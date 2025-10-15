O jogo simbolizou uma passagem de bastão entre gerações, com o Corinthians vencedor da Taça Libertadores e o Santos reafirmando sua força em casa.

O clássico entre Santos e Corinthians do dia 19 de agosto de 2012, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, é lembrado como um dos duelos mais empolgantes da era Neymar na Vila Belmiro. Em um confronto repleto de emoções, o Santos venceu de virada por 3 a 2, com duas assistências decisivas do seu craque e uma atuação coletiva que empolgou os torcedores. O Lance! relembra Santos 3 x 2 Corinthians no Brasileirão 2012.

A partida reunia duas das maiores potências do futebol brasileiro da época. O Corinthians, sob o comando de Tite, vinha embalado pela conquista da Taça Libertadores da América e exibia um elenco entrosado e confiante. Já o Santos, dirigido por Muricy Ramalho, vivia uma temporada de reconstrução após a perda de Ganso e buscava reafirmar sua força jogando em casa.

Com as arquibancadas lotadas e clima de clássico, o duelo começou com o Corinthians melhor. A equipe visitante abriu o placar com Danilo, um dos pilares da equipe campeã continental. Mas o Santos reagiu ainda no primeiro tempo, impulsionado por Neymar, que comandou a virada com duas assistências precisas para André marcar duas vezes.

O jogo, além de eletrizante, simbolizou uma passagem de bastão simbólica entre gerações. De um lado, o Corinthians sólido, pragmático e vencedor de Tite. Do outro, o Santos criativo e técnico de Neymar e Arouca, que apostava em velocidade e improviso.

Santos 3 x 2 Corinthians no Brasileirão 2012

Primeiro tempo equilibrado e o gol de Danilo

O Corinthians iniciou melhor, com maior volume de jogo e controle do meio-campo. Aos 29 minutos, Danilo abriu o placar após boa jogada pela direita, finalizando com precisão e confirmando o domínio corinthiano na primeira meia hora.

O Santos, porém, reagiu rapidamente. Sem se abater, o time passou a jogar pelas pontas, explorando os espaços deixados pela defesa rival. Aos 36 minutos, Neymar fez jogada de craque pela esquerda e cruzou na medida para André empatar, devolvendo o ânimo à Vila Belmiro e incendiando o clássico.

O 1 a 1 fez o Santos crescer no jogo, e a partir daí, o domínio passou a ser dos donos da casa. Neymar, inspirado, multiplicava-se entre as linhas, recuando para buscar o jogo e articulando jogadas com Ganso e Patito Rodríguez, enquanto o Corinthians tentava conter as investidas em velocidade.

Neymar comanda a virada na segunda etapa

O segundo tempo começou da melhor maneira possível para o Santos. Logo aos três minutos, Neymar voltou a desequilibrar, arrancando da esquerda e cruzando na área para André completar de cabeça, virando o jogo para 2 a 1.

O Corinthians tentou reagir e pressionou nos minutos seguintes, especialmente com as entradas de Martínez e Romarinho, buscando velocidade no ataque. Aos 35 minutos, Martínez empatou a partida em 2 a 2, aproveitando cruzamento de Paulinho e trazendo o suspense de volta à Vila.

Mas o Santos não se contentou com o empate. Quatro minutos depois, aos 39, o zagueiro Bruno Rodrigo subiu mais alto após escanteio e fez 3 a 2, levando o estádio ao delírio. O gol decretou uma vitória suada, mas merecida, do time da Baixada — uma resposta de personalidade em um dos clássicos mais intensos da temporada.

Neymar e o espírito da Vila

A atuação de Neymar naquela tarde sintetizou o espírito santista da década de 2010: talento, ousadia e protagonismo. Mesmo sem marcar gols, o craque foi decisivo com duas assistências, dribles desconcertantes e liderança em campo. A torcida, em êxtase, o aplaudiu de pé ao final da partida, reconhecendo o papel fundamental na virada.

O triunfo reforçou o domínio do Santos em clássicos na Vila Belmiro e mostrou que, mesmo diante de um rival poderoso, o talento individual e o apoio da torcida ainda faziam a diferença. Já o Corinthians, com elenco alternativo após a Libertadores, sentiu o peso do desgaste, mas manteve o foco na disputa equilibrada do Brasileirão.

Ficha técnica - Santos 3 x 2 Corinthians no Brasileirão 2012

Competição: Campeonato Brasileiro 2012

Data: 19 de agosto de 2012 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues Guerra (SP)

Assistentes: Marcelo C. Van Gasse (SP) e Emerson Augusto de Carvalho (SP)

Público: 12.413 pagantes

Renda: R$ 276.615,00

Gols:

Santos: André (36’/1ºT e 3’/2ºT), Bruno Rodrigo (39’/2ºT)

André (36’/1ºT e 3’/2ºT), Bruno Rodrigo (39’/2ºT) Corinthians: Danilo (29’/1ºT), Martínez (35’/2ºT)

Cartões amarelos: Neymar, Ganso e Felipe Anderson (SAN); Douglas e Paulinho (COR).

Santos: Rafael; Bruno Peres, Bruno Rodrigo, Durval e Léo; Adriano, Arouca, Ganso (Ewerton Pascoa, 46’/2ºT) e Patito (Felipe Anderson, 18’/2ºT); Neymar e André (Miralles, 29’/2ºT). Técnico: Muricy Ramalho.

Corinthians: Cássio; Guilherme Andrade, Wallace, Paulo André e Fábio Santos (Denner, 41’/2ºT); Ralf, Paulinho, Douglas e Danilo (Martínez, 18’/2ºT); Guerrero e Romarinho. Técnico: Tite.