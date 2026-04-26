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Corinthians 3 x 0 Vasco no Brasileirão 2015; passeio rumo ao título em Itaquera

Timão deslanchou no segundo tempo com gols de Renato Augusto, Gil e Elias.

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 26/04/2026
06:55
Renato Augusto - Corinthians x Ponte Preta
imagem cameraA Arena Corinthians em Itaquera foi o cenário de uma exibição dominante do Timão sobre um Vasco fragilizado na zona de rebaixamento, em uma noite que ficou marcada pela eficiência corintiana no segundo tempo do Brasileirão 2015. (Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)
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Corinthians venceu o Vasco por 3 a 0 na Arena Corinthians em 29 de julho de 2015.
Os gols foram de Renato Augusto, Gil e Elias, todos no segundo tempo.
O jogo teve 30.340 pagantes e foi um passo importante na conquista do título brasileiro.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Havia uma sensação de inevitabilidade no ar naquela quarta-feira de 29 de julho de 2015 na Arena Corinthians. O Timão entrou em campo diante de um Vasco fragilizado, afundado na zona de rebaixamento, e com a responsabilidade de manter a pressão na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O que se viu em Itaquera foi exatamente o que o torcedor corintiano esperava: uma equipe madura, organizada e eficiente, que controlou o jogo do início ao fim e construiu uma vitória tranquila por 3 a 0. O Lance! relembra Corinthians 3 x 0 Vasco no Brasileirão 2015.

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O Corinthians de 2015 era uma máquina bem azeitada sob o comando de Tite. O treinador gaúcho havia construído um grupo coeso, com peças de qualidade em todas as linhas e uma identidade coletiva que se tornara a marca registrada daquela equipe. Renato Augusto era o cérebro do meio-campo, Elias era o motor, Jadson dava criatividade, e Vagner Love era a referência no ataque. Uma engrenagem que funcionava com precisão cirúrgica — e que naquela noite funcionou muito bem.

O Vasco, por outro lado, vivia um momento de grande turbulência. O clube carioca estava imerso na zona de rebaixamento, com uma campanha irregular e um elenco que não conseguia encontrar consistência ao longo da temporada. Treinado por Celso Roth — o mesmo técnico que comandara o Internacional na vitória sobre o Botafogo no Maracanã em 1997 — o time cruzmaltino chegou a Itaquera sem a confiança necessária para enfrentar o líder da competição.

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O primeiro tempo foi de controle corintiano sem grandes emoções. O Timão ditou o ritmo, teve a posse de bola e não deixou o Vasco respirar, mas também não conseguiu converter sua superioridade em gols antes do intervalo. A etapa inicial terminou em 0 a 0, mas a sensação era clara: era questão de tempo para o Corinthians abrir o placar.

E bastou um minuto do segundo tempo para isso acontecer. O Corinthians voltou do vestiário com a mesma intensidade — talvez ainda maior — e não deu chance para o Vasco se reorganizar. O que se viu na segunda etapa foi uma atuação dominante que resultou em três gols e confirmou mais uma vitória importante na campanha que terminaria com o título brasileiro daquela temporada.

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Corinthians 3 x 0 Vasco no Brasileirão 2015: os gols da partida

O primeiro gol saiu logo no início do segundo tempo, com apenas um minuto jogado. Renato Augusto aproveitou uma jogada bem construída pelo Corinthians e finalizou com precisão para abrir o placar em Itaquera. O gol foi o reflexo do que o Timão havia produzido durante todo o primeiro tempo: pressão constante e organização que finalmente encontrou recompensa no momento certo.

Com a vantagem no placar, o Corinthians não recuou. Pelo contrário — seguiu pressionando e criando situações de perigo. Aos 16 minutos da segunda etapa, Gil apareceu para ampliar o marcador e praticamente encerrar qualquer esperança de reação vascaína. O zagueiro, um dos líderes do grupo corintiano naquela temporada, mostrou que sua contribuição ia muito além da defesa.

O terceiro e último gol saiu aos 31 minutos do segundo tempo, com Elias confirmando o placar de 3 a 0. O volante, peça fundamental no esquema de Tite pelo poder de chegada e intensidade, colocou o ponto final em uma noite de grande exibição corintiana. Com a vitória garantida, o Timão celebrou mais três pontos que o mantinham na rota do título nacional.

