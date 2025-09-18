menu hamburguer
Maiores invencibilidades da história do São Paulo

O Tricolor já protagonizou campanhas memoráveis, com longas invencibilidades.

Torcida do Sao Paulo durante partida contra Botafogo no estadio Morumbi pelo campeonato Copa Libertadores 2024. Foto: Marcello Zambrana/AGIF
O São Paulo de 2007 é dono de uma das maiores invencibilidades do clube no Brasileirão. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
São Paulo (SP)
Dia 18/09/2025
07:12
O São Paulo é um dos clubes mais vitoriosos do Brasil e acumula recordes de peso em diferentes competições. Ao longo de sua história, o Tricolor construiu invencibilidades que ajudaram a pavimentar títulos e a consolidar sua imagem como uma das maiores potências do futebol sul-americano. O Lance! relembra as maiores invencibilidades da história do São Paulo.

De campanhas históricas nos anos 1930 a marcas recentes em torneios nacionais e continentais, o clube sempre demonstrou consistência e regularidade. As invencibilidades tricolores atravessam gerações, destacando desde os pioneiros que moldaram o futebol paulista até elencos multicampeões no cenário internacional.

Essas séries invictas representam não apenas números, mas capítulos de hegemonia e competitividade que definem a essência do São Paulo.

Maiores invencibilidades da história do São Paulo

O recorde histórico de 1931

O maior período de invencibilidade do São Paulo aconteceu em 1931, quando o clube somou 37 jogos sem perder. Naquele tempo, o futebol ainda estava em fase de profissionalização, mas o Tricolor já mostrava sua força em São Paulo, dominando rivais locais e estabelecendo uma marca que, até hoje, é lembrada como a maior da história do clube.

Essa sequência foi fundamental para firmar a presença do São Paulo no cenário esportivo paulista, ajudando a construir sua reputação como uma equipe competitiva desde os primeiros anos de sua existência.

Invencibilidades no Campeonato Paulista

No Paulistão, competição que moldou a tradição do clube, o São Paulo também acumulou séries invictas expressivas. Entre os anos 1970 e 1980, em especial, o Tricolor emendou longas sequências sem derrota que o levaram a disputar títulos estaduais em campanhas memoráveis.

Essas invencibilidades, construídas em um torneio tradicionalmente equilibrado, reforçam a solidez histórica do São Paulo no futebol paulista, em que rivalizava diretamente com Corinthians, Palmeiras e Santos.

Brasileirão e era dos pontos corridos

No Campeonato Brasileiro, especialmente a partir da década de 2000, o São Paulo voltou a registrar invencibilidades que entraram para a história. Em 2007, ano em que conquistou o segundo de seus três títulos seguidos, a equipe alcançou 18 jogos sem perder, sustentando um padrão de competitividade que a transformou em referência da era dos pontos corridos.

Ao longo de diferentes temporadas, o Tricolor também acumulou séries de 10 a 15 jogos invictos, reforçando sua imagem de clube difícil de ser batido em torneios longos.

São Paulo na Libertadores e campanhas continentais

O São Paulo também construiu invencibilidades marcantes na Copa Libertadores. Durante a década de 1990, quando levantou os troféus de 1992 e 1993, emendou longas séries sem derrota no Morumbi, que se tornou um verdadeiro caldeirão para adversários sul-americanos.

Mais recentemente, em campanhas como a de 2005, quando foi tricampeão, o clube voltou a registrar invencibilidades importantes, sustentando a tradição de força internacional.

Outras séries relevantes do São Paulo

Além das grandes marcas já citadas, o São Paulo ainda protagonizou:

  1. Invencibilidades de mais de 20 jogos em torneios amistosos internacionais nos anos 1950 e 1960, período em que se projetava fora do Brasil.
  2. Séries consistentes em casa no Morumbi, que durante décadas foi palco de longos períodos sem derrota, especialmente em competições continentais.
  3. Clássicos invictos contra rivais paulistas em diferentes décadas, em que o Tricolor conseguiu se impor e sustentar superioridade em confrontos diretos.

