Feola é reconhecido por sua disciplina e pela relação de respeito e confiança com o clube e torcida.

Ele foi campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1958 e consolidou a identidade vencedora do Tricolor.

Vicente Feola é o técnico com mais jogos na história do São Paulo, totalizando 555 partidas.

O São Paulo é um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro e mundial. Sua trajetória centenária foi construída com títulos nacionais, conquistas internacionais e ídolos que se tornaram símbolos para várias gerações. Mas, além dos craques dentro de campo, os técnicos também tiveram papel fundamental nessa história. O Lance! apresenta o técnico com mais jogos na história do São Paulo.

Ao longo das décadas, o Tricolor contou com treinadores de estilos variados, que souberam conduzir o clube em diferentes fases. Alguns ficaram marcados por títulos inesquecíveis, enquanto outros alcançaram recordes de permanência e de jogos no banco de reservas.

Entre todos, um nome ocupa o posto mais alto: Vicente Feola. O treinador, que também foi campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1958, é o técnico com mais partidas no comando do São Paulo. Sua marca de 555 jogos consolidou uma relação de respeito e confiança entre o clube e seu torcedor.

Além de Feola, outros técnicos também construíram capítulos importantes na história são-paulina, reforçando a tradição do clube em valorizar trabalhos de longo prazo e conquistas marcantes.

Técnico com mais jogos na história do São Paulo

Vicente Feola dirigiu o São Paulo em 555 partidas oficiais, sendo o maior recordista da história do clube. Ele foi o responsável por importantes campanhas no futebol paulista e brasileiro, comandando times que ajudaram a consolidar a identidade vencedora do Tricolor.

Feola também projetou o São Paulo no cenário nacional, preparando o clube para o ciclo de crescimento que viria nas décadas seguintes. Sua disciplina e visão de jogo marcaram uma era, e sua ligação com o Tricolor permanece como um dos maiores legados da história do Morumbi.

Outros nomes históricos no banco de reservas

Além de Feola, o São Paulo também teve outros técnicos de enorme importância:

Telê Santana – ídolo eterno, campeão da Libertadores e do Mundial em 1992 e 1993, responsável por um dos maiores times da história do futebol brasileiro. Muricy Ramalho – multicampeão brasileiro (2006, 2007 e 2008), consolidando uma era de hegemonia nacional. Cuca – em diferentes passagens, participou de reconstruções do elenco e ajudou o clube em momentos decisivos. Dorival Júnior – campeão da Copa do Brasil em 2023, devolvendo ao São Paulo um título inédito e marcante.

O peso da longevidade no São Paulo

O recorde de 555 jogos de Vicente Feola simboliza uma era de estabilidade e confiança. Em um futebol no qual treinadores dificilmente permanecem tanto tempo em um mesmo clube, sua trajetória se torna ainda mais relevante.

Para o São Paulo, esses recordes não são apenas estatísticas: eles representam a construção de uma identidade vencedora e de uma tradição que transcende gerações. Feola abriu caminho, e outros técnicos deram continuidade a uma história que faz do Tricolor um dos maiores clubes do planeta.