Timão de 2015: uma equipe construída para ser campeã

O Campeonato Brasileiro de 2015 foi o palco de uma das campanhas mais consistentes do Corinthians na história recente do clube. Tite havia transformado o Timão em uma equipe difícil de ser batida: sólida defensivamente, eficiente nas transições e com jogadores de alto nível em posições estratégicas.

Renato Augusto era o grande maestro daquele time. Com visão de jogo apurada, passes precisos e capacidade de chegar ao gol, o meia era o jogador que fazia o Corinthians funcionar. Elias, por sua vez, garantia a intensidade e a disciplina tática necessárias para o esquema de Tite. Juntos, formavam uma dupla de meio-campo de altíssimo nível no contexto do futebol brasileiro daquele período.

A vitória sobre o Vasco por 3 a 0 em Itaquera foi mais um capítulo de uma campanha que terminaria com o título nacional. O Corinthians soube aproveitar a fragilidade do adversário, não desperdiçou oportunidades e mostrou o porquê era o time a ser batido no Brasileirão 2015.

O Vasco em 2015: uma temporada para esquecer

Enquanto o Corinthians celebrava mais uma vitória, o Vasco vivia um dos momentos mais difíceis de sua história recente. O clube carioca estava afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão 2015, com uma campanha irregular que gerava preocupação entre torcedores e dirigentes.

O elenco vascaíno daquela temporada tinha jogadores de experiência — como o argentino Guiñazu e o atacante Riascos —, mas não conseguia encontrar a regularidade necessária para sair da parte de baixo da tabela. A derrota em Itaquera por 3 a 0 foi mais uma prova das dificuldades que o Cruz-Maltino enfrentava, especialmente quando tinha que encarar equipes bem organizadas e com qualidade superior.

A temporada de 2015 ficaria na memória vascaína como um ano de sofrimento — um contraste absoluto com a festa que o Corinthians vivia do outro lado, na corrida pelo título brasileiro.

A fortaleza de Itaquera no Brasileirão

Inaugurada em 2014 para a Copa do Mundo, a Arena Corinthians rapidamente se transformou em uma das casas mais intimidadoras do futebol brasileiro. O estádio em Itaquera, na zona leste de São Paulo, tinha uma atmosfera única — com a torcida corintiana próxima ao campo e uma pressão que pesava sobre os visitantes desde o primeiro minuto.

Jogar na Arena Corinthians em 2015 era um desafio e tanto para qualquer adversário. O Vasco sentiu esse peso na pele em uma noite em que o Timão estava inspirado e a torcida empurrava cada jogada. Com 30.340 pagantes nas arquibancadas e uma renda de mais de R$ 1,6 milhão, a partida teve uma atmosfera à altura de um confronto que dizia muito sobre o momento de cada clube naquele Brasileirão.

Para o torcedor corintiano, a noite de 29 de julho de 2015 é mais um momento feliz em um estádio que se tornaria palco de tantas celebrações. A vitória por 3 a 0 sobre o Vasco em Itaquera ficou registrada como um passo importante na conquista do título brasileiro — e como mais uma prova de que aquele Corinthians era, de longe, o melhor time do país naquele ano.

Ficha técnica - Corinthians 3 x 0 Vasco no Brasileirão 2015

Competição: Campeonato Brasileiro 2015
Local: Arena Corinthians, São Paulo, SP
Data: 29 de julho de 2015 (quarta-feira)
Horário: 22h00 (de Brasília)
Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Marcelo Bertanha Barison (RS)
Gols: Renato Augusto (1'/2ºT), Gil (16'/2ºT) e Elias (31'/2ºT) (Corinthians)
Cartões amarelos: Serginho, Luan e Christianno (Vasco)
Público: 30.340 pagantes (público total: 30.769)
Renda: R$ 1.608.159,76

CORINTHIANS: Walter; Fagner (Edilson), Felipe, Gil e Uendel; Bruno Henrique (Ralf), Jadson, Elias, Renato Augusto e Malcom; Vagner Love (Luciano). Técnico: Tite

VASCO: Jordi; Jean Patrick, Rodrigo, Luan e Christianno; Anderson Salles, Guiñazu, Serginho (Andrezinho) e Jhon Cley; Herrera (Emanuel Biancucchi) e Riascos (Thalles). Técnico: Celso Roth

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