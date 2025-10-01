O Santos teve posse de bola, mas não conseguiu criar chances claras.

Gols foram marcados por Luan, Pepê e Everton Cebolinha, todos no segundo tempo.

Grêmio venceu o Santos por 3 a 0 na Vila Belmiro em 21 de setembro de 2019.

Na noite de 21 de setembro de 2019, a Vila Belmiro testemunhou uma grande atuação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Pela 20ª rodada, o time de Renato Gaúcho venceu o Santos por 3 a 0, com gols de Luan, Pepê e Everton Cebolinha, todos marcados no segundo tempo. O Lance! relembra Santos 0 x 3 Grêmio no Brasileirão 2019.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O duelo foi marcado pelo contraste de estilos: de um lado, o Santos de Jorge Sampaoli, ofensivo, intenso e agressivo; do outro, um Grêmio pragmático, que soube sofrer no primeiro tempo e explorar os espaços na etapa final. Com a vitória, o Tricolor gaúcho mostrou força e se manteve firme na luta por vaga direta na Libertadores.

Santos 0 x 3 Grêmio no Brasileirão 2019

O equilíbrio no primeiro tempo

Apesar de jogar em casa, o Santos não conseguiu transformar posse de bola em chances claras. O time pressionava, mas parava na boa marcação do Grêmio. Soteldo e Marinho tentaram desequilibrar, enquanto Sasha buscava espaço entre os zagueiros, mas o goleiro Paulo Victor trabalhou com segurança.

continua após a publicidade

O Grêmio, por sua vez, armou-se para contra-atacar e aguardou o momento certo para matar o jogo. O empate sem gols no intervalo refletiu o equilíbrio das ações, mas deixava a sensação de que o segundo tempo teria outro ritmo.

O show gremista na etapa final

Logo aos 10 minutos da etapa complementar, Luan, em noite inspirada, abriu o placar. O meia-atacante, então em busca de retomar o protagonismo, aproveitou a chance e fez 1 a 0 para o Grêmio.

continua após a publicidade

O Santos se lançou ao ataque, mas acabou deixando espaços. Aos 42 minutos, foi a vez de Pepê, que havia entrado no segundo tempo, ampliar para 2 a 0. Já nos acréscimos, Everton Cebolinha, decisivo como de costume, marcou o terceiro e fechou a goleada, selando uma das grandes atuações gremistas fora de casa naquela temporada.

Sampaoli x Renato: duelo de estilos

O confronto também foi simbólico pelo choque de ideias entre Jorge Sampaoli e Renato Gaúcho. Enquanto o argentino tentava impor intensidade e posse de bola, o técnico gremista apostava em solidez defensiva e velocidade nos contra-ataques. O plano de Renato funcionou à perfeição: neutralizou o Santos e construiu uma vitória categórica na Vila Belmiro.

Ficha técnica - Santos 0 x 3 Grêmio no Brasileirão 2019

Santos 0 x 3 Grêmio

Data: 21 de setembro de 2019, sábado

Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos (SP)

Público: 10.898 torcedores

Competição: Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Árbitro: Paulo Roberto Jr. (RJ)

Gols:

Luan, aos 10’ do 2ºT (Grêmio) Pepê, aos 42’ do 2ºT (Grêmio) Everton Cebolinha, aos 48’ do 2ºT (Grêmio)

Santos: Éverson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe (Felipe Jonatan) e Jorge; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez (Jean Mota); Marinho (Lucas Venuto), Soteldo (Derlis González) e Eduardo Sasha.

Técnico: Jorge Sampaoli.

Grêmio: Paulo Victor (Julio César); Rafael Galhardo, David Braz, Kannemann e Bruno Cortez; Michel (Thaciano), Matheus Henrique, Alisson e Luan (Pepê); Diego Tardelli (Luciano) e Everton Cebolinha. Técnico: Renato Gaúcho.