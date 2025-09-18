Maiores invencibilidades da história do São Paulo
O Tricolor já protagonizou campanhas memoráveis, com longas invencibilidades.
O São Paulo é um dos clubes mais vitoriosos do Brasil e acumula recordes de peso em diferentes competições. Ao longo de sua história, o Tricolor construiu invencibilidades que ajudaram a pavimentar títulos e a consolidar sua imagem como uma das maiores potências do futebol sul-americano. O Lance! relembra as maiores invencibilidades da história do São Paulo.
De campanhas históricas nos anos 1930 a marcas recentes em torneios nacionais e continentais, o clube sempre demonstrou consistência e regularidade. As invencibilidades tricolores atravessam gerações, destacando desde os pioneiros que moldaram o futebol paulista até elencos multicampeões no cenário internacional.
Essas séries invictas representam não apenas números, mas capítulos de hegemonia e competitividade que definem a essência do São Paulo.
Maiores invencibilidades da história do São Paulo
O recorde histórico de 1931
O maior período de invencibilidade do São Paulo aconteceu em 1931, quando o clube somou 37 jogos sem perder. Naquele tempo, o futebol ainda estava em fase de profissionalização, mas o Tricolor já mostrava sua força em São Paulo, dominando rivais locais e estabelecendo uma marca que, até hoje, é lembrada como a maior da história do clube.
Essa sequência foi fundamental para firmar a presença do São Paulo no cenário esportivo paulista, ajudando a construir sua reputação como uma equipe competitiva desde os primeiros anos de sua existência.
Invencibilidades no Campeonato Paulista
No Paulistão, competição que moldou a tradição do clube, o São Paulo também acumulou séries invictas expressivas. Entre os anos 1970 e 1980, em especial, o Tricolor emendou longas sequências sem derrota que o levaram a disputar títulos estaduais em campanhas memoráveis.
Essas invencibilidades, construídas em um torneio tradicionalmente equilibrado, reforçam a solidez histórica do São Paulo no futebol paulista, em que rivalizava diretamente com Corinthians, Palmeiras e Santos.
Brasileirão e era dos pontos corridos
No Campeonato Brasileiro, especialmente a partir da década de 2000, o São Paulo voltou a registrar invencibilidades que entraram para a história. Em 2007, ano em que conquistou o segundo de seus três títulos seguidos, a equipe alcançou 18 jogos sem perder, sustentando um padrão de competitividade que a transformou em referência da era dos pontos corridos.
Ao longo de diferentes temporadas, o Tricolor também acumulou séries de 10 a 15 jogos invictos, reforçando sua imagem de clube difícil de ser batido em torneios longos.
São Paulo na Libertadores e campanhas continentais
O São Paulo também construiu invencibilidades marcantes na Copa Libertadores. Durante a década de 1990, quando levantou os troféus de 1992 e 1993, emendou longas séries sem derrota no Morumbi, que se tornou um verdadeiro caldeirão para adversários sul-americanos.
Mais recentemente, em campanhas como a de 2005, quando foi tricampeão, o clube voltou a registrar invencibilidades importantes, sustentando a tradição de força internacional.
Outras séries relevantes do São Paulo
Além das grandes marcas já citadas, o São Paulo ainda protagonizou:
- Invencibilidades de mais de 20 jogos em torneios amistosos internacionais nos anos 1950 e 1960, período em que se projetava fora do Brasil.
- Séries consistentes em casa no Morumbi, que durante décadas foi palco de longos períodos sem derrota, especialmente em competições continentais.
- Clássicos invictos contra rivais paulistas em diferentes décadas, em que o Tricolor conseguiu se impor e sustentar superioridade em confrontos diretos.
