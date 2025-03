Quem inventou o futebol? Veja a origem do esporte

O futebol, como é conhecido atualmente, foi oficialmente codificado na Inglaterra no século XIX. No entanto, práticas semelhantes ao jogo já existiam há milênios em diversas culturas ao redor do mundo. A criação das regras modernas do futebol ocorreu em 1863, quando a Football Association (FA) foi fundada em Londres, separando o esporte do rugby e estabelecendo um conjunto unificado de normas para a prática do jogo. O Lance! te conta tudo sobre quem inventou o futebol.

Quem inventou o futebol?

Embora o futebol moderno tenha sido padronizado na Inglaterra, jogos semelhantes vêm sendo praticados por civilizações antigas há milhares de anos. O primeiro registro conhecido de um jogo com bola e chutes remonta à China antiga, onde a prática do cuju, durante a Dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.), consistia em chutar uma bola através de um arco.

Outras versões primitivas do futebol incluem o kemari, no Japão, um jogo cerimonial focado na habilidade de manter a bola no ar, e o episkyros, na Grécia Antiga, que envolvia chutes e passes, mas também permitia o uso das mãos. Na Roma Antiga, uma variação chamada harpastum era jogada, sendo mais próxima do rugby do que do futebol moderno.

Na Idade Média, diversas cidades europeias praticavam formas rudimentares de futebol, muitas vezes sem regras claras, o que resultava em partidas caóticas e violentas. Esses jogos populares ajudaram a moldar o futebol que conhecemos hoje. Alguns desses jogos foram proibidos por reis e governantes por serem considerados perigosos e causarem tumultos nas cidades.

A padronização do futebol na Inglaterra

No século XIX, a necessidade de unificar as regras do futebol levou ao desenvolvimento de diferentes códigos do esporte. Escolas públicas inglesas tinham suas próprias versões do jogo, algumas permitindo o uso das mãos, outras enfatizando apenas os chutes. Para resolver essa divergência, representantes de diversas instituições se reuniram na Universidade de Cambridge em 1848 para criar um conjunto único de diretrizes, conhecido como Regras de Cambridge. Embora não tenham sido adotadas por todos, elas influenciaram diretamente a codificação oficial do esporte.

A grande virada ocorreu em 26 de outubro de 1863, quando foi fundada a Football Association (FA) em Londres. Durante uma série de reuniões no Freemasons' Tavern, foram estabelecidas as primeiras Leis do Jogo, que proibiam práticas como carregar a bola com as mãos e chutar adversários nas canelas. Essa decisão marcou a separação definitiva entre o futebol e o rugby.

A padronização do futebol possibilitou o surgimento de clubes organizados, o que levou à criação da FA Cup em 1871, a mais antiga competição de futebol do mundo. No final do século XIX, o profissionalismo foi introduzido no esporte, permitindo que jogadores recebessem salários para atuar pelos clubes.

Com as regras bem definidas, o futebol começou a se expandir rapidamente pelo mundo, impulsionado pelos britânicos. Marinheiros, comerciantes e trabalhadores levaram o esporte para diferentes países, dando origem às primeiras competições organizadas fora da Inglaterra.

O crescimento e a globalização

A popularidade do futebol cresceu exponencialmente no final do século XIX e início do século XX. Clubes e federações nacionais foram surgindo em diversos países. Em 1904, foi fundada a FIFA (Fédération Internationale de Football Association), entidade responsável por regulamentar o esporte em nível global.

O primeiro torneio internacional significativo foi a Copa do Mundo de 1930, realizada no Uruguai. Desde então, o futebol se tornou o esporte mais praticado e assistido do planeta, contando com bilhões de fãs ao redor do mundo. Competições como a Liga dos Campeões da UEFA, Campeonato Brasileiro, Premier League e La Liga consolidaram a influência do esporte em diferentes regiões.

Além do crescimento de torneios internacionais, o futebol também passou por inovações tecnológicas, como o uso do árbitro de vídeo (VAR) e melhorias na infraestrutura dos estádios, garantindo mais segurança e qualidade para jogadores e torcedores.

O esporte se tornou um símbolo cultural e político, sendo usado como ferramenta de integração social em diversas partes do mundo. Grandes ícones do futebol, como Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ajudaram a popularizar ainda mais o esporte, inspirando gerações de novos jogadores.

O legado

A criação do futebol moderno na Inglaterra não apenas estabeleceu um conjunto de regras universais, mas também impulsionou o esporte a se tornar um fenômeno global. Hoje, o futebol é mais do que um simples jogo – é uma expressão cultural, um meio de união entre diferentes povos e uma indústria multibilionária que movimenta paixões ao redor do mundo.

O impacto do futebol vai além das quatro linhas. O esporte promove causas sociais, impulsiona a economia e cria laços entre países e culturas. A cada quatro anos, a Copa do Mundo reafirma o poder do futebol em unir nações, sendo um evento que transcende barreiras e rivalidades.