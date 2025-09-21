Santos 3 x 0 São Paulo no Brasileirão 2015; Peixe arranca com Dorival
Em 2015, o Santos venceu clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro.
- Matéria
- Mais Notícias
Na noite de 9 de setembro de 2015, a Vila Belmiro viveu mais uma de suas grandes jornadas. O Santos, embalado pelo bom momento sob o comando de Dorival Júnior, recebeu o São Paulo em clássico válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e construiu uma vitória incontestável por 3 a 0. O Lance! relembra Santos 3 x 0 São Paulo no Brasileirão 2015.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Santos 3 x 0 São Paulo no Brasileirão 2015
O Peixe entrou em campo pressionando desde o início, aproveitando a velocidade de seus jovens talentos e a experiência de peças fundamentais, como Ricardo Oliveira e Renato. O São Paulo, dirigido pelo colombiano Juan Carlos Osorio, até tentou se organizar defensivamente, mas não resistiu ao ritmo intenso do adversário.
Aos 32 minutos, o zagueiro David Braz abriu o placar após bola parada, incendiando o estádio. Pouco depois, aos 43, Rafael Longuine ampliou em chute preciso, levando o Santos para o intervalo com vantagem de 2 a 0. No segundo tempo, o time da casa manteve o controle e liquidou a partida aos 7 minutos da etapa final: Ricardo Oliveira, artilheiro do campeonato, deixou sua marca e decretou o 3 a 0.
O clássico mostrou um Santos em ascensão no Brasileirão, firme em sua luta por vaga na Libertadores. Já o São Paulo saiu abatido da Vila, com dificuldades de reagir e enfrentando críticas pela instabilidade que marcava sua temporada.
O jogo
O Santos foi superior em todos os aspectos: intensidade na marcação, criatividade ofensiva e eficiência nas finalizações. Vanderlei, no gol, pouco trabalhou, enquanto o setor ofensivo brilhou. O São Paulo até teve posse de bola em alguns momentos, mas esbarrou na falta de objetividade e viu sua defesa ser superada em lances-chave.
David Braz abriu a contagem após cobrança de escanteio, aproveitando rebote na área. Em seguida, Rafael Longuine mostrou qualidade técnica e ampliou. Na volta do intervalo, Ricardo Oliveira confirmou o grande momento vivido em 2015, fechando o placar e dando números finais ao clássico.
Ficha técnica - Santos 3 x 0 São Paulo no Brasileirão 2015
Santos 3 x 0 São Paulo
Data: 09/09/2015
Competição: Campeonato Brasileiro – 24ª rodada
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Público: 5.552 torcedores
Gols: David Braz (32’/1T), Rafael Longuine (43’/1T), Ricardo Oliveira (7’/2T).
Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Rafael Longuine (Vitor Bueno); Marquinhos Gabriel (Marquinhos), Gabigol (Nilson) e Ricardo Oliveira.
Técnico: Dorival Júnior.
São Paulo: Renan Ribeiro; Bruno, Édson Silva, Lyanco e Reinaldo; Hudson (Wesley), Thiago Mendes e PH Ganso; Wilder Guisao (Michel Bastos), Alexandre Pato (Centurión) e Rogério.
Técnico: Juan Carlos Osorio.
Clássico marcante
O triunfo por 3 a 0 reafirmou a força do Santos na Vila Belmiro e consolidou a fase inspirada de Ricardo Oliveira, que terminaria aquele Brasileirão como artilheiro. Para a torcida santista, ficou a lembrança de uma noite em que o time não apenas venceu, mas convenceu diante de um rival histórico.
- Matéria
- Mais Notícias