Os gols foram de Renato Augusto, Gil e Elias, todos no segundo tempo.

Havia uma sensação de inevitabilidade no ar naquela quarta-feira de 29 de julho de 2015 na Arena Corinthians. O Timão entrou em campo diante de um Vasco fragilizado, afundado na zona de rebaixamento, e com a responsabilidade de manter a pressão na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O que se viu em Itaquera foi exatamente o que o torcedor corintiano esperava: uma equipe madura, organizada e eficiente, que controlou o jogo do início ao fim e construiu uma vitória tranquila por 3 a 0. O Lance! relembra Corinthians 3 x 0 Vasco no Brasileirão 2015.

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O Corinthians de 2015 era uma máquina bem azeitada sob o comando de Tite. O treinador gaúcho havia construído um grupo coeso, com peças de qualidade em todas as linhas e uma identidade coletiva que se tornara a marca registrada daquela equipe. Renato Augusto era o cérebro do meio-campo, Elias era o motor, Jadson dava criatividade, e Vagner Love era a referência no ataque. Uma engrenagem que funcionava com precisão cirúrgica — e que naquela noite funcionou muito bem.

O Vasco, por outro lado, vivia um momento de grande turbulência. O clube carioca estava imerso na zona de rebaixamento, com uma campanha irregular e um elenco que não conseguia encontrar consistência ao longo da temporada. Treinado por Celso Roth — o mesmo técnico que comandara o Internacional na vitória sobre o Botafogo no Maracanã em 1997 — o time cruzmaltino chegou a Itaquera sem a confiança necessária para enfrentar o líder da competição.

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O primeiro tempo foi de controle corintiano sem grandes emoções. O Timão ditou o ritmo, teve a posse de bola e não deixou o Vasco respirar, mas também não conseguiu converter sua superioridade em gols antes do intervalo. A etapa inicial terminou em 0 a 0, mas a sensação era clara: era questão de tempo para o Corinthians abrir o placar.

E bastou um minuto do segundo tempo para isso acontecer. O Corinthians voltou do vestiário com a mesma intensidade — talvez ainda maior — e não deu chance para o Vasco se reorganizar. O que se viu na segunda etapa foi uma atuação dominante que resultou em três gols e confirmou mais uma vitória importante na campanha que terminaria com o título brasileiro daquela temporada.

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Corinthians 3 x 0 Vasco no Brasileirão 2015: os gols da partida

O primeiro gol saiu logo no início do segundo tempo, com apenas um minuto jogado. Renato Augusto aproveitou uma jogada bem construída pelo Corinthians e finalizou com precisão para abrir o placar em Itaquera. O gol foi o reflexo do que o Timão havia produzido durante todo o primeiro tempo: pressão constante e organização que finalmente encontrou recompensa no momento certo.

Com a vantagem no placar, o Corinthians não recuou. Pelo contrário — seguiu pressionando e criando situações de perigo. Aos 16 minutos da segunda etapa, Gil apareceu para ampliar o marcador e praticamente encerrar qualquer esperança de reação vascaína. O zagueiro, um dos líderes do grupo corintiano naquela temporada, mostrou que sua contribuição ia muito além da defesa.

O terceiro e último gol saiu aos 31 minutos do segundo tempo, com Elias confirmando o placar de 3 a 0. O volante, peça fundamental no esquema de Tite pelo poder de chegada e intensidade, colocou o ponto final em uma noite de grande exibição corintiana. Com a vitória garantida, o Timão celebrou mais três pontos que o mantinham na rota do título nacional.

Timão de 2015: uma equipe construída para ser campeã

O Campeonato Brasileiro de 2015 foi o palco de uma das campanhas mais consistentes do Corinthians na história recente do clube. Tite havia transformado o Timão em uma equipe difícil de ser batida: sólida defensivamente, eficiente nas transições e com jogadores de alto nível em posições estratégicas.

