento e limitando sua trajetória — o que favorece o equilíbrio entre ataque e defesa.

continua após a publicidade

Técnicas e variações

Mesmo com todas as limitações, jogadores criativos conseguem variar o tipo de lançamento dentro do que permite a regra. Alguns utilizam laterais curtos para reiniciar rapidamente o jogo; outros fazem uso de laterais longos em jogadas ensaiadas perto da área. Há até atletas especializados em lançar a bola com enorme distância, desde que respeitando o movimento correto com as duas mãos.

Além disso, equipes podem criar jogadas coreografadas com movimentos simultâneos dos atacantes para confundir a defesa adversária. Nesse contexto, o lateral passa a ser uma ferramenta tática, mas sempre dentro dos limites regulamentares.