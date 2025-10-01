Santos venceu o Grêmio por 5 a 1 no dia 5 de dezembro de 2004 no Estádio Teixeirão.

O Santos viveu um dos capítulos mais marcantes da campanha vitoriosa no Campeonato Brasileiro de 2004 no dia 5 de dezembro, quando goleou o Grêmio por 5 a 1 no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. A partida válida pela penúltima rodada foi uma demonstração de força ofensiva, com Ricardinho brilhando e marcando dois gols. O Lance! relembra Santos 5 x 1 Grêmio no Brasileirão 2004.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com a Vila Belmiro interditada, o Santos levou seu jogo para o interior paulista e contou com o apoio maciço da torcida que lotou o Teixeirão. Logo no primeiro tempo, o time de Vanderlei Luxemburgo atropelou: Ricardinho fez 1 a 0 aos 7 minutos e ampliou aos 26; Ávalos fez o terceiro aos 12, e Deivid, em grande fase, anotou o quarto aos 28. O Grêmio ainda descontou com Felipe Baloy, mas foi pouco diante do ritmo alucinante do Peixe.

Na etapa final, o Santos administrou o resultado e ainda marcou o quinto com Basílio, coroando uma atuação de gala que simbolizou a reta final do campeonato. O resultado aproximou o clube da conquista, que se confirmaria na rodada seguinte, garantindo o oitavo título brasileiro da história santista.

continua após a publicidade

Santos 5 x 1 Grêmio no Brasileirão 2004

O brilho de Ricardinho

O meia Ricardinho foi o maestro da vitória santista. Com visão de jogo, passes precisos e chegada ao ataque, marcou dois gols que incendiaram a torcida e encaminharam a goleada. Ele já era peça-chave na armação e consolidou-se como líder técnico do time de Luxemburgo, que contava também com nomes como Deivid, Léo e Fabinho.

O Grêmio em crise

Do outro lado, o Grêmio atravessava seu pior momento. O time gaúcho já estava rebaixado para a Série B e entrou em campo sem forças para resistir. Mesmo com o gol de honra de Felipe Baloy, o Tricolor não teve competitividade e foi presa fácil para a intensidade santista. O placar de 5 a 1 simbolizou o contraste entre um time que caminhava para o título e outro que vivia um dos momentos mais dolorosos de sua história.

continua após a publicidade

Passo decisivo rumo à taça

A vitória deixou o Santos na liderança isolada do Brasileirão e encaminhou a conquista, que se confirmaria na rodada seguinte diante do Vasco, no mesmo Teixeirão. O título de 2004 foi histórico: o Peixe de Luxemburgo teve o melhor ataque do campeonato e encantou com seu futebol ofensivo, repetindo a força de 2002, quando também havia sido campeão nacional.

Ficha técnica - Santos 5 x 1 Grêmio no Brasileirão 2004

Santos 5 x 1 Grêmio

Data: 5 de dezembro de 2004, domingo

Local: Estádio Benedito Teixeira (Teixeirão), São José do Rio Preto (SP)

Competição: Campeonato Brasileiro – 44ª rodada

Gols:

Ricardinho, aos 7’ do 1ºT (Santos)

Ávalos, aos 12’ do 1ºT (Santos)

Ricardinho, aos 26’ do 1ºT (Santos)

Deivid, aos 28’ do 1ºT (Santos)

Felipe Baloy, aos 22’ do 1ºT (Grêmio)

Basílio, aos 26’ do 2ºT (Santos)

Santos: Mauro; Paulo César, Ávalos, Leonardo e Léo; Preto Casagrande, Fabinho, Marcinho e Ricardinho; Deivid e Basílio. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Grêmio: Márcio Aguiar; Lucianinho, Felipe Baloy, Alexandro Xavier e Douglas Silva; Cocito, Bruno Coutinho, Luciano Santos e Marcelinho Rodrigues; Cláudio Pitbull e Roberto Santos. Técnico: Cláudio Duarte.