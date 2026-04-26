Havia um jogador em campo naquele domingo de 26 de janeiro de 1992 que estava em outro nível. No Estádio do Pacaembu, em São Paulo, o Vasco da Gama abriu o Campeonato Brasileiro de 1992 da melhor forma possível: goleando o Corinthians por 4 a 1 logo na primeira rodada, com uma atuação coletiva de alto nível e um protagonista absoluto com a camisa cruz-maltina. Bebeto estava iluminado, e a tarde pertenceu ao craque baiano — e ao Vasco. O Lance! relembra Corinthians 1 x 4 Vasco no Brasileirão 1992.

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O Brasileirão de 1992 começava com uma declaração de intenções do Cruz-Maltino. O time treinado por Nelsinho Rosa chegou ao Pacaembu com um elenco recheado de qualidade, com nomes como Edmundo, Geovani e o próprio Bebeto formando um ataque de dar medo. Era um Vasco ambicioso, que não se intimidou em jogar fora de casa diante de uma das torcidas mais apaixonadas do futebol brasileiro.

O Corinthians, por outro lado, entrou em campo com a missão de fazer valer o mando de campo no Pacaembu. O time de Márcio Araújo tinha nomes experientes — Ronaldo Giovanelli no gol, Neto e Marcelinho Paulista no meio — e esperava fazer uma boa estreia no campeonato. Mas aquele não seria o dia do Timão. O Vasco estava em outro ritmo, com uma intensidade e uma qualidade técnica que o Corinthians simplesmente não conseguiu acompanhar.

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A goleada por 4 a 1 foi construída com personalidade. O Cruz-Maltino dominou as ações, criou jogadas de perigo com frequência e encontrou em Bebeto o fio condutor de uma exibição que ficaria registrada na memória de quem acompanhou a partida. O atacante, que estava na plenitude de sua carreira antes da transferência para o futebol espanhol, mostrou naquele domingo toda a sua classe e qualidade diante da defesa corintiana.

A derrota pesou para o Corinthians, que viu o campeonato começar da pior forma possível em seus domínios. Para o Vasco, foi um recado claro ao restante da competição: o Cruz-Maltino estava preparado para brigar por grandes objetivos naquele Brasileirão. E Bebeto, como sempre, estava pronto para fazer a diferença nos momentos que mais importavam.

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Corinthians 1 x 4 Vasco no Brasileirão 1992: os gols da partida

O Vasco foi dominante desde o início e não demorou para traduzir sua superioridade em gols. Bebeto marcou duas vezes ao longo da partida, sendo o grande destaque da tarde no Pacaembu. O atacante estava inspirado, com movimentação inteligente e finalização precisa — características que o tornavam um dos jogadores mais temidos do futebol sul-americano naquele período.

Jorge Luís e Sorato também balançaram a rede pelo Cruz-Maltino, completando a goleada com contribuições importantes que evidenciaram a coletividade do time de Nelsinho Rosa. Não foi apenas um jogo de um jogador — foi uma exibição de equipe, com diferentes peças contribuindo para o resultado final.

O único gol do Corinthians saiu com Giba, que abriu o placar para o Timão em algum momento da partida. O gol, porém, não mudou o rumo da história: o Vasco respondeu com mais eficiência e construiu uma vitória larga que refletiu o domínio cruz-maltino ao longo dos 90 minutos.

A partida também teve um episódio disciplinar marcante: Luisinho, do Vasco, recebeu cartão vermelho e deixou sua equipe com um jogador a menos. Mesmo assim, o Cruz-Maltino não sentiu a falta e manteve a goleada, o que evidenciou ainda mais a superioridade vascaína naquela tarde histórica no Pacaembu.

Bebeto em 1992: um craque no auge da carreira

Janeiro de 1992 marcava um momento especial na trajetória de Bebeto. O atacante baiano estava na plenitude de sua carreira no futebol brasileiro, com uma qualidade técnica reconhecida por todos e uma capacidade de decisão que o colocava entre os melhores jogadores do país. Poucos anos depois, ele partiria para o Deportivo La Coruña, na Espanha, onde escreveria mais um capítulo brilhante de sua história.

