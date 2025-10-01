Santos 5 x 1 Grêmio no Brasileirão 2004; brilho de Ricardinho rumo ao título
Com show de Ricardinho, Peixe goleia o Grêmio no Teixeirão, em 2004
O Santos viveu um dos capítulos mais marcantes da campanha vitoriosa no Campeonato Brasileiro de 2004 no dia 5 de dezembro, quando goleou o Grêmio por 5 a 1 no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. A partida válida pela penúltima rodada foi uma demonstração de força ofensiva, com Ricardinho brilhando e marcando dois gols. O Lance! relembra Santos 5 x 1 Grêmio no Brasileirão 2004.
Com a Vila Belmiro interditada, o Santos levou seu jogo para o interior paulista e contou com o apoio maciço da torcida que lotou o Teixeirão. Logo no primeiro tempo, o time de Vanderlei Luxemburgo atropelou: Ricardinho fez 1 a 0 aos 7 minutos e ampliou aos 26; Ávalos fez o terceiro aos 12, e Deivid, em grande fase, anotou o quarto aos 28. O Grêmio ainda descontou com Felipe Baloy, mas foi pouco diante do ritmo alucinante do Peixe.
Na etapa final, o Santos administrou o resultado e ainda marcou o quinto com Basílio, coroando uma atuação de gala que simbolizou a reta final do campeonato. O resultado aproximou o clube da conquista, que se confirmaria na rodada seguinte, garantindo o oitavo título brasileiro da história santista.
Santos 5 x 1 Grêmio no Brasileirão 2004
O brilho de Ricardinho
O meia Ricardinho foi o maestro da vitória santista. Com visão de jogo, passes precisos e chegada ao ataque, marcou dois gols que incendiaram a torcida e encaminharam a goleada. Ele já era peça-chave na armação e consolidou-se como líder técnico do time de Luxemburgo, que contava também com nomes como Deivid, Léo e Fabinho.
O Grêmio em crise
Do outro lado, o Grêmio atravessava seu pior momento. O time gaúcho já estava rebaixado para a Série B e entrou em campo sem forças para resistir. Mesmo com o gol de honra de Felipe Baloy, o Tricolor não teve competitividade e foi presa fácil para a intensidade santista. O placar de 5 a 1 simbolizou o contraste entre um time que caminhava para o título e outro que vivia um dos momentos mais dolorosos de sua história.
Passo decisivo rumo à taça
A vitória deixou o Santos na liderança isolada do Brasileirão e encaminhou a conquista, que se confirmaria na rodada seguinte diante do Vasco, no mesmo Teixeirão. O título de 2004 foi histórico: o Peixe de Luxemburgo teve o melhor ataque do campeonato e encantou com seu futebol ofensivo, repetindo a força de 2002, quando também havia sido campeão nacional.
Ficha técnica - Santos 5 x 1 Grêmio no Brasileirão 2004
Santos 5 x 1 Grêmio
Data: 5 de dezembro de 2004, domingo
Local: Estádio Benedito Teixeira (Teixeirão), São José do Rio Preto (SP)
Competição: Campeonato Brasileiro – 44ª rodada
Gols:
- Ricardinho, aos 7’ do 1ºT (Santos)
- Ávalos, aos 12’ do 1ºT (Santos)
- Ricardinho, aos 26’ do 1ºT (Santos)
- Deivid, aos 28’ do 1ºT (Santos)
- Felipe Baloy, aos 22’ do 1ºT (Grêmio)
- Basílio, aos 26’ do 2ºT (Santos)
Santos: Mauro; Paulo César, Ávalos, Leonardo e Léo; Preto Casagrande, Fabinho, Marcinho e Ricardinho; Deivid e Basílio. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.
Grêmio: Márcio Aguiar; Lucianinho, Felipe Baloy, Alexandro Xavier e Douglas Silva; Cocito, Bruno Coutinho, Luciano Santos e Marcelinho Rodrigues; Cláudio Pitbull e Roberto Santos. Técnico: Cláudio Duarte.