Renato Augusto era o grande maestro daquele time. Com visão de jogo apurada, passes precisos e capacidade de chegar ao gol, o meia era o jogador que fazia o Corinthians funcionar. Elias, por sua vez, garantia a intensidade e a disciplina tática necessárias para o esquema de Tite. Juntos, formavam uma dupla de meio-campo de altíssimo nível no contexto do futebol brasileiro daquele período.

A vitória sobre o Vasco por 3 a 0 em Itaquera foi mais um capítulo de uma campanha que terminaria com o título nacional. O Corinthians soube aproveitar a fragilidade do adversário, não desperdiçou oportunidades e mostrou o porquê era o time a ser batido no Brasileirão 2015.

O Vasco em 2015: uma temporada para esquecer

Enquanto o Corinthians celebrava mais uma vitória, o Vasco vivia um dos momentos mais difíceis de sua história recente. O clube carioca estava afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão 2015, com uma campanha irregular que gerava preocupação entre torcedores e dirigentes.

O elenco vascaíno daquela temporada tinha jogadores de experiência — como o argentino Guiñazu e o atacante Riascos —, mas não conseguia encontrar a regularidade necessária para sair da parte de baixo da tabela. A derrota em Itaquera por 3 a 0 foi mais uma prova das dificuldades que o Cruz-Maltino enfrentava, especialmente quando tinha que encarar equipes bem organizadas e com qualidade superior.

A temporada de 2015 ficaria na memória vascaína como um ano de sofrimento — um contraste absoluto com a festa que o Corinthians vivia do outro lado, na corrida pelo título brasileiro.

A fortaleza de Itaquera no Brasileirão

Inaugurada em 2014 para a Copa do Mundo, a Arena Corinthians rapidamente se transformou em uma das casas mais intimidadoras do futebol brasileiro. O estádio em Itaquera, na zona leste de São Paulo, tinha uma atmosfera única — com a torcida corintiana próxima ao campo e uma pressão que pesava sobre os visitantes desde o primeiro minuto.

Jogar na Arena Corinthians em 2015 era um desafio e tanto para qualquer adversário. O Vasco sentiu esse peso na pele em uma noite em que o Timão estava inspirado e a torcida empurrava cada jogada. Com 30.340 pagantes nas arquibancadas e uma renda de mais de R$ 1,6 milhão, a partida teve uma atmosfera à altura de um confronto que dizia muito sobre o momento de cada clube naquele Brasileirão.

Para o torcedor corintiano, a noite de 29 de julho de 2015 é mais um momento feliz em um estádio que se tornaria palco de tantas celebrações. A vitória por 3 a 0 sobre o Vasco em Itaquera ficou registrada como um passo importante na conquista do título brasileiro — e como mais uma prova de que aquele Corinthians era, de longe, o melhor time do país naquele ano.

Ficha técnica - Corinthians 3 x 0 Vasco no Brasileirão 2015

Competição: Campeonato Brasileiro 2015

Local: Arena Corinthians, São Paulo, SP

Data: 29 de julho de 2015 (quarta-feira)

Horário: 22h00 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Marcelo Bertanha Barison (RS)

Gols: Renato Augusto (1'/2ºT), Gil (16'/2ºT) e Elias (31'/2ºT) (Corinthians)

Cartões amarelos: Serginho, Luan e Christianno (Vasco)

Público: 30.340 pagantes (público total: 30.769)

Renda: R$ 1.608.159,76

CORINTHIANS: Walter; Fagner (Edilson), Felipe, Gil e Uendel; Bruno Henrique (Ralf), Jadson, Elias, Renato Augusto e Malcom; Vagner Love (Luciano). Técnico: Tite

VASCO: Jordi; Jean Patrick, Rodrigo, Luan e Christianno; Anderson Salles, Guiñazu, Serginho (Andrezinho) e Jhon Cley; Herrera (Emanuel Biancucchi) e Riascos (Thalles). Técnico: Celso Roth