Santos 0 x 3 Grêmio no Brasileirão 2019; brilho de Luan, Pepê e Cebolinha
Tricolor vence na Vila Belmiro com show no segundo tempo, em 2019.
Na noite de 21 de setembro de 2019, a Vila Belmiro testemunhou uma grande atuação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Pela 20ª rodada, o time de Renato Gaúcho venceu o Santos por 3 a 0, com gols de Luan, Pepê e Everton Cebolinha, todos marcados no segundo tempo. O Lance! relembra Santos 0 x 3 Grêmio no Brasileirão 2019.
O duelo foi marcado pelo contraste de estilos: de um lado, o Santos de Jorge Sampaoli, ofensivo, intenso e agressivo; do outro, um Grêmio pragmático, que soube sofrer no primeiro tempo e explorar os espaços na etapa final. Com a vitória, o Tricolor gaúcho mostrou força e se manteve firme na luta por vaga direta na Libertadores.
Santos 0 x 3 Grêmio no Brasileirão 2019
O equilíbrio no primeiro tempo
Apesar de jogar em casa, o Santos não conseguiu transformar posse de bola em chances claras. O time pressionava, mas parava na boa marcação do Grêmio. Soteldo e Marinho tentaram desequilibrar, enquanto Sasha buscava espaço entre os zagueiros, mas o goleiro Paulo Victor trabalhou com segurança.
O Grêmio, por sua vez, armou-se para contra-atacar e aguardou o momento certo para matar o jogo. O empate sem gols no intervalo refletiu o equilíbrio das ações, mas deixava a sensação de que o segundo tempo teria outro ritmo.
O show gremista na etapa final
Logo aos 10 minutos da etapa complementar, Luan, em noite inspirada, abriu o placar. O meia-atacante, então em busca de retomar o protagonismo, aproveitou a chance e fez 1 a 0 para o Grêmio.
O Santos se lançou ao ataque, mas acabou deixando espaços. Aos 42 minutos, foi a vez de Pepê, que havia entrado no segundo tempo, ampliar para 2 a 0. Já nos acréscimos, Everton Cebolinha, decisivo como de costume, marcou o terceiro e fechou a goleada, selando uma das grandes atuações gremistas fora de casa naquela temporada.
Sampaoli x Renato: duelo de estilos
O confronto também foi simbólico pelo choque de ideias entre Jorge Sampaoli e Renato Gaúcho. Enquanto o argentino tentava impor intensidade e posse de bola, o técnico gremista apostava em solidez defensiva e velocidade nos contra-ataques. O plano de Renato funcionou à perfeição: neutralizou o Santos e construiu uma vitória categórica na Vila Belmiro.
Ficha técnica - Santos 0 x 3 Grêmio no Brasileirão 2019
Santos 0 x 3 Grêmio
Data: 21 de setembro de 2019, sábado
Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos (SP)
Público: 10.898 torcedores
Competição: Campeonato Brasileiro – 20ª rodada
Árbitro: Paulo Roberto Jr. (RJ)
Gols:
- Luan, aos 10’ do 2ºT (Grêmio)
- Pepê, aos 42’ do 2ºT (Grêmio)
- Everton Cebolinha, aos 48’ do 2ºT (Grêmio)
Santos: Éverson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe (Felipe Jonatan) e Jorge; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez (Jean Mota); Marinho (Lucas Venuto), Soteldo (Derlis González) e Eduardo Sasha.
Técnico: Jorge Sampaoli.
Grêmio: Paulo Victor (Julio César); Rafael Galhardo, David Braz, Kannemann e Bruno Cortez; Michel (Thaciano), Matheus Henrique, Alisson e Luan (Pepê); Diego Tardelli (Luciano) e Everton Cebolinha. Técnico: Renato Gaúcho.
