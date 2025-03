O Campeonato Brasileiro Série A é palco de jogos memoráveis desde sua criação, em 1971. Entre tantas partidas acirradas, também há espaço para vitórias acachapantes — aquelas em que um time simplesmente domina o adversário e escreve seu nome na história do futebol nacional com placares elásticos que impressionam pela diferença de gols. O Lance! lista as maiores goleadas da história do Brasileirão.

Neste texto, relembramos as maiores goleadas da história do Brasileirão, com destaque para o jogo mais impactante de todos: Corinthians 10x1 Tiradentes-PI, em 1983. Além disso, listamos os confrontos mais desequilibrados, revelando as datas, locais e contextos das partidas em que o futebol ofensivo reinou absoluto.

Maiores goleadas da história do Brasileirão.

A maior goleada do Brasileirão: Corinthians 10x1 Tiradentes-PI

Em 9 de fevereiro de 1983, o Corinthians aplicou a maior goleada já registrada na história do Campeonato Brasileiro. Jogando no Canindé, o time alvinegro venceu o modesto Tiradentes-PI por 10 a 1, em uma exibição de gala da equipe comandada por Mário Travaglini e liderada por nomes como Sócrates, Casagrande e Zenon.

O massacre foi construído com autoridade e ritmo intenso. O Tiradentes até tentou resistir, mas foi completamente dominado pelo Timão, que carimbou seu nome no topo das goleadas históricas do Brasileirão.

Outras grandes goleadas do Brasileirão Série A

Vasco 9x0 Tuna Luso (Brasileirão de 1984)

Pouco mais de um ano após a goleada histórica do Corinthians, o Vasco da Gama também protagonizou um placar elástico. No dia 19 de fevereiro de 1984, o time cruzmaltino fez 9 a 0 na Tuna Luso, em São Januário, com um show de gols e domínio absoluto do início ao fim.

Fluminense 8x0 Fonseca (1960)

Embora anterior à oficialização do Brasileirão unificado, o Fluminense venceu o Fonseca por 8 a 0, em 31 de agosto de 1960, nas Laranjeiras. A partida é uma das maiores goleadas registradas em competições nacionais reconhecidas como embriões do Campeonato Brasileiro.

Santos 9x2 Bahia (Brasileirão de 1968)

O Santos de Pelé também aparece entre os maiores placares. Em 10 de outubro de 1968, o time santista aplicou 9 a 2 sobre o Bahia no Pacaembu, em uma exibição de gala daquele que foi um dos maiores esquadrões da história do futebol mundial.

Goleadas marcantes por década no Brasileirão

Anos 1970 e 1980

Durante as décadas de 70 e 80, diversos placares chamaram atenção:

Flamengo 8x1 Sampaio Corrêa – 16/09/1976, no Maracanã

Bahia 7x0 Vitória-ES – 02/11/1977, na Fonte Nova

Guarani 8x1 Ceará – 07/02/1982, no Brinco de Ouro

Palmeiras 8x2 CRB – 30/03/1984, no Morumbi

Esses jogos refletiam a disparidade entre alguns dos grandes clubes e equipes que participavam como estreantes ou representantes de federações menos estruturadas na época.

Anos 2000 e 2010

Na era dos pontos corridos, as goleadas continuaram acontecendo, embora com menor frequência:

Cruzeiro 7x0 Bahia – 14/12/2003, na Fonte Nova

São Paulo 6x0 Paraná – 01/05/2007, no Morumbi

Atlético-MG 6x0 Figueirense – 06/10/2012, no Independência

Goleadas recentes: Internacional 7x1 Santos (2023)

Em 22 de outubro de 2023, o Internacional protagonizou uma das maiores goleadas da era moderna ao vencer o Santos por 7 a 1, no Beira-Rio. O resultado chocou o cenário nacional pela fragilidade do time paulista e a atuação avassaladora da equipe colorada, comandada por Eduardo Coudet.