No Vasco, Bebeto era a grande referência ofensiva. Com seu estilo elegante, sua movimentação inteligente dentro da área e sua finalização precisa, o atacante era o tipo de jogador que podia decidir qualquer partida em qualquer momento. A tarde no Pacaembu foi mais uma prova disso: dois gols, atuação dominante e uma goleada histórica que ficou na memória do futebol brasileiro.

O "show de Bebeto" no Pacaembu em 1992 é um daqueles episódios que os mais velhos lembram com nostalgia e os mais jovens descobrem com admiração. Uma tarde em que um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro mostrou, em um palco importante, toda a sua grandeza.

O Pacaembu como palco de grandes histórias do futebol brasileiro

O Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho — o Pacaembu — é um dos estádios mais icônicos do futebol brasileiro. Com sua arquitetura característica e sua localização privilegiada em São Paulo, o estádio foi palco de inúmeros momentos históricos ao longo de décadas de futebol nacional.

Em 1992, o Pacaembu ainda era um dos principais cenários do futebol paulista, recebendo jogos de grande importância e atraindo público significativo para suas arquibancadas. Os 15.145 torcedores presentes naquela tarde de domingo viram algo especial: uma goleada que marcou o início de um Brasileirão e que ficou associada ao nome de Bebeto por décadas.

Para o torcedor corintiano, o Pacaembu guarda memórias de todas as cores — incluindo as dolorosas, como aquela derrota por 4 a 1 para o Vasco na estreia do campeonato. Para o vascaíno, é uma das lembranças mais felizes de um time que, naquele domingo de janeiro, mostrou que estava entre os melhores do Brasil.

Vasco e Corinthians: um confronto com história

O duelo entre Vasco da Gama e Corinthians é um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. As duas equipes acumulam décadas de confrontos marcantes no Brasileirão, Copa do Brasil e outras competições, com resultados que ficaram na memória de ambas as torcidas.

A goleada de 1992 no Pacaembu é um dos capítulos mais lembrados desse histórico. O Vasco mostrou sua força fora de casa, com uma atuação que combinava qualidade individual — representada por Bebeto — e coletividade, com diferentes jogadores contribuindo para o resultado. Foi um recado claro de que o Cruz-Maltino era candidato a grandes coisas naquele Brasileirão.

Anos depois, em 2015, o Corinthians reverteu a lógica e foi o time a aplicar a goleada — vencendo o Vasco por 3 a 0 em Itaquera, em uma partida que também fez parte de uma campanha vitoriosa, desta vez corintiana, pelo título nacional. São dois lados de uma rivalidade rica, que o tempo só enriquece.

Ficha técnica - Corinthians 1 x 4 Vasco no Brasileirão 1992

Competição: Campeonato Brasileiro 1992, 1ª rodada

Local: Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), São Paulo, SP

Data: 26 de janeiro de 1992 (domingo)

Horário: 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Renato Marsiglia

Gols: Giba (Corinthians); Bebeto (duas vezes), Jorge Luís e Sorato (Vasco da Gama)

Cartão vermelho: Luisinho (Vasco da Gama)

Público: 15.145 torcedores

Renda: R$ 67.090.000,00

CORINTHIANS: Ronaldo Giovanelli; Giba, Wilson Mano, Guinei e Jacenir; Márcio, Ezequiel, Neto e Marcelinho Paulista (Fabinho); Tupãzinho e Paulo Sérgio (Luciano). Técnico: Márcio Araújo

VASCO DA GAMA: Régis; Luís Carlos Winck, Jorge Luís, Alexandre Torres e Eduardo; Luisinho, Geovani (Sidnei), William e Edmundo; Sorato (Júnior) e Bebeto. Técnico: Nelsinho Rosa