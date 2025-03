Quem inventou o basquete? Veja a origem do esporte

O basquete foi criado em dezembro de 1891 pelo professor canadense James Naismith, em Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele desenvolveu o esporte como uma alternativa para manter seus alunos ativos durante o inverno rigoroso. Inicialmente, utilizava-se uma cesta de pêssegos e uma bola de futebol. Com o tempo, o basquete evoluiu, ganhando regras padronizadas e se tornando um dos esportes mais populares do mundo. O Lance! te conta tudo sobre quem inventou o basquete.

Quem inventou o basquete?

Em 1891, James Naismith, professor de educação física do Springfield College, foi desafiado a criar um novo jogo indoor para entreter seus alunos nos meses de frio. Para isso, ele estabeleceu treze regras básicas e colocou duas cestas de pêssegos em cada extremidade do ginásio, com altura de 3,05 metros, ainda utilizada atualmente.

O primeiro jogo ocorreu em 20 de janeiro de 1892 e teve nove jogadores de cada lado, terminando com o placar de 1 a 0. Com o tempo, o esporte sofreu mudanças, como a adoção de tabelas para evitar interferências externas e a substituição da cesta de pêssegos por aros de metal com redes.

A expansão do basquete pelo mundo

O basquete rapidamente se espalhou para outros países por meio da Associação Cristã de Moços (YMCA). Em 1896, chegou ao Brasil pelas mãos de Augusto Louis, um norte-americano que introduziu o esporte no Mackenzie College, em São Paulo. No Rio de Janeiro, o esporte foi popularizado pelo America Football Club, com incentivo de Henry J. Sims.

Em Portugal, o basquete foi introduzido em 1913 pelo professor suiço Rodolfo Horney e, em 1927, foi fundada a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB). O primeiro campeonato nacional aconteceu em 1932.

A Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) foi fundada em 18 de junho de 1932, padronizando as regras e organizando competições internacionais. O esporte estreou nos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim, com os Estados Unidos conquistando a medalha de ouro.

Características do esporte

O basquete moderno é disputado por duas equipes de cinco jogadores, com o objetivo de marcar pontos ao acertar a bola na cesta adversária. Cada cesto feito dentro da área de dois pontos vale 2 pontos, enquanto os arremessos de fora da linha dos 6,75 metros valem 3 pontos. O jogo é dividido em quatro períodos de 10 minutos em torneios internacionais e 12 minutos na NBA.

Posicionamento dos jogadores:

Armador (Point Guard - PG): Responsável por organizar as jogadas no basquete.

Ala-armador (Shooting Guard - SG): Especialista em arremessos de longa distância.

Ala (Small Forward - SF): Versátil, auxilia no ataque e na defesa.

Ala-pivô (Power Forward - PF): Joga próximo à cesta e ajuda nos rebotes.

Pivô (Center - C): O jogador mais alto, essencial para rebotes e bloqueios.

Princípios do jogo:

No basquete, cada equipe tem 24 segundos para atacar e tentar um arremesso. É proibido sair dos limites da quadra ou retornar para a defesa com a bola. Se um jogador cometer cinco faltas (seis na NBA), ele é excluído da partida. A cada quatro faltas coletivas, a equipe adversária ganha lances livres.

O basquete nos dias de hoje

Atualmente, o basquete é um dos esportes mais praticados do mundo, com ligas renomadas como a NBA (EUA) e a Euroliga (Europa). Nos torneios de seleções, os principais campeonatos são a Copa do Mundo da FIBA e os Jogos Olímpicos.

No Brasil, o Novo Basquete Brasil (NBB) é a principal competição nacional, enquanto a seleção brasileira tem história de destaque com dois títulos mundiais masculinos (1959 e 1963) e um feminino (1994).

O basquete também possui variações como o Basquete 3x3, que fez sua estreia olímpica em 2021, e o Basquete em Cadeira de Rodas, modalidade paralímpica.