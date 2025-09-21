menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLancepédia

Santos 3 x 0 São Paulo no Brasileirão 2015; Peixe arranca com Dorival

Em 2015, o Santos venceu clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro.

Em 2015, Ricardo Oliveira, do Santos, fez 20 gols no Brasileirão
imagem cameraRicardo Oliveira comemora o terceiro gol do Santos na vitória sobre o São Paulo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão 2015. (Foto: Ricardo Saibun/AGIF)
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 21/09/2025
07:09
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Santos venceu o São Paulo por 3 a 0 na Vila Belmiro em 9 de setembro de 2015.
David Braz abriu o placar aos 32 minutos, seguido por Rafael Longuine aos 43.
Ricardo Oliveira fechou o placar no segundo tempo, com gol aos 7 minutos.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Na noite de 9 de setembro de 2015, a Vila Belmiro viveu mais uma de suas grandes jornadas. O Santos, embalado pelo bom momento sob o comando de Dorival Júnior, recebeu o São Paulo em clássico válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e construiu uma vitória incontestável por 3 a 0. O Lance! relembra Santos 3 x 0 São Paulo no Brasileirão 2015.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Santos 3 x 0 São Paulo no Brasileirão 2015

O Peixe entrou em campo pressionando desde o início, aproveitando a velocidade de seus jovens talentos e a experiência de peças fundamentais, como Ricardo Oliveira e Renato. O São Paulo, dirigido pelo colombiano Juan Carlos Osorio, até tentou se organizar defensivamente, mas não resistiu ao ritmo intenso do adversário.

Aos 32 minutos, o zagueiro David Braz abriu o placar após bola parada, incendiando o estádio. Pouco depois, aos 43, Rafael Longuine ampliou em chute preciso, levando o Santos para o intervalo com vantagem de 2 a 0. No segundo tempo, o time da casa manteve o controle e liquidou a partida aos 7 minutos da etapa final: Ricardo Oliveira, artilheiro do campeonato, deixou sua marca e decretou o 3 a 0.

continua após a publicidade

O clássico mostrou um Santos em ascensão no Brasileirão, firme em sua luta por vaga na Libertadores. Já o São Paulo saiu abatido da Vila, com dificuldades de reagir e enfrentando críticas pela instabilidade que marcava sua temporada.

O jogo

O Santos foi superior em todos os aspectos: intensidade na marcação, criatividade ofensiva e eficiência nas finalizações. Vanderlei, no gol, pouco trabalhou, enquanto o setor ofensivo brilhou. O São Paulo até teve posse de bola em alguns momentos, mas esbarrou na falta de objetividade e viu sua defesa ser superada em lances-chave.

continua após a publicidade

David Braz abriu a contagem após cobrança de escanteio, aproveitando rebote na área. Em seguida, Rafael Longuine mostrou qualidade técnica e ampliou. Na volta do intervalo, Ricardo Oliveira confirmou o grande momento vivido em 2015, fechando o placar e dando números finais ao clássico.

Ficha técnica - Santos 3 x 0 São Paulo no Brasileirão 2015

Santos 3 x 0 São Paulo
Data: 09/09/2015
Competição: Campeonato Brasileiro – 24ª rodada
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Público: 5.552 torcedores

Gols: David Braz (32’/1T), Rafael Longuine (43’/1T), Ricardo Oliveira (7’/2T).

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Rafael Longuine (Vitor Bueno); Marquinhos Gabriel (Marquinhos), Gabigol (Nilson) e Ricardo Oliveira.
Técnico: Dorival Júnior.

São Paulo: Renan Ribeiro; Bruno, Édson Silva, Lyanco e Reinaldo; Hudson (Wesley), Thiago Mendes e PH Ganso; Wilder Guisao (Michel Bastos), Alexandre Pato (Centurión) e Rogério.
Técnico: Juan Carlos Osorio.

Clássico marcante

O triunfo por 3 a 0 reafirmou a força do Santos na Vila Belmiro e consolidou a fase inspirada de Ricardo Oliveira, que terminaria aquele Brasileirão como artilheiro. Para a torcida santista, ficou a lembrança de uma noite em que o time não apenas venceu, mas convenceu diante de um rival histórico.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias