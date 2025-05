O Estádio São Januário é muito mais do que a casa do Club de Regatas Vasco da Gama. Inaugurado em 1927, o estádio carrega uma das histórias mais ricas do futebol brasileiro, marcada por pioneirismo, resistência social e identidade cultural. Situado no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, São Januário é um dos templos sagrados do esporte nacional. O Lance! explica se o estádio de São Januário, do Vasco, é tombado.

Estádio de São Januário, do Vasco, é tombado?

Além de seu papel fundamental no cenário esportivo, o estádio também esteve presente em momentos relevantes da política brasileira, como o famoso discurso de Getúlio Vargas anunciando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1940. Com uma fachada em estilo neocolonial e uma estrutura carregada de simbolismo, São Januário se destaca por seu valor arquitetônico e histórico.

Diante de tamanha relevância cultural, a dúvida de muitos torcedores e curiosos é: o Estádio São Januário é oficialmente tombado como patrimônio histórico? O termo “tombamento” envolve uma série de implicações legais e práticas que afetam diretamente a preservação e as reformas de qualquer bem cultural reconhecido.

Neste texto, você vai descobrir quais são os reconhecimentos oficiais que o estádio possui, quais partes de sua estrutura são protegidas por lei, e como esses fatores interferem no dia a dia da administração e em possíveis projetos de modernização conduzidos pelo Vasco da Gama.

O que é tombamento?

O tombamento é um ato legal que reconhece o valor histórico, cultural, arquitetônico ou ambiental de um bem, impedindo sua descaracterização ou destruição. No Brasil, esse processo pode ocorrer em três esferas: municipal, estadual e federal, sendo conduzido por órgãos como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC).

Reconhecimentos oficiais de São Januário

Embora o Estádio São Januário não seja tombado pelo IPHAN, ele possui reconhecimentos importantes em outras esferas:

Municipal: A fachada principal do estádio, em estilo neocolonial, é tombada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, garantindo sua preservação arquitetônica. Estadual: Em dezembro de 2024, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a Lei 10.623, que declara o Estádio São Januário como patrimônio histórico, cultural e turístico do estado.

Esses reconhecimentos reforçam a importância do estádio na história do Rio de Janeiro e do Brasil, destacando seu papel na luta contra o racismo e na promoção da inclusão social no esporte.

Impacto dos reconhecimentos na preservação e reformas

Os reconhecimentos municipais e estaduais impõem diretrizes específicas para a preservação do estádio, especialmente de sua fachada e elementos arquitetônicos originais. Qualquer reforma ou intervenção estrutural deve ser previamente aprovada pelos órgãos responsáveis, garantindo que as características históricas sejam mantidas.

Recentemente, o Vasco da Gama apresentou projetos de modernização para São Januário, visando ampliar sua capacidade e melhorar a infraestrutura. Esses projetos consideram as restrições impostas pelos reconhecimentos, buscando equilibrar a modernização com a preservação do patrimônio histórico.