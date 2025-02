Por onde anda Gianfranco Zola, ex-jogador da Itália?

Gianfranco Zola, um dos jogadores mais carismáticos da história do futebol italiano e ícone do Chelsea, marcou sua carreira com habilidade técnica, criatividade e gols memoráveis. Após uma trajetória brilhante nos gramados, o ex-atacante continuou envolvido com o futebol, tanto como treinador quanto em cargos administrativos. O Lance! te conta por onde anda Gianfranco Zola.

Histórico da carreira de Gianfranco Zola

Nascido em Oliena, na Sardenha, em 5 de julho de 1966, Zola iniciou sua carreira profissional no Nuorese, antes de se destacar pelo Torres. Seu talento rapidamente chamou a atenção de clubes maiores, levando-o ao Napoli em 1989. Ao lado de Diego Maradona e Careca, conquistou o título da Serie A em 1990 e desenvolveu suas habilidades, especialmente em cobranças de falta.

Em 1993, Zola transferiu-se para o Parma, onde brilhou e conquistou a Supercopa da Itália e a Copa da UEFA. No entanto, foi no Chelsea que se tornou uma verdadeira lenda. Chegou ao clube em 1996 e rapidamente se destacou por sua técnica refinada, dribles habilidosos e gols decisivos. Durante sua passagem pelos Blues, venceu a Recopa Europeia, a Supercopa da UEFA, duas FA Cups, a Copa da Liga Inglesa e a Community Shield. Em 2003, foi eleito o maior jogador da história do Chelsea pelos torcedores.

Pela seleção italiana, Zola disputou a Copa do Mundo de 1994 e a Eurocopa de 1996, somando 35 jogos e 10 gols com a camisa da Azzurra.

Por onde anda Gianfranco Zola?

Após se aposentar em 2005, Zola iniciou sua carreira como treinador. Comandou equipes como West Ham, Watford, Cagliari e Al-Arabi, além de ter sido assistente técnico do Chelsea entre 2018 e 2019. Sua experiência como técnico foi marcada por altos e baixos, mas ele sempre manteve sua paixão pelo futebol.

Atualmente, Gianfranco Zola atua como vice-presidente da Lega Pro, a terceira divisão do futebol italiano, onde contribui para o desenvolvimento do esporte em seu país. Além disso, participa de eventos beneficentes, jogos comemorativos e é frequentemente visto em análises esportivas, compartilhando seu vasto conhecimento sobre o futebol.

Clubes em que jogou

Nuorese (1984–1986) Torres (1986–1989) Napoli (1989–1993): 105 jogos, 32 gols Parma (1993–1996): 102 jogos, 49 gols Chelsea (1996–2003): 312 jogos, 80 gols Cagliari (2003–2005): 74 jogos, 22 gols

No total, Zola disputou 628 jogos e marcou 193 gols em sua carreira profissional.